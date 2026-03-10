華やかな香りとスムースな口当たり！Ploom専用スティック「エボ・サクラ・レギュラー」お客様投票を経て2026年4月6日（月）より全国発売決定

日本たばこ産業株式会社

JTは、「Ploom（プルーム）」専用の加熱式たばこスティックブランド「EVO（エボ）」から、「エボ・サクラ・レギュラー」を2026年4月6日（月）より順次、全国のコンビニエンスストア及びたばこ販売店等にて発売します。

「EVO」は、JT史上初となる加熱式たばこ専用のプレミアムブランドで、厳選たばこ葉のみを使用し、10万回を超えるテイスティングを経て選び抜かれた逸品です。

先日実施された、Ploom史上初の新銘柄投票キャンペーン*1(https://www.jti.co.jp/investors/library/press_releases/20260122_J01.html)の結果を踏まえ、この度「エボ・サクラ・レギュラー」を全国発売します。「エボ・サクラ・レギュラー」は投票数3位となり、1位及び2位銘柄に次いで多くのお客様から支持をいただきました。この度の結果を踏まえ、これから訪れる春を感じさせるフレーバーである本銘柄を最初に全国発売する銘柄として選定しました。なお、多くのお客様に支持をいただいた1位及び2位となった銘柄につきましても、今後全国発売を予定しております。

「エボ・サクラ・レギュラー」は、口当たりの滑らかな香り高いブレンドにより、スムースなたばこのうまさを堪能いただけるフレーバーです。華やかな香りが立ち上がり、ほのかなフローラルな香りが重なることで、まろやかでまとまりのある味わいを実現しました。

JTは、今回の「エボ・サクラ・レギュラー」の発売をはじめ、お客様の多様なニーズにお応えし、これまで以上にご満足いただける商品の提供、サービスの向上を目指してまいります。

*1 2026年1月22日（木）から2月28日（土）までの期間、お客様ご自身の投票によって 「エボ・グリーン・ミント」「エボ・カカオ・ミント・クリスタル」「エボ・トロピカル・ライム・クリスタル」「エボ・サクラ・レギュラー」の4銘柄の中から、全国発売銘柄を決定するキャンペーン

商品概要

■エボ・サクラ・レギュラー・プルーム用

口当たりが滑らかな香り高いブレンドで、スムースなたばこのうまさを味わえるレギュラーフレーバーです。華やかな香りが立ち上がり、そこにほのかなフローラルな香りが重なることで、まろやかでまとまりのある味わいをお楽しみいただけます。

【内容物】 たばこスティック20本

【喫味】 レギュラータイプ

【価格】 580円（税込）*2

【発売日】 2026年4月6日（月）

※ 全てのPloomデバイスで使用いただけます。

*2 加熱式たばこの課税方式の見直しに伴う定価改定により、エボシリーズ(エボ・サクラ・レギュラー含む)は、2026年4月1日より一律580円で販売します。

発売概要

2026年2月3日（火）より、CLUB JTオンラインショップ、全国のPloom Shopにて販売しています。また、2026年4月6日（月）より順次、Ploom STAND、コンビニエンスストア及びたばこ販売店等にて発売します。

【販売店舗】

・ CLUB JTオンラインショップ

https://shop.clubjt.jp/online/ProductDetail.aspx?pcd=P801918

・ Ploom Shop（銀座店、名古屋店、なんば店、天神店*3）

https://www.clubjt.jp/brand-site/ploom/shops/

・ 全国のPloom STAND

https://www.clubjt.jp/brand-site/ploom/shops/

・ 全国のコンビニエンスストア

・ 全国のたばこ販売店等

※ CLUB JTオンラインショップは、2026年4月6日10時頃より発売します。

*3 「Ploom Shop 天神店」は2026年5月7日をもって閉店いたします。当店をご愛顧、お引き立てをいただきましたお客様に、厚く御礼申し上げます。

「浅草六区SAKURA STREET -桜艶通り-」への「Ploom LOUNGE」出展について

JTは、「エボ・サクラ・レギュラー」の全国発売を記念し、2026年3月27日（金）～4月5日（日）に浅草六区ブロードウェイで開催される「浅草六区 SAKURA STREET -桜艶通り-」に協賛し、会場内に特設喫煙ブース「Ploom LOUNGE（プルーム・ラウンジ）」を出展します。

詳細につきましては、Instagram公式アカウント「Discover Ploom(https://www.instagram.com/discover_ploom)」にて順次発信予定です。

「Ploom」用たばこスティック エボシリーズのラインアップ

「Ploom」でお愉しみいただけるエボシリーズのたばこスティックは、お客様の好みに合わせ12銘柄のラインアップよりお選びいただけます。

※ Ploom用たばこスティックは全てのPloomデバイスで使用いただけます。

※ 加熱式たばこの課税方式の見直しに伴う定価改定により、エボシリーズ(エボ・サクラ・レギュラー含む)は、2026年4月1日より一律580円で販売します。

「Ploom」について

「Ploom」は、「いちばん旨い」一服をお届けするという信念のもと、進化を続ける加熱式たばこブランドです。旨さの源泉となるブレンド、それを最大限に引き出す加熱技術、そして存分に味わうためのデザイン。これらすべてにこだわり抜くことで満足感のある味と香り、そして豊かな時間を提供します。

「Ploom AURA」は、すべての加熱式を過去に変えるために誕生した「Ploom」ブランドの加熱式たばこ用デバイスです。たばこ葉の喫味成分を余すことなく抽出する”SMART HEATFLOW”により、かつてない満足感、そしてたばこ本来の味と吸いごたえを最初から最後までお愉しみいただけます。また、”HEAT SELECT SYSTEM”により、お客様ご自身に最適な一服をお選びいただくことが可能です。さらに、美しさと実用性を兼ね備えた、繊細で有機的な曲線とコンパクトでスリムなフォルムにより、快適な使い心地を実現しました。 「Ploom AURA」は味わい、美しさ、心地よさ、すべてを革新し、お客様に格別の一服を約束します。

「Ploom CUBE」は、「Ploom AURA」同様の味わい・機能を、プルームブランドの原点のスタイルでお愉しみいただける加熱式たばこ用デバイスです。ラウンデッドキューブ形状を採用し、手のひらに収まるデザインに仕上げました。「Ploom CUBE」は味わいにもデザインにも妥協しないお客様に、もうひとつの選択肢をお届けします。

＜Ploom専用カスタマーサービス＞

電話番号：0120-108-513

受付時間：10:00～21:00

休業日：12月30日～1月4日