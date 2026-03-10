誰もが手軽に体験できる技術 「audio cube（オーディオ キューブ）」世界初のBlu-ray＆DVDがコラボ発売！

ビコム株式会社

2026年3月10日

DVD・ブルーレイの制作販売を行うビコム株式会社(福岡県久留米市梅満町 代表取締役・三牧孝徳)と松竹グループのポストプロダクション事業を手掛ける株式会社松竹映像センター(東京都港区台場2-3-5 台場ガーデンシティビル7階 代表取締役社長 山下 良則)は、2026年5月21日に立体音響技術「audio cube（オーディオキューブ：特許出願中）」を用いた世界初のBlu-ray・DVD作品「えちごトキめき鉄道 国鉄形観光急行 413・455系」を発売いたします。

本作のポイント

・お手持ちのイヤホン一つで楽しめる立体音響技術「audio cube（オーディオキューブ）」で現地の音を忠実に再現

・高精細な映像と相まって「実際に運転席に座っているような」体験が楽しめる。

audio cube（オーディオキューブ）とは…

音声解析や音響心理学、バイノーラル収録の技術を複合的に応用し、松竹映像センターが独自に開発した音響技術です。

解析した音声を脳が知覚する音に近づけ、デジタル空間で再現することで、現実と聴き分けがつかないほどリアルで立体的な音場を実現させます。

生活の中に溢れる様々な音の要素を細やかに再現し、耳だけではなく全身で感じるような臨場感は、ユーザーに驚きと感動を与えます。

作品詳細

【商品名】 えちごトキめき鉄道 国鉄形観光急行 413・455系

【本体価格】 ブルーレイ版 6,050円(税込)

DVD版 6,050円(税込)

【店頭発売日】 2026年5月21日

【収録時間】 本編149分+映像特典26分

【収録音声形式】 ブルーレイ版 リニアPCM ステレオ

DVD版 Dolby Digital STEREO

【収録音声】 ・立体音響「audio cube(オーディオキューブ)」版

・ステレオ版

※切り替え可能

作品内容紹介

最後の国鉄急行色の力走！希少で懐かしい急行電車の「音」と「映像」で国鉄時代へタイムスリップ

えちごトキめき鉄道は、北陸新幹線の並行在来線である信越本線・北陸本線の一部を引き継いだ、新潟県が主に出資する第三セクター鉄道。そして主に観光急行として運用されていたのが413・455系「国鉄形観光急行」。往年の交直流急行色を纏い2026年1月まで活躍し新北陸色「TOKIトレイン」へと塗り替えられる。

妙高はねうまラインの妙高高原を出発すると、真夏の青々とした木々の間を軽やかに掻き分け、山間区間を駆け降り、臨時の普通列車として各駅に停車。スイッチバック駅・二本木を通り、直江津へ到着。

直江津からは日本海ひすいラインに入り、455系が先頭に立つ。ここからは急行運転。1960年代に推し進められた線形改良によって長大なトンネルが連続。急行らしい高速運転で、スラブ軌道に重たい轟音を響かせる。トンネルを抜け、日本海が一望できるビューポイントでは徐行運転。急行とはいえども「急いで行かない」観光列車。乗客を郷愁のひとときへといざなう。

日本海ひすいラインは、第三セクターとなった今も物流の大幹線・日本海縦貫線の一翼を担う。貨物列車とのすれ違いや通過待ちをしつつ、列車は終点・市振に到着。

音声は、運転台付近とモーター音・車内放送をミックスしたステレオ版と、運転室内の音声を忠実に再現した立体音響「audio cube(オーディオキューブ)」版の2トラックを収録。

特典は413・455系のそれぞれの歴史・特徴を紹介。直江津D51レールパークの展示車両も紹介。オールドファン必携の保存版である。

※audio cube(オーディオキューブ)は本編中、前面展望の音声のみとなります。

【商品取り扱い】

◆直販サイト「ビコムダイレクト」（http://vicom.jp/）

◆ヨドバシカメラ、Joshin等、全国の家電量販店

◆紀伊國屋書店、丸善ジュンク堂等、全国の書店

◆アマゾン、Yahoo!ストア等の通販サイト

【制作・発売会社概要】

企業名 ： ビコム株式会社

代表者 ： 代表取締役 三牧 孝徳

所在地 ： 〒830-0048 福岡県久留米市梅満町15-8

事業内容 ：映像ソフトの企画制作・出版

日本で最初にUltra HD ブルーレイ映像ソフトを出版した会社です。

特に鉄道映像ソフト分野では国内トップシェア(東京商工リサーチ調べ)

URL ：http://www.vicom.co.jp/

企業名 ： 株式会社松竹映像センター

代表者 ： 代表取締役社長 山下 良則

所在地 ：〒135-0091 東京都港区台場2-3-5 台場ガーデンシティビル7階

事業内容 ：

（1）映画・テレビ番組を始めとする全ての映像編集、DB/MA、字幕制作などのポストプロダクション業務

（2）BD/DVDのオーサリング、プレス業務

（3）DCPマスター制作及びコピー業務

（4）CM、放送番組、パッケージソフトなどの映像収録業務

（5）映像ソフトの制作業務

（6）映像制作に関わる他社での請負業務

（7）映画・テレビ番組などの原版修復、管理、保存および活用支援業務

（8）配信に伴うポストプロダクション業務

（9）ファイル変換、エンコード、マスタリング業務

