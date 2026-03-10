UNDYED 2026年春夏コレクション Lee・JACKSON MATISSEとのコラボレーションを含む最新ラインナップを発表

MNインターファッション株式会社

MNインターファッション株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉本一心）が展開する、“染めない、ここちよさ”を提案するブランド「UNDYED（アンダイド）」は、2026年春夏コレクションを発表いたします。

今季は、アメリカを代表するデニムブランド「Lee（リー）」および、「米国・古着・Surf・Skateboard」カルチャーをコンセプトにしたブランド「JACKSON MATISSE（ジャクソン マティス）」とのコラボレーションアイテムを展開。UNDYEDの無染色素材が持つナチュラルな表情と、両ブランドが培ってきたカルチャーやクラフトマンシップを融合させた、新たなコレクションが誕生しました。

■ 2026年春夏コレクションについて

2026年春夏シーズンでは、デニムやジャケットといったアイテムの拡充に加え、グラフィックTシャツやカットソーなど、春夏らしい軽やかなラインナップを展開します。

・Lee × UNDYED

アメリカを代表するデニムブランド「Lee」 とのコラボレーション。

ワークウェア由来の普遍的なデザインと、UNDYEDの無染色素材を掛け合わせ、ナチュラルでありながら存在感のあるアイテムを提案します。

・JACKSON MATISSE × UNDYED

「米国・古着・Surf・Skateboard」カルチャーをコンセプトとする 「JACKSON MATISSE」 とのコラボレーション。ヴィンテージライクなムードに、UNDYEDならではの柔らかな風合いが融合したグラフィックTシャツやカットソーを展開します。

コラボレーションアイテムに加え、UNDYEDオリジナルのデザインアイテムも多数ラインナップ。天然原料そのままのここちよさを活かした素材開発をベースに、ブランドらしさはそのままに、さらにアップデートされたコレクションをお楽しみいただけます。

■ 発売日・販売チャネル

本コレクションは、2026年3月より順次発売いたします。

・UNDYED STANDARD - CONNECT/S（公式ECサイト）

https://connect-s.myshopify.com/collections/undyed-standard-1

・全国の取扱店舗

■ UNDYED ブランドコンセプト

UNDYED（アンダイド）は、

自然界が持つ本来の色彩・柔らかさ、

天然原料そのままのここちよさを感じてほしい

という想いから誕生しました。

天然原料そのままの【色・風合い】を楽しめる無染色原料を使用し、化学染料による染色を行わない。現代アパレル産業の常識にとらわれない、無染色の最もピュアなものづくりを体現しています。“染めない”という選択は、水資源の使用削減や環境負荷軽減にもつながる取り組みの一つ。素材そのものが持つ色と質感を最大限に活かしたプロダクトを提案しています。

公式HP：https://undyed.jp/(https://undyed.jp/?utm_campaign=TIMES_2603_UNDYED26SS&utm_id=TIMES_2603_UNDYED26SS)

Instagram：https://www.instagram.com/undyed_official/

■ MNインターファッション株式会社

日鉄物産株式会社の繊維事業と三井物産アイ・ファッション株式会社との事業統合により、2022年1月1日に誕生。

会社名：MNインターファッション株式会社（MN Inter-Fashion Ltd.）

代表取締役社長 ：吉本一心

本社：東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー

事業内容：機能資材、機能テキスタイル、産業資材、アパレル・服飾雑貨、ブランドマーケティングなど

URL：https://mn-interfashion.com(https://mn-interfashion.com/?utm_campaign=TIMES_2603_UNDYED26SS&utm_id=TIMES_2603_UNDYED26SS)

ブランドの詳細は、公式サイトおよび自社素材ブランドの情報発信プラットフォーム「LaunchPark(ローンチパーク)」のSNSアカウントにて随時公開しております。

LaunchPark：https://launch-park.com/(https://launch-park.com/?utm_campaign=TIMES_2603_UNDYED26SS&utm_id=TIMES_2603_UNDYED26SS)

Instagram：https://www.instagram.com/launchpark_mag/