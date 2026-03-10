ECと店舗の集客導線を、別々で考えていませんか？ 売上を “全方位” で伸ばす『オムニチャネルの新発想』とは｜セミナー開催

株式会社カンリー

Google ビジネスプロフィール、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体の一元管理サービス「カンリー店舗集客」の開発・提供を行う株式会社カンリー（所在地：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛,秋山 祐太朗）は2026年3月24日（火）・25日（水）・26日（木）の3日程で「ECと店舗の集客導線を、別々で考えていませんか？ 売上を “全方位” で伸ばす『オムニチャネルの新発想』とは」をオンラインで開催いたします。

詳細・お申込みはこちらをクリック :https://attendee.bizibl.tv/sessions/segLIARoqSqr?s=uanpttmb08c&utm_source=260324_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes

店頭在庫をWebに表示することで、ECと店舗双方への新たな集客導線が生まれる--。

「オムニチャネル推進」を経営層から求められながらも、具体的な一手が見つからないEC担当・店舗担当者に向けたセミナーです。

本セミナーでは、独自の消費者調査から見えてきたアパレル購買における消費者行動の実態をもとに、店頭在庫のデータ連携を軸に店舗とECの売上を同時に伸ばす仕組みを解説します。

全社のオムニチャネル推進を牽引できる、新しい発想と実践手法をお伝えします。

ECの運営担当・店舗の運営担当者、どちらの方にも参考になる内容です。

ご都合があえば、ぜひご両名でご参加ください！

■こんな方におすすめ

- オムニチャネル推進を求められている担当者- 店舗とECの連携に課題を感じている経営者様- 広告費を抑えながら集客を伸ばしたい方

■参加するメリット

- 店頭在庫を活用した新しい集客導線がわかる- 消費者の購買行動の実態をデータで把握できる- EC・店舗の双方の売上を伸ばす仕組みが学べる

＜開催概要＞

日 時：LIVE配信：3月24日（火） 13時00分～13時30分

録画配信 ：3月25日（水） 13時00分～13時30分

録画配信 ：3月26日（木） 13時00分～13時30分

開催場所：オンライン開催

参加費用：無料

講演内容：ECと店舗の集客導線を、別々で考えていませんか？

売上を “全方位” で伸ばす『オムニチャネルの新発想』とは

LIVE配信を含め、3日間にわたり配信予定ですので、ぜひ、ご都合のよい日程でご参加ください。

株式会社カンリー

マーケティング部 高山 翔矢

千葉大学大学院卒。リサーチを基盤に、セミナーやホワイトペーパー等、マーケティングコンテンツの企画制作に従事。

■カンリー店舗集客について

「カンリー店舗集客」は、Google ビジネスプロフィール、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体を一元管理することで、管理・運用コストの削減、データ分析により店舗運営上の課題を特定し施策の改善につなげる店舗管理クラウドサービスです。単なるツール提供だけにとどまらず、熟練の運用担当者がお客様と伴走しながら運用支援を行います。

サービスページ：https://jp.can-ly.com/

資料請求はこちら：https://jp.can-ly.com/whitepaper/service/

導入企業（一部抜粋）■カンリー福利厚生について

約130,000以上の店舗情報を一括管理するシステム「カンリー店舗集客」の地図情報データを駆使し、アルバイト・パート・派遣スタッフなど雇用形態や働く場所を選ばずに地図を使って各種優待を受けられる福利厚生サービスです。

また集客導線としての活用や自社割のDX機能による売上/ブランディング向上に貢献できるなど今まで福利厚生の導入を見送っていた企業様にも検討いただきやすいサービスです。

サービスページ：https://fuk-ly.com/

資料請求はこちら：https://fuk-ly.com/form/download/

掲載クーポン（一部抜粋）■会社概要

会社名 ：株式会社カンリー

設立 ：2018年8月15日

共同代表者：代表取締役 Co-CEO 辰巳 衛 / 秋山 祐太朗

所在地 ：東京都品川区東品川二丁目2番20号 天王洲オーシャンスクエア6F

事業内容 ：店舗アカウントの一括管理・分析SaaS「カンリー店舗集客」の開発・提供

マップで近隣の割引優待を探せる福利厚生サービス「カンリー福利厚生」の開発・提供

SNS運用コンサル事業等

HP ：https://biz.can-ly.com/

■お問い合わせ先

担当：神田 大成

E-mail：canly.contact@can-ly.com