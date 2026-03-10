MyGO!!!!!・Ave Mujicaのコミカライズオリジナルグッズが6月8日(月)に発売！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードワークス（本社：東京都中野区、代表取締役社長：新福恭平）は、「MyGO!!!!!・Ave Mujicaのコミカライズオリジナルグッズ」が2026年6月8日(月)より発売することをご案内致します。

商品概要

『BanG Dream! It's MyGO!!!!! 雨にそよいで晴れを請う』アクリルスタンド

『BanG Dream! It's MyGO!!!!! 雨にそよいで晴れを請う』から、ゆあま先生の新規描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンド

【価格】

各1,870円(税込)

【サイズ】

本体 W90×H150mm以内 / 台座 W60×H60mm以内

【イラスト】

ゆあま

『BanG Dream! Ave Mujica -manuscriptus-』 アクリルスタンド

『BanG Dream! Ave Mujica -manuscriptus-』から、カバーイラストや宏山ぴんふ先生の新規描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンド

【価格】

各1,870円(税込)

【サイズ】

本体 W90×H150mm以内 / 台座 W60×H60mm以内

【イラスト】

宏山ぴんふ

BanG Dream! コミカライズトレーディング缶バッジ MyGO!!!!!・Ave Mujica

【価格】

PACK 660円(税込) / BOX 6,600円(税込)

【サイズ】

直径57mm

【イラスト】

ゆあま・宏山ぴんふ

※全10種のブラインド商品です。1BOXコンプリート仕様となります。

※商品の仕様は予告なく変更となる場合がございます。ご了承くださいませ。

商品ページURL：https://bushiroad-works.com/mygo_ave-mujica_goods/

■取扱い店舗

ゲーマーズ/メロンブックス/アニメイト/赤い熊さん

ブシロードオンラインストア/あみあみ/キャラアニ.com/ヨドバシカメラ

Getchu.com（げっちゅ屋）/Anime Store.JP/三日月 ほか

早期予約キャンペーン

対象店舗にて1会計で5,000円(税込)予約ごとに「缶バッジ(全2種)」をランダムで1点プレゼント

■開催期間

3月10日(火)～3月31日(火)

■対象商品

アクリルスタンド、缶バッジ

■対象店舗

【ゲーマーズ】全店(オンライン含む)

【メロンブックス】オンラインのみ

【アニメイト】池袋本店、秋葉原店、名古屋店、大阪日本橋店、福岡パルコ店、アニメイト通販

【赤い熊さん】

【三日月】

【ブシロード オンラインストア】

店舗別フェア

店舗別フェアも実施！

■フェア特典

【ゲーマーズ】ミニフォト風カード(全10種)

【アニメイト】ミニフォト風カード(全10種)

【ブシロード オンラインストア】L判ブロマイド(全2種)

※イラストはアニメイト・ゲーマーズで異なります。

※配布条件の詳細は各店舗様にてご確認ください。

※ご紹介いただく際は、権利表記として下記の記入をお願いします。

(C)Yuama, Yotsuji Haibuchi / BUSHIROAD WORKS (C)BanG Dream! Project

(C)Pinfu Hiroyama / BUSHIROAD WORKS (C)BanG Dream! Project