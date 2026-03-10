【春の衣替え新常識】高級衣類は「洗う」から「資産価値を守る」へ。ハイブランド専門宅配クリーニング「キレイナ」が公式サイトを全面刷新

株式会社キレイナキレイナ公式サイト

高級衣類専門の宅配メンテナンスサービスを運営する株式会社キレイナ（本社：兵庫県尼崎市、代表取締役：舟掛 研二）は、2026年3月10日、公式サイトを全面リニューアルいたしました。

今回の刷新では、昨今のブランド品価格の劇的な高騰を受け、衣類を「消耗品」ではなく「資産」と定義。従来のクリーニングの枠を超え、素材の風合いを戻し、価値を永く維持する「高級衣類メンテナンス」という新基準を打ち出しました。

■ 背景：3年で約1.2倍、5年で1.5倍以上の価格高騰。「衣類は消耗品から資産へ」

【主要ラグジュアリーアイテムの国内定価推移（当社調べ）】

※代表的なモデルの税込価格（概算）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/98373/table/8_1_3d0ed266e06aceefeeff6dcca3a0770d.jpg?v=202603101151 ]

この急激なインフレにより、消費者の意識は「汚れたら買い替える」から、「プロのメンテナンスで資産価値を維持し、次世代へつなぐ（またはリセール価値を保つ）」へと変化しています。

■キレイナが提唱する「高級衣類メンテナンス」とは

一般的なクリーニングが「洗うこと、汚れを落とすこと」を目的とするのに対し、キレイナのメンテナンスは、「衣類の状態を、本来の価値ある姿に近づけ、維持すること」を目的としています。

洗浄（Clean）：

繊維の奥の汚れを落とす、上質な「水洗い（ウェットクリーニング）」。

復元（Restore）：

風合い(着心地・肌さわり)、ボリューム感、シルエット、失われた色彩をプロの技術で元の印象へ。

保全（Preserve）：

黄ばみや変色、風合いの変化、生地の劣化を防ぎ、次のシーズンも最高の状態で袖を通せるコンディションを維持。

■ 数字で見る、キレイナの圧倒的なこだわり

1. ハイブランド取扱率【約88％】 お預かりする衣類の約9割が、モンクレール、エルメス、シャネル、ルイ・ヴィトン、ディオールといったラグジュアリーブランドです。「他店で断られた」「失敗したくない」という、最も難易度の高い一着が全国から集まっています。

2. 1日のメンテナンス上限【わずか80点】 品質を極限まで高めるため、1日の取扱いは【最大80点】。1着ごとにカルテを作成し、素材・デザイン・汚れの状態に合わせ、大部分の行程を専門スタッフが手作業で行います。

■ なぜ、春の衣替えこそが“価値を守る分岐点”なのか

冬の間に活躍した高級ダウンやカシミヤコート。実は、クローゼットにしまう前のケアが、その服の寿命を左右します。

「目に見えない汚れ」の恐怖：

汗や皮脂は時間が経つと酸化し、落ちない黄ばみや虫食いの原因に。

「ドライクリーニングの限界」：

汗抜きが不十分だと、翌シーズンにニオイやくすみが発生。

「あきらめていたダメージ」：

他店で断られたシミや破れ、色あせも、メンテナンスで蘇ります。

キレイナは、舞台衣装やウェディングドレスの修復で培った技術を背景に、「一着ずつ、手作業で向き合うオーダーメンテナンス」を徹底しています。

■ 公式サイト刷新のポイント：安心と透明性の向上

「メンテナンス事例」のビジュアル化：

ブランド別・アイテム別の修復事例を豊富に掲載。

思想の可視化：

なぜ「一着ずつ」「手作業」「水洗い」にこだわるのか、技術者の想いとプロセスを公開。

利便性の追求：

料金体系の明確化と、スマホから簡単に相談・依頼ができるUXへ。

■ キレイナの5つの特徴

1．一着ごとに最適化する「個別対応」

一着ずつカルテを作り、素材や状態に合わせて手作業で最適なケアを行います。

2．質感まで見据えた「繊細な水洗い」

繊細な繊維の汚れを落とすだけでなく、風合いや着心地、ボリューム感まで丁寧に整えます。

3．服本来の印象を整える「復元技術」

しみ抜きや色修正などを通じて、その服らしい美しさを取り戻します。

4．長く愛用するための「価値保全」

しまう前から次のシーズンまで見据え、大切な一着のコンディションを整え、価値を守ります。

5．安心して任せられる「専門相談」

高級衣類ならではの悩みに、依頼前からプロに相談できる体制を整えています。

手作業で汚れを落とす

失われた色を戻す

手作業による水洗い

シルエットを整える

■ 今後の展望

衣替えを、単なる「季節の家事」から「大切な一着への投資」へ。キレイナは今後も、ハイブランドの価値を次世代へつなぐプラットフォームとして、メンテナンスの専門ノウハウを発信し続けてまいります。

■ サービス概要

サービス名： KILEINA（キレイナ）

対象アイテム： 高級ダウン（モンクレール、カナダグース等）、ラグジュアリーブランド（シャネル、マックスマーラ、エルメス、ルイ・ヴィトン等）、カシミヤ、シルク、レザー、ドレス、バッグ

特徴： 全国宅配対応、1日80点限定の個別対応、ウェットクリーニング、特殊修復・色修正

URL： https://kileina.jp/

■ 会社概要

会社名： 株式会社キレイナ

代表者： 代表取締役 舟掛 研二

所在地： 〒661-0975 兵庫県尼崎市下坂部3丁目17-5

事業内容： 高級衣類・服飾雑貨のメンテナンス、クリーニング、情報発信

