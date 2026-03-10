アイエスエフネットジョイ、障がい者雇用の促進に向けて「沼津チャレンジドオフィス」個別見学・相談会の受付を開始

株式会社アイエスエフネット

株式会社アイエスエフネットジョイ（本社：東京都新宿区、代表取締役：渡邉幸義、以下、アイエスエフネットジョイ）は、2026年7月に予定されている法定雇用率のさらなる引き上げを見据え、障がい者雇用に課題を持つ企業を対象とした「沼津チャレンジドオフィス」の個別見学・相談会を実施いたします。

◆背景

2024年4月より法定雇用率が2.5%に引き上げられ、さらに2026年7月には2.7%への引き上げが段階的に予定されています。多くの企業において「採用が進まない」「適切な業務の割り振りがわからない」「雇用しても定着しない」といった課題があります。

アイエスエフネットグループは、IT事業を展開するアイエスエフネットと障がい者の就労支援事業を行うアイエスエフネットジョイが連携することで、障がい者が付加価値の高い業務を行うことを実現しています。アイエスエフネットジョイでは、各事業のノウハウを活かし就労訓練を行った障がい者を雇用できる雇用支援と、定着支援などを提供しています。

今回、見学・相談会を実施する「チャレンジドオフィス」は、静岡県沼津市にあるアイエスエフネットジョイの事業所と同一ビル内にあるサテライトオフィスで、障がい者を直接雇用していただくことで、支援員が障がい者をサポートしながら業務をするサービスです。障がい者にとっては慣れた環境で業務ができ、企業にとってはノウハウのある支援員がサポートしてくれる体制となっており、さまざまな課題を解決いたします。

◆「沼津チャレンジドオフィス」見学会のポイント

昨年までは、月に一度、見学会を希望される企業が集まり、合同で開催しておりましたが、今回はよりお客さまのご都合に合うよう、対応日を増やして開催いたします。1日1社限定ではありますが、完全個別制のため、周囲を気にせず自社の具体的な課題についてご相談いただけます。また、実際の現場を見ていただくことで、具体的なイメージをつかんでいただけます。

- チャレンジドオフィスの概要説明アイエスエフネットが実践する「ダイバーイン雇用（※）」の考え方と運用の仕組みについて解説します。- 障がい者雇用の事例紹介多様な特性を持つ社員がどのような業務を担っているか、具体的な成功事例を共有します。- 実際の雇用現場のご見学障がいのある社員が実際に執務しているエリアを見学し、物理的な環境整備や配慮の実際を確認いただけます。- 個別の課題相談貴社の現状（採用状況、業務内容など）に合わせた職域開拓や、定着支援に関するノウハウをお伝えいたします。

＜このような悩みをお持ちの企業さまにおすすめです＞

- 2026年7月の雇用率引き上げに向けた具体的な計画を立てたい- 障がい者の方にどのような仕事を任せれば良いか悩んでいる- 採用後の定着率が低く、継続的な雇用に課題を感じている- 社内に専門スタッフがおらず、受け入れ体制の構築に不安がある

◆見学会 概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/42830/table/709_1_786dfac9182c6af7f432377b45bd7577.jpg?v=202603101151 ]

※ダイバーイン雇用：さまざまな理由で就労が難しい方に対して、安心して働ける環境を創造し提供する取り組みのことです。ダイバーインとは、ダイバーシティとインクルージョンを掛け合わせた造語で、あらゆる人に、多様な雇用で「働く喜び」や「生きがい」を感じてもらうことを目指しています。

◆障がい者雇用についてさらに詳しく知りたい方はこちら

障がい者法定雇用率達成サポート：https://www.isfnet-services.com/fdm

◆関連リンク

アイエスエフネットグループ、9/26（金）13時30分より「沼津チャレンジドオフィス見学＆説明会」を開催(https://www.isfnet.co.jp/news_release/newslist2025/20250904-01.html)

誰もが主人公になる社会の実現を目指して、障がい者雇用を推進。沼津オフィスをリニューアルし、ソーシャルグッドカンパニーに取り組む(https://www.isfnet.co.jp/news_release/newslist2022/20221208-01.html)

アイエスエフネットグループ、障がい者法定雇用率達成サポートのソリューションページを公開！(https://www.isfnet.co.jp/news_release/newslist2025/20250317-01.html)

◆株式会社アイエスエフネットジョイについて

アイエスエフネットジョイは、障がい者の就労支援事業を行っています。利用者さまへは、就労するために必要な実践的な訓練やスキルアップサポートを提供しており、企業さまへは、法定雇用率の達成に向けたサービスを提供しています。働きたい方が働ける場をつくるために、環境整備とサービスの拡充に力を入れております。

アイエスエフネットジョイHP：https://www.isfnetjoy.com/

当リリースに掲載されている内容、お問い合わせ先、サービス・製品の価格、仕様、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

また、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の商標、または登録商標であり商標権者に帰属するものです。