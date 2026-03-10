株式会社フォーバルとフォーバルグループ11社が「健康経営優良法人 2026」に認定

株式会社フォーバル

『「新しいあたりまえ」で、新しい世界を創るFORVAL』を理念に掲げ、ESG経営を可視化伴走型で支援する「企業ドクター（次世代経営コンサルタント）集団」の株式会社フォーバル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：中島 將典、以下「フォーバル」）と、グループ会社11社（株式会社アイテック、株式会社アベヤス、株式会社三知、株式会社第一工芸社、株式会社タニタヘルスリンク、株式会社トライ・エックス、 株式会社奈良事務機、株式会社ネットリソースマネジメント、株式会社フォーバルクロスギア、株式会社保険ステーション、株式会社三好商会）は、経済産業省が制度設計し、日本健康会議が優良な健康経営を実践している法人を認定する「健康経営優良法人 2026」の認定を受けました。

認定取得の背景

今回の認定では、フォーバルグループが経営理念・経営基本方針として掲げる「社員・家族への幸せの分配」を実現するため、社員の健康維持・増進を経営戦略の重要基盤として位置づけ、継続的に取り組んできた点が評価されました。

フォーバルグループは、社員と家族が幸福を実感し安心して働ける環境づくりを目指し、柔軟な働き方の整備や健康リテラシー向上を推進しています。こうした施策を通じ、一人ひとりが心身ともに健やかに活躍できる職場の実現を図っています。

【認定内容】

健康経営優良法人 2026 大規模法人部門 3社

・株式会社フォーバル

・株式会社アイテック

・株式会社保険ステーション

健康経営優良法人 2026 中小規模法人部門（ブライト500） 1社

・株式会社タニタヘルスリンク

健康経営優良法人 2026 中小規模法人部門 8社

・株式会社アベヤス

・株式会社三知

・株式会社第一工芸社

・株式会社トライ・エックス

・株式会社奈良事務機

・株式会社ネットリソースマネジメント

・株式会社フォーバルクロスギア

・株式会社三好商会

フォーバルの主な取り組み

1.社員の健康リテラシー向上

・タニタ健康プログラム活用、健康アップマラソンの実施。

・毎月の健康情報発信や禁煙啓発の推進。

・グループで「HealthPlanet」を導入し、体組成・血圧・歩数を管理。初のグループ対抗バーチャルウォーキングラリーを開催し、健康意識の向上を図る。

2.働き方改革

・時間単位有給、i‑Work 勤務、フリーワーク制度による柔軟な働き方の推進。

・福利厚生および育児・介護制度を見直し、新たに多目的休暇を設置し、多様な働き方を後押し。

3.労働時間の適正化

・「1日8時間」の最大効率化と有給取得率向上を推進。

・勤怠と乖離が生じないよう PC 起動ログ管理ソフトを導入。就業時間外の社有端末利用も制限し、健康維持と適正管理を強化。

4.フォーバル内コミュニティの活性化

・クラブ活動（社員の生きがいを育むクラブ補助制度あり）や、各事業所の衛生委員会を中心とした活動の推進。

・タニタ健康プログラムを活用した健康 UP マラソンポイントレースの実施。

5.「ストレスチェック」結果を反映した各種改善施策の推進

6. 認定取得

・健康経営優良法人やスポーツ庁スポーツエールカンパニー、東京都スポーツ推進企業等の取得。

7.生活習慣改善活動

・運動、睡眠、禁煙をテーマに改善目標を設定し、達成に向け HPに掲載。

・8～9月を健康増進強化期間として特定保健指導や二次健診、運動習慣の重要性を周知。

・事務所へ体組成計・血圧計を導入し、社員の健康促進に活用。

8.仕事と育児＆介護の両立

・全社員が安心し、幸せを実感しながら継続就業できる環境を整備。

・男性育休取得率100％を達成。

株式会社フォーバルについて

ESG経営を可視化伴走型で支援する「企業ドクター(次世代経営コンサルタント)集団」であるフォーバル（資本金： 41億 50百万円、 【証券コード： 8275】）は、中小・小規模企業を対象に「情報通信」「海外」「環境」「人材・教育」「起業・事業承継」の 5分野に特化したコンサルティングサービスをコアビジネスとしています。

政府が掲げる4つの原動力「グリーン」「デジタル」「活力ある地方創り」「少子化対策」に則り、自治体・民間企業・教育機関・金融機関と連携しながら日本全国でDX・GX人材を育て、その人材が地元経済を活性化させるという好循環によって永続的な地方創生の実現を目指す「F-Japan」構想を推進するとともに、近年ますます注目される人的資本をはじめとしたESG経営の可視化伴走支援に取り組んでいます。

■会社概要

社名：株式会社フォーバル

代表：代表取締役社長 中島 將典

設立：1980年（昭和55年）9月18日

所在地：東京都渋谷区神宮前五丁目52番2号青山オーバルビル14階

※詳細はホームページ(https://www.forval.co.jp/?utm_source=pr20260310&utm_medium=pressrelease&utm_id=prtimes20260310)をご覧ください。