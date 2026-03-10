「タイムアウトマーケット大阪」1周年記念イベント。 3/21（土）限りの祝祭。 17の名店、音楽、エンターテインメントが交差する大阪最大級のアニバーサリーパーティー開催。
株式会社タイムアウトマーケット大阪
3月21日、「タイムアウトマーケット大阪」は開業1周年を迎えます。
これを記念し、音楽、グルメ、エンターテインメントが交差するアニバーサリーパーティーを開催します。
1年間の感謝を込めて、昼は来場者が気軽に参加できる“ハズレなし”の抽選会を実施。
夜はチケット制のスペシャルイベントとして、マーケットならではの食とカルチャーが融合する特別な時間をお届けします。
昼から夜へと祝祭が続く、1日限りのアニバーサリー。
「タイムアウトマーケット大阪」の魅力が凝縮されたこの日を、ぜひ体感してください。
■3/21（土）11:00～15：00
DAY TIME PROGRAM：大抽選会
春のひとときを、ちょっと特別に。豪華景品が当たる大抽選会を実施。
＜会場＞「タイムアウトマーケット大阪」ステージ付近
＜参加方法＞当日のお食事1,000円以上のレシート1枚持参で、1回のみ参加可能
■特賞：「ホテル阪急グランレスパイア大阪」ペア宿泊券（1組）
■A賞：プリペイドカード 10,000円分（1名様）
■B賞：プリペイドカード 5,000円分（3名様）
■C賞：特選お酒セット（5名様）
■D賞：「うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park」無料券（10名様）
■E賞：オリジナルキャニスター（20名様）
■E賞：オリジナルトートバック（20名様）
■F賞：ドリンク一杯引換券（100名様）
■ハズレなし、参加賞もあり
* プリペイドカード：タイムアウトマーケット大阪の全17店舗と2つのバーで使えます。
※賞品は都合により変更となる場合がございます。
■3/21（土）17:00-22:00
NIGHT PARTY
音楽とグルメが交差する、一夜限りのスペシャルナイト（チケット制）
一夜限りのスペシャルイベント「NIGHT PARTY」開催！
音楽とグルメが交差するこの日だけの特別な空間で、全17店舗による限定メニューと、心躍るステージをお楽しみいただけます。
当日限定のスペシャルな一品を味わい尽くしながら、DJ＆スペシャルライブが、夜をさらにドラマティックに彩ります。
■入場チケット \5,000
（\3,000分のミールチケット＋\2,000相当の飲み放題付き）
NIGHT PARTY contents1：
一日限定のスペシャルメニューが全32品！
■入場チケット \5,000
（\3,000分のミールチケット＋\2,000の飲み放題付き）
・ミールチケットは全17店舗共通
・当日限定 1,000円／2,000円メニュー対象
・チケットの追加購入も可能です
※飲み放題は、通常\3,500（2時間制）のところを、当日は\2,000で最大5時間飲み放題（17:00～22:00）の特別仕様です。
＜メニューの一例＞
「kushiage001」
ライスコロッケと雲仙ハムカツセット
\1,000
「PIZZA TIMEWARP ∈LACERBA」
奈良漬け/マルゲリータのハーフ&ハーフ
\2,000
「魏飯焼味」
牛フィレ肉の香港風炒め
\2,000
※21（土）夜は、当日限定スペシャルメニューのみの販売です
NIGHT PARTY
contents2：DJ & Special Live
■川辺ヒロシ（TOKYO No.1 SOUL SET）
「TOKYO No.1 SOUL SET」の屋台骨を支えるトラックメイカーであり、クラブDJとして数多くの伝説的なパーティーのフロアを沸かせてきた。また、藤原ヒロシや石野卓球とのユニットでも活動し、小泉今日子らをプロデュース。福山雅治主演映画「SCOOP!」の劇伴音楽ほか、TV、CM楽曲も手がける。
■Krewe of Brass
日本のブラスバンドシーンのパイオニアとストリートで活躍するフレッシュメンからなる、ニューオーリンズスタイルのブラスバンド。道頓堀「Giraffe Resort」内「The V」にて毎月、ブラスバンドイベントを開催中。
■落合健太郎（FM802 DJ）
1985年から1998年までアメリカ在住。大学時代にはカレッジラジオで番組を担当し、帰国後、2000年にラジオDJとしてキャリアをスタート。現在は大阪を拠点に活動し、2020年10月よりApple Musicで「J-Pop Now Radio」を世界165カ国に向けて配信。数多くのミュージシャンと親交があり、「オチケン」の愛称でリスナーに親しまれる。
【施設概要】
施設名：タイムアウトマーケット大阪
開業日：2025年3月21日（金）
営業時間：11:00～23:00（ラストオーダー 22:30）
所在地：
〒530-0011大阪府大阪市北区大深町5-54
グラングリーン大阪 南館B1 タイムアウトマーケット大阪
タイムアウトマーケットについて
タイムアウトマーケットは、タイムアウトグループPLC（AIM:TMO）の一部であり、タイムアウトとタイムアウトマーケットを通じて人々に街の魅力的な体験を提供しています。
タイムアウトは1968年にロンドンで創刊されたシティガイドです。現在333都市59ヶ国14言語で展開し、ウェブサイトやモバイル、ソーシャルメディア、動画、オーディオ、ニュースレター、ライブイベントやタイムアウトマーケットを通じて、都市生活の情報を提供する唯一のグローバルブランドです。
タイムアウトマーケットは都市の多様性と情熱を感じることができるフード＆カルチャーマーケットであり、街の最高のレストラン、シェフ、飲食店経営者、文化的な体験を一堂に集めました。都市の最も優れたシェフや地元で愛される名店による料理教室、地元アーティストによるインスタレーション、ライブエンターテインメントまで、その街の魅力を余すことなく表現しています。2014年にポルトガル・リスボン市にある150年以上の歴史を持つ公営市場をリノベーションし、リスボン市内で最も人気のある観光地の一つとなりました。誕生以来、現在ではニューヨーク、モントリオール、ドバイ、ケープタウン、2025年3月にオープンした大阪を含む12ヶ所で展開し、世界有数の美食都市に開業を重ねています。
タイムアウトマーケット大阪の公式インスタグラムはこちら：
@timeoutmarketosaka（ https://www.instagram.com/timeoutmarketosaka/ ）
阪急阪神不動産株式会社 https://www.hhp.co.jp/
発行元：阪急阪神ホールディングス
大阪市北区芝田1-16-1