LOWRYS FARMが誕生30 周年を迎えた「ポムポムプリン」との初のコラボレーションアイテムを2026 年3 月20 日（金）より発売

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40 以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社⾧:北村 嘉輝）のLOWRYS FARM（ローリーズファーム）は、株式会社サンリオ（本社:東京都品川区）の大人気キャラクター「ポムポムプリン」とのコラボレーションアイテムを2026 年3 月20 日（金）よりLOWRYS FARM一部店舗、and ST TOKYO、and STストア11 店舗、公式WEBストアand ST、ZOZOTOWN、Rakuten Fashionにて販売開始いたします。

LOWRYS FARMは、誕生30 周年を迎え、2025 年サンリオキャラクター大賞第一位に輝いた「ポムポムプリン」と初のコラボレーションアイテムを発売いたします。アニバーサリーイヤーを記念して、⾧年ファンに愛され続けている「ポムポムプリン」の魅力に、LOWRYS FARMらしい“カワイイ”エッセンスを加えたコラボレーションアイテムを企画しました。普段使いしやすく、身に着けるだけで気分が上がる雑貨6 型のラインアップです。

■LOWRYS FARM「ポムポムプリン」コラボレーション概要

販売日:

2026 年3 月20 日（金）

※販売店舗の営業時間に準ずる

特設サイト:https://www.dot-st.com/lowrysfarm/concept/?dispNo=013005006

※詳細は特設サイトをご確認ください。

取扱い店舗:

1. LOWRYS FARM店舗

アピア店、イオンレイクタウンmori店、エキュート赤羽店、ルミネ北千住店、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、ルミネエスト店、サンシャインシティアルパ店、ルミネ池袋店、武蔵小杉東急スクエア店、相鉄ジョイナス店、ゲートウォーク店、名古屋パルコ店、京都ポルタ店、ルクア店、ヘップファイブ店、天王寺ミオ店、三宮店、ソラリアプラザ店、アミュエスト博多店、御殿場プレミアムアウトレット店

※販売ルールにつきましては特設サイトをご確認ください。

2. and ST TOKYO

※販売ルールにつきましては特設サイトをご確認ください。

3. and STストア

and ST TOKYO、なんばCITY、浅草ROX３G、東武船橋、エミテラス所沢、ららぽーと安城、コレットマーレ、高槻、イオンモール各務ヶ原、ピオレ明石、ミナモア、イオンモール盛岡南

※販売ルールにつきましては特設サイトをご確認ください。

4. オンラインストア

公式WEBストア and ST、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion

■商品詳細

ポムポムプリンのぬいぐるみキーホルダー。シンプルなポムポムプリン、日焼け、オールブラックの3 種に加え、ポムポムプリンのお友だち”スコーン”、”マフィン”、”ベーグル”に変身したバージョンの全6 種展開です。キーホルダー部分の金具が取り外し可能な仕様にしているので、ぬいぐるみとしても楽しめるのが嬉しいポイントです。

商品名: 【ポムポムプリン】ヌイキーホルダー

価格:2,490 円（税込）

カラー展開:スタンダード、日焼け、ブラック、ポムポムプリン×マフィン、ポムポムプリン×スコーン、ポムポムプリン×ベーグル

人気のビーズストラップにフェイスぬいぐるみが付いたキーチャーム。ポムポムプリンのおしりのビーズパーツがデザインポイントです。モバイルストラップとしても、バッグに付けるチャームとしても使用可能で、幅広く楽しめるキーチャームに仕上がっています。

商品名:【ポムポムプリン】／フェイスキーチャームツキHS

価格:2,890 円（税込）

カラー展開:ブラック・日焼け・スタンダード

LOWRYS FARMのコラボアイテムとして、定番のビーズチャーム。他では手に入らない、キラキラデザインが”カワイイ”アイテムです。大きすぎないサイズ感に仕上げているので、バッグなどにつけてさりげないポイントになってくれるのも嬉しいポイントです。

商品名:【ポムポムプリン】／ビーズキーチャーム

価格:2,490 円（税込）

カラー展開:ブラック・日焼け・スタンダード

毛足の短い素材を使用した巾着ポーチ。耳はあえて立体感のある仕様にすることで、ポムポムプリン好きにはたまらない愛らしいデザインに仕上がっています。裏面には、「Pompompurin」のロゴ刺繍を施し、裏地付きの仕様にするなど、細部までこだわりを詰め込んだアイテムです。メイク道具や常備薬などシーンに合わせて使用できる万能ポーチです。

商品名:【ポムポムプリン】／ヌイキンチャクポーチ

価格:1,790 円（税込）

カラー展開:ブラック・日焼け・スタンダード

エコバッグと収納ポーチのセットアイテム。エコバッグはA4 サイズがぴったりと入る大きさで、ちょっとしたお買い物の際に便利なサイズ感です。ポーチは存在感のある全身デザインにしているので、単体使いとしても様々なシーンでお使いいただけるのが嬉しいポイントです。

商品名:【ポムポムプリン】／ポーチツキエコBAG

価格:3,490 円（税込）

カラー展開:ブラック・日焼け・スタンダード

LOWRYS FARM のコラボアイテムとして定番の、PVC ポーチとカラビナのセットアイテムです。カラビナに細かいラメデザインが施されていて、ポーチの背面にポムポムプリンとお友だちの”マフィン”のおしりをプリントしているなど細部までこだわって仕上げました。

商品名:【ポムポムプリン】／カラビナツキクリアポーチ

価格:2,790 円（税込）

カラー展開:ブラック・日焼け・スタンダード

■「ポムポムプリン」について

2025 年サンリオキャラクター大賞第一位。

こげ茶色のベレー帽がトレードマークの、ゴールデンレトリバーの男のコ。

のんびり屋で、好きな言葉は「おでかけ」、嫌いな言葉は「おるすばん」。くつ集めが趣味。

■LOWRYS FARM（ローリーズファーム） について

私に、まっすぐ。をコンセプトに、

ローリーズファームは、「いま着たい」トレンド感と、

「ずっと着たい」スタンダードなアイテムで、

すべての大人の女性を、応援します。

＜公式WEBストア and ST＞ https://www.dot-st.com/lowrysfarm/

＜Instagram＞@lowrysfarm_official https://www.instagram.com/lowrysfarm_official/

＜Tiktok＞@lowrysfarm_official https://www.tiktok.com/@lowrysfarm_official

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40 を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500 店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2 丁目21 番1 号 渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2 丁目21 番1 号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official