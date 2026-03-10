磯子区主催「いそごこどもエコフェスタ」にて横浜発のクラフトチョコレート専門店VANILLABEANSが子ども向けワークショップを3月20日(金・祝)開催

チョコレートデザイン株式会社

チョコレートデザイン株式会社（代表取締役：大槻昌弘、本社所在地：横浜市）が運営する、横浜発のクラフトチョコレート専門店VANILLABEANS（バニラビーンズ）は、2026年3月20日(金・祝)に磯子区役所で開催される「いそごこどもエコフェスタ」に参加いたします。2027年に区制100周年を迎える磯子区と協働し、カカオハスクを活用したサシェづくりやカカオ豆の皮むき体験など、エコをテーマにしたワークショップを開催いたします。

イベント日時・場所

イベント名：「いそごこどもエコフェスタ」

日程：2026年3月20日(金・祝) 10:00～15:00

会場：磯子区役所１階区民ホール、磯子公会堂

参加費：無料

概要：GREEN×EXPO 2027 開催１年前を記念して、磯子区主催で開催します。映画上映会や工作・ワークショップなど、無料の体験型イベントが盛りだくさん。親子で楽しみながら、地球温暖化防止やごみの削減などのエコについて学べます。

詳しくは、磯子区魅力発信サイト「ISOGO＋（いそごぷらす）」をご覧ください。

https://isogoplus.city.yokohama.lg.jp/special/2287

ワークショップ概要

カカオハスクのサシェ(香り袋)づくり体験

チョコレートの製造工程で排出される「カカオハスク(カカオ豆の外皮)」を廃棄することなくアップサイクルした、オリジナルのサシェづくりを体験できます。また、チョコレートについて学べるミニ講座や、カカオ豆の皮むき体験も実施します。参加者には、横浜の自社工房で豆の焙煎から手がけたチョコレートをプレゼント。

開催時間：１.10:10～10:50 ２.11:10～11:50 ３.12:10～12:50 ４.13:10～13:50 ５.14:10～14:50

場所：磯子区役所１階区民ホール

対象：小学生・中学生

定員：各回10名様（先着順）※9:30よりご希望の時間帯の整理券を配布いたします。

内容：カカオについての説明、カカオの皮むき体験、アップサイクルの取り組み紹介、オリジナルサシェ(香り袋)づくり

VANILLABEANSについて

VANILLABEANS（バニラビーンズ）は2000年に設立、オンラインショップでの販売からスタートし、現在は横浜みなとみらいを中心に実店舗カフェも複数展開している、カカオからこだわる横浜発のクラフトチョコレート専門店です。

2020年にカカオハスク（カカオ豆の外皮）を活用したアップサイクル事業を立ち上げ、2022年以降は毎年、同素材を用いた商品を開発・販売しております。2025年10月には、食品廃棄物や食品ロスの削減につながるアップサイクルの取り組みが地元の横浜市に評価され、「横浜市 食の3Rきら星活動賞」を受賞いたしました。

また、サステナブルな取り組みを長年続けており、現在はエクアドル共和国にてカカオの植樹活動や栽培支援の取り組み「みんなで育てるカカオの森プロジェクト」を進行中です。2025年6月には駐日エクアドル大使館に3度目の表敬訪問を行いました。

■公式サイト：https://www.vanillabeans.yokohama/

■公式SNS

・Instagram：https://www.instagram.com/vanillabeans_official/

・X：https://x.com/vanillabeans_mm

・Facebook：https://www.facebook.com/vanillabeansyokohama/