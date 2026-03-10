日本の電力市場でトップ成長率を記録したオクトパスエナジー、「電気もガスも」まとめて申し込み可能に！

TGオクトパスエナジー株式会社

2022年から成長率1137%を記録し、電力会社上位40社の中で成長率第1位となった[1] オクトパスエナジーは、テクノロジーの力でより環境価値の高いエネルギーを魅力的な価格と斬新なサービスで提供しています。このたび、電気の申し込みとあわせてガスも同時に申し込める新たなサービスを開始しました。

本取り組みにより、光熱周りの契約手続きを一度に完結できるため、引っ越しや契約見直しのタイミングにおけるお客さま側の利便性が向上します。

[1]データ出展：資源エネルギー庁電力調査統計表【3-(1) 電力需要実績】の2022年1月から2024年12月までの低圧電灯の電力需要（kWh）※「電力会社上位40社」は、2024年1月～2024年12月の低圧電灯の電力需要合計値の上位40社 ※「成長率」は、「2024年1月~12月の低圧電灯の電力需要合計値」と「2023年1月~12月の低圧電灯の電力需要合計値」を「2022年1月~12月の低圧電灯の電力需要合計値」で割り算して計算

電気もガスも、オクトパスで一石二鳥！

電気やガスといった光熱周りの契約手続きは、引っ越し時に限らず、契約の見直しや新生活の立ち上げなど、さまざまなタイミングで発生します。特に引っ越し時は、新規契約の半数以上に上るだけでなく、他の複数の手続きを短期間で行う必要が生じるタイミングであり、煩雑な契約作業を「一度にまとめて済ませたい」という高いニーズがあります。

「自分が使うエネルギーは、自分で選ぶ」という意識変化を推進するオクトパスにとって、デジタルに慣れた生活者を中心に、生活インフラの契約に係るハードルをできるだけ取り除き、手軽に、シンプルに済ませられる環境とソリューションの提供は重要な取り組みです。

関東・関西、および中部エリアから提供開始

現在、関東・関西エリアにおけるガスサービスの提供に加え、中部エリアにおいてはガス会社への紹介と情報連携という形でお手続きが一気完結するサービスを提供開始しました。

利用状況やサービス展開の進捗を踏まえながら提供エリアを順次拡大し、また、オクトパスならではのサービスも充実させていく予定です。



・関東エリア（東京ガスエリア（東京地区等））

・関西エリア（大阪ガス全域供給区域より開始。順次拡大予定）

・中部エリア（東邦ガスエリア）

オクトパスでまとめて嬉しいあれこれ

オクトパスで電気とガスをまとめることで、契約・支払い・管理までを一元化*。生活インフラの手続きを、迷わず・手間なく完結できるだけでなく、オクトパスの愛とパワーに溢れたお客さまサポートと「友達紹介」制度や公式グッズストア「Shoptopus」など、オクトパスならではの特典やキャンペーンをお楽しみいただけます。

・請求書が１つにまとまる* （電気代のお支払い時にガス代も一緒にお支払い）

・マイページが１つにまとまる* （電気・ガスの契約情報が一目で！）

・お問合わせ先も１つにまとまる* （メールや電話だけでなく、公式LINEや公式SNSでもご質問にお応えします**）

・紹介上限なしの「友達紹介」特典（紹介ごとに電気代から8,000円割引）

・楽しくお得なお客さま向けキャンペーン

*中部エリアを除く

**お問合せ内容やお客さまの状況によりメールでの通信に切り替えさせていただく場合があります。

オクトパスエナジーについて

オクトパスエナジー（本社：英国）は、テクノロジーを活用してグリーンなエネルギーを低価格で提供し、透明性のあるサービスを通じてお客さま体験を変革することを使命としています。2016年に英国で事業を開始し、わずか9年で世界約1,000万世帯に再生可能エネルギー由来の電力を提供しています。

現在、日本を含む英国、ドイツ、ニュージーランド、米国、スペイン、イタリア、フランスの8か国で電力小売事業を展開しています。日本では、2021年に東京ガスとの合弁会社を設立し、事業を開始しました。

日本においては、事業開始から4年で契約件数50万件を突破するなど急速に成長を続けており、お客さまの86％が「電気代が安くなったと実感」しているほか、Googleレビューでも★4.4の評価を獲得するなど、生活者視点に立ったサービス設計が支持されています。

公式サイト：https://octopusenergy.co.jp/

公式ブログ：https://octopusenergy.co.jp/blogs