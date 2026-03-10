サンスター、4年連続「健康経営優良法人 ホワイト500」に認定

サンスター株式会社

サンスターグループ（以下サンスター）の日本法人各社*は、経済産業省と日本健康会議による「健康経営優良法人（大規模法人部門）」に10年連続で選ばれました。この認定制度は、優れた健康経営に取り組む法人を表彰するものです。さらに、「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」のうち上位500社に与えられる「ホワイト500」にも4年連続で選出されました。

サンスターは、1963年に社是「常に人々の健康の増進と生活文化の向上に奉仕する」を制定し、「健康産業に従事する社員自身が健康であるべき」という考えのもと、社員の健康増進に努めています。1985年設立の社員向け福利厚生施設である「サンスター心身健康道場」での宿泊型健康指導や、充実した健康診断・歯科健診の実施、さらには健診の結果、要経過観察の対象となった社員への産業医・保健師による継続的なサポートを実施し、社員の健康意識を高めることにより重症化予防に取り組んでいます。

こうした健康管理の取り組みに加え、子育てや介護と仕事の両立を支援するため、2025年に改正された育児・介護休業法の法定基準に加え、支援制度を拡充するなど、社員ひとりひとりに合わせた働き方が提供できるよう推進しています。また、2025年に4年目となる全社員を対象とした「女性の健康セミナー」や、2025年秋に10年目を迎えるとともに、過去最高参加率を記録した「みんなで歩活」ウォーキングイベントなど、健康増進や社員間のコミュニケーションを強化する取り組みが定期イベントとして定着しています。

サンスターでは社員の健康が会社の成長と社員・家族の幸せにつながるという考えのもと「健康経営」を継続し、今後も時代と社員のニーズに合わせた取り組みを推進していきます。

*サンスター株式会社、サンスター技研株式会社、STARLECS株式会社、一般財団法人 サンスター財団

【2025年のサンスターグループの特徴的な取り組み】

■子育て・介護の支援制度の拡充

2025年の育児・介護休業法の改正とともに、サンスターでも子育てや介護に関する制度を見直し、拡充しました。小学校卒業までの子どもがいる社員は子の看護等休暇を、家族の介護が必要な社員は介護のための短期休暇を、それぞれ対象家族が1人の場合は年間最大5日、2人以上の場合は年間最大10日間を取得できます。特に、短期の介護休暇は、要介護状態でなくても一定の要件を備えていれば取得できる制度としています。いずれも有給の取扱いで休暇を取得でき、時間単位で取得する場合は中抜けも可能としています。育児短時間勤務は1日の所定労働時間を6時間または7時間から選択でき、子どもが小学校を卒業するまで利用できます。また、長期的な介護が必要な場合には、介護休業を通算365日まで取得可能としており、社員が安心して働き続けられる環境づくりに取り組んでいます。

■「女性の健康セミナー」開催4年目

「女性の健康セミナー」は、2025年で4年目を迎えました。2025年のテーマは「乳がん検診とゲノム医療」です。乳がんは女性がかかるがんの中で最も多く、過去30年で約5倍に増加していますが、早期に発見し治療を始めることで9割の方が治る可能性があると言われています。女性特有の健康課題を理解してより働きやすい環境の在り方を考え取り組むため、全社員を対象に「健康経営」の取り組みの一つとして、継続しています。

■「みんなで歩活」の参加率が50％を突破

運動習慣の向上を目指し、スマートフォンの健康管理アプリを活用して歩数を競い合う半期ごとの社員ウォーキングイベント「みんなで歩活」は、2025年秋に前期比約20％増の参加率54％を達成しました。総務部や従業員組合との連携強化など、全社員との双方向コミュニケーションの活性化により、参加チーム数も67チームから96チームへと増加しています。

＜サンスター心身健康道場について＞

サンスターグループでは、1985年に開設した社員向け福利厚生施設「サンスター心身健康道場」において、「食事」・「身体」・「心」の3つの視点から健康バランスを取り戻すことを目的としたプログラムを提供し、社員の健康増進に寄与しています。特定保健指導対象の社員に対しての宿泊（研修）指導を実施しているほか、新入社員、35歳時の研修でも利用されています。2020年からは、宿泊だけではなく、一部プログラムを変更し、オンラインでも実施しています。また、「サンスター心身健康道場」で提供している玄米菜食や青汁などをもとに、1988年から「健康道場」ブランドの健康食品事業を展開し、広くお客様の健康づくりにも貢献しています。

http://www.kenkodojo.com/shinshinkenko/

●サンスター従業員の健康課題解決への取り組み

https://www.sunstar.com/jp/sustainability/social/employees/employee-health-promotion

●健康経営優良法人（経済産業省ホームページ）

http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html

【サンスターグループについて】

サンスターグループは、持株会社サンスターSA（スイス・エトワ）を中心に、オーラルケア、健康食品、化粧品など消費者向けの製品・サービスをグローバルに統括するサンスター・スイスＳＡ（スイス）と、自動車や建築向けの接着剤・シーリング材、オートバイや自動車向け金属加工部品などの産業向け製品・サービスをグローバルに統括するサンスター・シンガポールPte.Ltd.(シンガポール)を中核会社とする企業グループです。

100年mouth100年health

人生100年時代、サンスターが目指すのは、お口の健康を起点とした、全身の健康と豊かな人生。毎日習慣として行う歯みがきなどのオーラルケアは、お口の健康を守り、そして全身の健康を守ることにもつながっています。100年食べ、100年しゃべり、笑う。一人ひとり、自分らしく輝いた人生、豊かな人生を送るためにも、お口のケアを大切にしていただきたいと考えています。今後もお口の健康を起点としながら全身の健康に寄与する情報・サービス・製品をお届けすることで、人々の健康寿命の延伸に寄与することを目指していきます。