【定食屋 宮本むなし】3/11～「大分名物 ニラ豚」を期間限定で販売

SRSホールディングス株式会社豚肉の旨味・ニラの香味・キャベツの甘味に特製の甘辛醤油ダレがクセになる♪

M&Sフードサービス株式会社(本社：大阪府大阪市、代表取締役執行役員社長：岡本 俊亮)が運営する定食チェーン「定食屋 宮本むなし」では、2026年3月11日(水)より、ご飯との相性抜群の大分名物「ニラ豚定食」を期間限定で販売いたします。

宮本むなし公式アプリでは3月24日(火)まで何度でも使用できる「ニラ豚定食各種30円引き」クーポンを配信しておりますので、お得にご利用ください。

あわせて2026年3月11日(水)午前11時～2026年3月24日(火)の期間に「宮本むなし公式Xフォロー&リポストキャンペーン」を実施いたします。宮本むなしの公式Xアカウントをフォローし、キャンペーン投稿をリポストすることで期間中毎日応募でき、その場での抽選でAmazonギフト券3,000円分が3名様、定食屋宮本むなし店内でご利用いただける500円分のデジタルお食事券が50名様に当たるキャンペーンです。ぜひこの機会に宮本むなし公式Xのフォロー&リポストでのご参加をお待ちしております。

宮本むなしでは、アツアツで、ボリュームたっぷりの定食メニューをバラエティ豊かにご提供し、「おなか一杯の幸せ」を感じていただけるよう取り組んでまいります。

3月11日(水)から大分名物「ニラ豚定食」を販売開始

「ニラ豚」はニラと豚肉・キャベツを醤油ベースのタレで炒めた大分の郷土料理で、大分市内の中華料理屋が発祥と言われており現在まで飲食店や家庭料理として長らく愛されています。宮本むなしではたっぷりの豚肉とニラ・キャベツを、豆板醤・甜麺醤とごま油のコクと風味を効かせた醤油ベースのタレで炒め、豚肉の旨味・ニラの香味・キャベツの甘味が特製の醤油ダレと一体になり、シンプルながらもご飯がすすむスタミナ定食に仕上げました。

豚肉の1.5倍盛り、2倍盛り、鶏の唐揚げ2個のセットもご用意しておりますので、お好みにあわせてお選びいただけます。

ぜひこの機会に、宮本むなしのニラ豚定食お楽しみください。

＜販売概要＞

◯販売期間：2026年3月11日(水)～2026年4月14日(火)

※販売状況により、予告なく販売を中断または終了する場合があります

◯販売店舗：定食屋 宮本むなし 24店舗

◯販売商品一覧

・【大分名物】ニラ豚定食 990円(税込)

・肉1.5倍盛り +200円(税込)

・肉2倍盛り +300円(税込)

・鶏唐2個付き ＋230円(税込)

商品情報の詳細はこちら :https://m-munashi.com/menu/fair/limitedtime宮本むなしのテイクアウト・デリバリー :https://m-munashi.com/delivery大分のご当地グルメが宮本むなしに登場！

大分市発祥のご当地グルメ。豚肉の旨味・ニラの香味・キャベツの甘味が甘辛な醤油ダレと一体になり、シンプルながらご飯がすすむスタミナ定食です。お好みに合わせてお肉の増量・鶏唐のセットをお選びいただけます♪

宮本むなし公式アプリで、お得なクーポンを配信中



宮本むなし公式アプリでは、3月24日まで何度でも使える「ニラ豚定食 各種30円引きクーポン」を配信いたします。会員の方限定でご利用いただけるクーポンですので、この機会にぜひ宮本むなし公式アプリをダウンロード＆会員登録ください。

宮本むなし公式アプリをダウンロード

3月24日まで何度でも使えるお得なクーポン♪

宮本むなし公式アプリでは、新メニューやキャンペーン、メニュー詳細に店舗情報などが確認できます。宮本むなしアプリ会員様は、お得なクーポンの利用や来店ごとに溜まるスタンプなど「宮本むなし」をお得にご利用いただけます。

その場で当たる！毎日応募可能！宮本むなしＸフォロー＆リポストキャンペーン開催

宮本むなし公式アプリダウンロード :http://qrsm.net/a/105841577その場で当たる！宮本むなしXフォロー&リポストキャンペーン！

■応募期間

2026年3月11日（水）午前11時～2026年3月24日（火）

■ 応募方法

1.宮本むなし公式 Xアカウント「＠munashi2022」をフォロー

2.該当キャンペーン投稿をリポスト

3.投稿内のキャンペーン URL から X アカウントを連携し、その場で抽選結果をご確認ください

■ プレゼント内容

抽選で、以下のいずれかの景品をプレゼントします。お客様が景品を選ぶことはできません。

1等：Amazon ギフトカード3,000円 3名様

・当選ご案内（ご利用の説明）のURLよりご自身でギフトの交換をお願いいたします。

2等：宮本むなしでご利用いただける 「デジタルお食事券 500円分」 50名様

・デジタルお食事券は、定食屋宮本むなしの店内のお食事でご利用いただけます。

・テイクアウトではご利用いただけません。

・デジタルお食事券のご利用は、Xの当選画面を従業員にご提示下さい。

（※新今宮店はご注文後に従業員へクーポンをご提示ください）

・デジタルお食事券のご利用は1回限りとなります。お釣りは出ません。

※応募規約をご確認の上ご応募ください。

定食屋宮本むなしについて

応募規約はこちら :https://m-munashi.com/cp2026/cp-260311.pdf応募はこちらから :https://x.com/munashi20222026年3月11日午前11時から応募受付します

2003年から約20年に渡り営業してきた宮本むなしは、「熱いぞ！ひとりめし」をコンセプトに、「定食屋宮本むなし」としてリニューアルしました。ひとりでも気軽に、まるで我が家のように自分だけのごはん時間を楽しんでいただけるように、明るい笑顔と真心こめたお料理でお客様を元気にします。

看板メニューは「自家製タルタルのチキン南蛮定食」。アツアツ揚げたての鶏もも肉に甘酸っぱい南蛮酢を絡めて旨味を染み込ませ、毎日お店で丹念に手作りしている自家製タルタルソースで仕上げます。バラエティ豊かな定食メニューとごはんおかわり自由で、おなか一杯の幸せを提供します。

宮本むなしホームページ https://m-munashi.com/

宮本むなし公式X https://x.com/munashi2022

宮本むなし公式Instagram https://www.instagram.com/miyamotomunashi2022/

M&Sフードサービス株式会社について

M&Sフードサービス株式会社は、株式会社宮本むなしと株式会社サンローリーが合併し、2021年4月1日に誕生しました。お客様の毎日のお食事に便利な駅前型定食屋事業「定食屋宮本むなし」のほか、商業施設内で和食レストラン「玉子焼 お出汁 ひまわり」やFC事業を展開しております。

多彩なライフスタイルの変化に対応し、さらに多くのお客様にご利用いただけるような魅力あるお店作りにチャレンジを続けて参ります。

企業ホームページ https://m-s-food.jp/company/

SRSグループについて

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるようにパートナー、カスタマー、コミュニティの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ https://srsholdings.com

SRSグループFacebook https://www.facebook.com/satorsgroup/