「タイムアウトマーケット大阪」1周年記念イベント。 3/21（土）限りの祝祭。 17の名店、音楽、エンターテインメントが交差する大阪最大級のアニバーサリーパーティー開催。

阪急阪神不動産株式会社

株式会社タイムアウトマーケット大阪

3月21日、「タイムアウトマーケット大阪」は開業1周年を迎えます。

これを記念し、音楽、グルメ、エンターテインメントが交差するアニバーサリーパーティーを開催します。

1年間の感謝を込めて、昼は来場者が気軽に参加できる“ハズレなし”の抽選会を実施。

夜はチケット制のスペシャルイベントとして、マーケットならではの食とカルチャーが融合する特別な時間をお届けします。

昼から夜へと祝祭が続く、1日限りのアニバーサリー。

「タイムアウトマーケット大阪」の魅力が凝縮されたこの日を、ぜひ体感してください。

■3/21（土）11:00～15：00

DAY TIME PROGRAM：大抽選会

春のひとときを、ちょっと特別に。豪華景品が当たる大抽選会を実施。

＜会場＞「タイムアウトマーケット大阪」ステージ付近

＜参加方法＞当日のお食事1,000円以上のレシート1枚持参で、1回のみ参加可能

■特賞：「ホテル阪急グランレスパイア大阪」ペア宿泊券（1組）

■A賞：プリペイドカード 10,000円分（1名様）

■B賞：プリペイドカード 5,000円分（3名様）

■C賞：特選お酒セット（5名様）

■D賞：「うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park」無料券（10名様）

■E賞：オリジナルキャニスター（20名様）

■E賞：オリジナルトートバック（20名様）

■F賞：ドリンク一杯引換券（100名様）

■ハズレなし、参加賞もあり

* プリペイドカード：タイムアウトマーケット大阪の全17店舗と2つのバーで使えます。

※賞品は都合により変更となる場合がございます。

■3/21（土）17:00-22:00

NIGHT PARTY

音楽とグルメが交差する、一夜限りのスペシャルナイト（チケット制）

一夜限りのスペシャルイベント「NIGHT PARTY」開催！

音楽とグルメが交差するこの日だけの特別な空間で、全17店舗による限定メニューと、心躍るステージをお楽しみいただけます。

当日限定のスペシャルな一品を味わい尽くしながら、DJ＆スペシャルライブが、夜をさらにドラマティックに彩ります。

■入場チケット \5,000

（\3,000分のミールチケット＋\2,000相当の飲み放題付き）

NIGHT PARTY contents1：

一日限定のスペシャルメニューが全32品！

・ミールチケットは全17店舗共通

・当日限定 1,000円／2,000円メニュー対象

・チケットの追加購入も可能です

※飲み放題は、通常\3,500（2時間制）のところを、当日は\2,000で最大5時間飲み放題（17:00～22:00）の特別仕様です。

＜メニューの一例＞

「kushiage001」

ライスコロッケと雲仙ハムカツセット

\1,000

「PIZZA TIMEWARP ∈LACERBA」

奈良漬け/マルゲリータのハーフ&ハーフ

\2,000

「魏飯焼味」

牛フィレ肉の香港風炒め

\2,000

※21（土）夜は、当日限定スペシャルメニューのみの販売です

NIGHT PARTY

contents2：DJ & Special Live

■川辺ヒロシ（TOKYO No.1 SOUL SET）

「TOKYO No.1 SOUL SET」の屋台骨を支えるトラックメイカーであり、クラブDJとして数多くの伝説的なパーティーのフロアを沸かせてきた。また、藤原ヒロシや石野卓球とのユニットでも活動し、小泉今日子らをプロデュース。福山雅治主演映画「SCOOP!」の劇伴音楽ほか、TV、CM楽曲も手がける。

■Krewe of Brass

日本のブラスバンドシーンのパイオニアとストリートで活躍するフレッシュメンからなる、ニューオーリンズスタイルのブラスバンド。道頓堀「Giraffe Resort」内「The V」にて毎月、ブラスバンドイベントを開催中。

■落合健太郎（FM802 DJ）

1985年から1998年までアメリカ在住。大学時代にはカレッジラジオで番組を担当し、帰国後、2000年にラジオDJとしてキャリアをスタート。現在は大阪を拠点に活動し、2020年10月よりApple Musicで「J-Pop Now Radio」を世界165カ国に向けて配信。数多くのミュージシャンと親交があり、「オチケン」の愛称でリスナーに親しまれる。

【施設概要】

施設名：タイムアウトマーケット大阪

開業日：2025年3月21日（金）

営業時間：11:00～23:00（ラストオーダー 22:30）

所在地：

〒530-0011大阪府大阪市北区大深町5-54

グラングリーン大阪 南館B1 タイムアウトマーケット大阪

タイムアウトマーケットについて

タイムアウトマーケットは、タイムアウトグループPLC（AIM:TMO）の一部であり、タイムアウトとタイムアウトマーケットを通じて人々に街の魅力的な体験を提供しています。

タイムアウトは1968年にロンドンで創刊されたシティガイドです。現在333都市59ヶ国14言語で展開し、ウェブサイトやモバイル、ソーシャルメディア、動画、オーディオ、ニュースレター、ライブイベントやタイムアウトマーケットを通じて、都市生活の情報を提供する唯一のグローバルブランドです。

タイムアウトマーケットは都市の多様性と情熱を感じることができるフード＆カルチャーマーケットであり、街の最高のレストラン、シェフ、飲食店経営者、文化的な体験を一堂に集めました。都市の最も優れたシェフや地元で愛される名店による料理教室、地元アーティストによるインスタレーション、ライブエンターテインメントまで、その街の魅力を余すことなく表現しています。2014年にポルトガル・リスボン市にある150年以上の歴史を持つ公営市場をリノベーションし、リスボン市内で最も人気のある観光地の一つとなりました。誕生以来、現在ではニューヨーク、モントリオール、ドバイ、ケープタウン、2025年3月にオープンした大阪を含む12ヶ所で展開し、世界有数の美食都市に開業を重ねています。

タイムアウトマーケット大阪の公式インスタグラムはこちら：

@timeoutmarketosaka（ https://www.instagram.com/timeoutmarketosaka/ ）

阪急阪神不動産株式会社 https://www.hhp.co.jp/

発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1