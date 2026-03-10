東日本大震災から15年、ポケットマルシェが「生産者と消費者をつなぐ」2つの施策を実施

株式会社雨風太陽

生産者と消費者をつなぐ国内最大級の産直アプリ「ポケットマルシェ（ポケマル）」を運営する株式会社雨風太陽（本社：岩手県花巻市、代表取締役社長：高橋 博之、証券コード：5616、以下「当社」）は、東日本大震災から15年となる2026年3月11日から、生産者と消費者のつながりを育む取り組みとして「311円支援金」および「ごちそうさまアクション」を実施いたします。



本取り組みを通じて集まった支援金は、気候変動や自然災害、世界情勢の変化などが原因で生産活動に深刻な影響を受けた生産者の支援に活用されます。

詳細ページ：https://poke-m.com/lp/poke311(https://poke-m.com/lp/poke311)

【取り組み概要】

2つの消費者参加型施策を実施します。本取り組みを通じて集まった支援金は、「生産者支援金」として積み立て、生産者支援に活用します。

◆311円支援金

2026年3月11日（水）限定で、岩手県・宮城県・福島県・石川県の商品購入1件につき、311円を生産者支援金としてプールします。

対象期間：2026年3月11日（水）0:00～23:59

対象商品：岩手県・宮城県・福島県・石川県の全商品（https://x.gd/QUSUV）

※通常商品のみ対象（予約・定期商品は対象外）

◆ごちそうさまアクション

対象期間中に投稿された「ごちそうさま投稿」1件につき10円をポケマル生産者支援金としてプールします。

対象期間：2026年3月11日（水）0:00～2026年3月31日（火）23:59

参加方法：

１.ポケマル（https://poke-m.com/）から商品を購入する

２.商品到着後、注文ページから「ごちそうさま投稿」をクリック

３.「ごちそうさま」を届ける

※商品の購入日が対象期間外であっても、期間中の投稿であれば寄付の対象となります。

【背景】

「ポケットマルシェ」が生まれたきっかけは、2011年に起きた東日本大震災です。当社代表の高橋は震災当時、それまで交わることのなかった都市の消費者（支援者）と地方の生産者（被災者）が被災地で初めて出会い、関係性が深まっていく様子を目にしました。そこから着想を得て、2013年に世界初の食べもの付き情報誌「東北食べる通信」、そして2016年に「ポケットマルシェ」が誕生しました。

現場で目の当たりにした「人と人とのつながり」の可能性を信じ、当社はこれまで生産者と消費者が接点を持てるような仕組みを構築してきました。そして震災から15年が経った今、改めて「生産者と消費者をつなぐ」というポケットマルシェの原点に立ち返り、2つの施策を実施します。

本取り組みでは、日常の購買や投稿という行動を通じて、消費者の知る・買う・言葉を送るといったアクションを後押しし、生産者と消費者のつながりを育むことを目指します。当社は今後も、生産者と消費者が日常的に関わる機会を提供することで、「生産者と消費者」「つくるとたべる」「都市と地方」の分断をつなぎ、かきまぜ、その境目をなくし、地方の持続可能性に貢献していきます。

【当社代表取締役社長 高橋博之より】

東日本大震災が起こった2011年の流行語大賞にノミネートされた中に、「絆」がありました。なぜ、絆がノミネートされたのでしょうか。15年経った今、振り返ってみたいと思います。

人の間《あいだ》と書いて、「人間」と読みます。そう、私たち人間が生きるには、《あいだ》がなければなりません。私たち人間は誰ひとりとして、自分ひとりだけで「生きる」が成り立っている人などいません。生存や生活に必要なものを誰かがつくってくれているお陰で、豊かに生きることができています。しかし、その「誰か」が見えない社会になってしまっているために、《あいだ》を感じることはありません。

食べ物の裏側が見えなくなった私と生産者の《あいだ》もありません。99％の消費者と、1％の生産者の分断は、そのまま都市と地方の分断につながっています。東京一極集中の裏側で静かに進む地方の農山漁村の衰退。人間が生きるために必要不可欠な食べ物や空気、水を育む自然に手をかける人間が減っているというのに、都市住民はまるで他人事のように無関心を決め込んできました。

都市と地方の《あいだ》がなかったからこそ、あのとき、私たち日本人はあれほどまでに「絆」を声高に叫ばなければならなかったのではないでしょうか。だからこそ、いっときの流行りの「流行語」ではなかったでしょうか。

あれから15年、私たちの社会は果たして《あいだ》を取り戻すことができたでしょうか。私にはそう思えません。事実、復興を遂げた東北をはじめとする全国各地の生産地の衰退に歯止めはかかるどころか、むしろ拍車がかかっているのが現状です。

私たち雨風太陽が15年前に被災地で掲げた旗、「都市と地方をかきまぜる」はまさにこの《あいだ》を取り戻していこうという日本人への呼びかけであり、その歩みを止める訳にはいきません。そのことを毎年一度、確認する日が、雨風太陽にとっての3月11日の意味です。日ごろポケットマルシェをご利用いただいているみなさまにも、是非、その意味を噛みしめてもらう日になることを願っています。

【ポケットマルシェについて】

ポケットマルシェ（ https://poke-m.com/ ）は、全国の農家・漁師から、直接やりとりをしながら旬の食べ物を買うことができるプラットフォーム。2025年12月時点で、約9,000名の農家・漁師が登録し、約14,000品の食べ物の出品と、その裏側にあるストーリーが提供されています。新型コロナウイルス感染拡大を契機に食への関心が高まり、ユーザー数はコロナ禍前の約16.9倍、注文数はピーク時に約20倍に増加しました。現在は約90万人の消費者が、「生産者とつながる食」を楽しんでいます。

【会社概要】

「都市と地方をかきまぜる」をミッションとし、全国の生産者を媒介に、都市と地方をつなぐことで地域を持続可能にし、将来にわたって活力ある日本社会を残したいと願う会社です。複数の領域で都市と地方をかきまぜ、あいだをつなぐ「関係人口」を生み出しています。

会社名： 株式会社雨風太陽

代表者名： 高橋博之

所在地： 岩手県花巻市仲町1-29

東京オフィス： 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-26-5 金子ビル3F

事業内容：

・食品事業：産直アプリ「ポケットマルシェ」、ふるさと納税プラットフォーム「ポケマルふるさと納税」等

・旅行事業：宿泊予約サイト「STAY JAPAN」、子ども向け企画旅行「ポケマルおやこ地方留学」等

・地方婚活支援事業：結婚相談所「ちほ婚！」

・自治体事業：関係人口創出、販路拡大等の自治体支援サービス

・インパクト共創事業：インパクト共創に関するサービス

URL：https://ame-kaze-taiyo.jp/