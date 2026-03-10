「SAKURA FES NIHONBASHI 2026」限定メニュー　「桜色だし甘酒」「春の土瓶蒸し御膳」　「日本橋だし場 本店」「日本橋だし場　はなれ」にて3月18日より期間限定販売

株式会社にんべん

株式会社にんべん(東京都中央区、代表取締役社長 高津伊兵衛)は、日本橋周辺地域で2026年3月18日(水)から開催される「SAKURA FES NIHONBASHI 2026」に合わせ、「日本橋だし場 本店」「日本橋だし場 はなれ」にて期間限定メニューを同日より販売いたします。「日本橋だし場 本店」では、だしの旨みで甘酒のやさしい甘さが引き立つ「桜色だし甘酒」を、「日本橋だし場 はなれ」では、春の味覚の代表格である蛤や筍などを味わえる「春の土瓶蒸し御膳」を提供いたします。春めいてきたうららかなこの時期に、季節感あふれる品々をお楽しみいただけます。

■桜色だし甘酒

300円（税込）

削りたての本枯鰹節でひいたかつお節だしで割ったこうじ甘酒に、桜色のフィアンティーヌをあわせました。お米本来のやさしい甘さをだしの旨みで引き立てる、春限定の一杯です。

販売店舗：日本橋だし場 本店

販売期間：3月18日（水）～4月5日（日）

提供時間：11：00～18：00

■メニュー考案者のこだわりポイント

春の訪れに合わせ、ほっとひと息つきながら楽しめる軽やかな一杯です。桜色のフィアンティーヌを添え、春らしい彩りと軽やかな食感をプラスしています。甘酒を削りたての本枯鰹節でひいたかつお節だしで割ることで、お米本来のやさしい甘さをだしの旨みが引き立て、食事にもぴったりな味わいに仕上げました。

■春の土瓶蒸し御膳

2,000円（税込）

期間限定メニューの土瓶蒸しです。本枯鰹節だしと、蛤や筍など春が旬の「出会いもの」の旨みが溢れる逸品に仕立てました。

販売店舗：日本橋だし場 はなれ

販売期間：3月18日（水）～4月5日（日）

提供時間：月～金 ティー 14:00～17:00

ディナー 17:00～21:00閉店

土・日・祝 ティー 14:30～16:30

ディナー 17:00～21:00閉店

（フードL.O 20:00／ドリンクL.O 20:30）

※ご予約はディナータイムのみ承っております。

■メニュー考案者のこだわりポイント

土瓶蒸しに春の味覚の代表格である蛤と筍を、相性の良いわかめと一緒に優しく炊き上げ、木の芽を添えることで春らしい御膳に仕立てました。さらに春の訪れを感じられるよう、食後には爽やかで上品な甘さが特徴の桜のアイスをお楽しみいただけます。和食において、同じ時期に旬を迎える海の幸や山の幸を組み合わせることを「出会いもの」と言いますが、そこに本枯鰹節だしを加えることで、より一層うま味の相乗効果が生まれた逸品となっています。ぜひご賞味ください。

■「SAKURA FES NIHONBASHI 2026」 3月18日（水）～4月5日（日） 日本橋周辺地域で開催

今年13回目を迎える「SAKURA FES NIHONBASHI 2026」。春の訪れを感じさせる「桜」をテーマにしたさまざまなコンテンツが楽しめる内容となっております。

公式WEBサイト：https://nihonbashi-sakurafes.art/

■カビ付けと天日干しで熟成した「本枯鰹節」

にんべんの場合は、カビ付けと天日干しの工程を4回以上繰り返したものを本枯鰹節と呼んでいます。荒節から裸節、さらにカビ付けと天日干しを繰り返し、4～6ヶ月かけじっくりと仕上げた本枯鰹節は、魚臭さの少ない芳醇な香りとなります。高級料亭などでもよく使われる、本枯鰹節ならではの上品でまろやかな味と香りをぜひお楽しみください。

■販売店舗

日本橋だし場 本店

住所： 東京都中央区日本橋室町2‐2‐1 COREDO室町1・1階

URL： https://www.ninben.co.jp/store/dashiba/

※最新の営業時間は、にんべん公式HPをご確認ください

日本橋だし場 本店は、2010年のCOREDO室町1開業に際し、だしを知る・楽しむ・味わう場、だしコミュニティとしてオープンした

鰹節専門店にんべん初の飲食業態です。

1杯150円で本格的なだしが味わえる「かつお節だし」が人気を集め、本物のだしの美味しさに出会える場、だし専門店としてたくさんのお客様にご愛顧いただいております。

「かつお節だし」や月替わりの「だしスープ」、「かつぶしめし」などの各種メニューには、にんべんがこだわり続ける本枯鰹節を使用しています。

日本橋だし場 はなれ

住所： 東京都中央区日本橋室町2-3-1

COREDO室町2・1階

TEL： 03-5205-8704

URL： https://www.ninben.co.jp/store/hanare/

※最新の営業時間はにんべんＨＰをご確認ください

「日本橋だし場 はなれ」は、２０１４年ににんべん創業の地である東京・日本橋にオープンし、“だしのうま味”を活かした料理の数々を一汁三菜のスタイルで提供する和ダイニングです。

にんべんは、創業３００余年の鰹節専門店として、食のあらゆるシーンで「鰹節」や「だし」の無限の可能性を提案していく「かつお節・だしライフデザインカンパニー」を目指していきます。