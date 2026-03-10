歌舞伎町タワーに朝まで利用できるプール付きプライベートテラスの時間貸しを「TIME SHARING」が提供

株式会社あどばる

株式会社あどばる（本社：東京都新宿区、代表取締役：中野邦人）が運営する貸し会議室・レンタルスペース予約サービス「TIME SHARING」は、東急歌舞伎町タワー5階の「X PLACE」内に位置する「X PLACE water terrace」および「X PLACE cafe lounge」の貸切利用の取り扱いを、2026年2月9日（月）より開始いたしました。

X PLACE water terrace

新宿・歌舞伎町の中心に位置する本施設では、終電を気にすることなく「水辺のプライベート空間」を貸切で利用できます。ホテルラウンジのような上質な空間を、TIME SHARINGの特長である時間貸しにより、用途に応じて必要な時間だけ貸切で利用可能です。大人数での利用ほど1人あたりの費用を抑えることができ、例えば50名で3時間利用した場合には1人あたり約1,980円となるなど、高いコストパフォーマンスを実現します。活気あふれる繁華街という立地を生かし、企業のローンチイベントや各種パーティー、誕生日会など、幅広い用途に対応する非日常空間を提供します。

■ 施設の特徴・選ばれる理由

■ 活用シーン例

■ 施設概要

- 東急歌舞伎町タワー5階という話題性の高いロケーション西武新宿駅徒歩3分・JR新宿駅東口徒歩8分の好立地- 都内レンタルスペースでは希少なプール付きテラスウォーターサイドの非日常感が、他施設にはない価値を創出- 翌朝5時まで対応可能な深夜営業パーティーや撮影・ライブ配信など夜間イベントにも対応- 着席最大54名・立食最大110名まで対応可能- 同フロア内の2施設を併用した柔軟な空間利用が可能water terrace＋cafe loungeで用途・規模に合わせた柔軟な運用が可能- 2時間飲み放題付きビュッフェプランあり[表1: https://prtimes.jp/data/corp/39049/table/14_1_219a303b6d02c7ecb37d9797ba8edffd.jpg?v=202603101151 ]

※2会場共通

所在地：東京都新宿区歌舞伎町1-29-1 東急歌舞伎町タワー 5階

アクセス：西武新宿駅より徒歩3分・JR新宿駅東口より徒歩8分

■ TIME SHARINGについて

【 X PLACE water terrace 】X PLACE water terrace[表2: https://prtimes.jp/data/corp/39049/table/14_2_082347272e90c1e5c179fd407ff7519d.jpg?v=202603101151 ]【 X PLACE cafe lounge 】X PLACE cafe lounge[表3: https://prtimes.jp/data/corp/39049/table/14_3_3759ccb9ce7d20f374775cda89ff3ac1.jpg?v=202603101151 ]

タイムシェアリングとは

エリア・用途・人数から探せるスペースシェアサービス「TIME SHARING」は、貸し会議室・レンタルスペース予約検索サイトです。駅近の好立地を中心に、ビジネス利用に特化した会議室から、パーティー・撮影・イベントに適した空間まで、300室以上の多彩なスペースを30分単位から手軽にご利用いただけます。

サービスURL：https://time-sharing.jp/(https://time-sharing.jp/?ref=ASSAF0000636&utm_source=ts_affiliate_pressrelease&utm_medium=referral_prtimes&utm_campaign=ASSAF0000636_prtimes_xplace)

■ 会社概要

会社名：株式会社あどばる

代表者：代表取締役 中野 邦人

所在地：〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2-4-10 KDX東新宿ビル 5階

設立：2016年6月

事業内容：スペースシェアリング事業、不動産売買事業、M&A・不動産仲介事業、サブリース事業、飲食ケータリング・デリバリー事業

URL：https://adval.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社あどばる 広報担当：村山 TEL：090-8476-9084 E-mail：press@adval.jp