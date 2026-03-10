【英語版Renta!】4/13（月）より「Manga Planet」ユーザー引継を開始！

株式会社パピレス

株式会社パピレス（東証スタンダード3641、所在地：東京都千代田区、代表取締役：松井康子、以下「当社」）の子会社PAPYLESS GLOBAL, INC.が運営する「英語版Renta!」は、株式会社ファンタジスタが運営する「Manga Planet」のサービス終了に伴い、「Manga Planet」ユーザー様の引継ぎを行います。

この度、英語圏向け電子書籍サイト「英語版Renta!」（https://www.ebookrenta.com/）では、株式会社ファンタジスタが運営する「Manga Planet」のサービス終了に伴い、「Manga Planet」ユーザー様のうち希望者を対象としたアカウント引継ぎ対応を実施することをお知らせいたします。

本対応は、「Manga Planet」をご利用いただいていたユーザー様に対し、これまでご購入いただいたコンテンツを継続してお楽しみいただける環境を提供することを目的としております。引継ぎを希望し、所定の手続きを行ったユーザー様は、「英語版Renta!」にて対象の購入済コンテンツを引き続き閲覧することが可能となります。

■引継ぎ対象

「Manga Planet」にて対象コンテンツをご購入済みのユーザー様のうち、所定の期間内に引継ぎ申請を完了された方

■引継ぎ内容

・購入済対象コンテンツの閲覧権利の移行

・「Manga Planet」ユーザーアカウントとの連携

※Manga Planet では、個別購入以外にも、サブスクリプションでコンテンツを読むオプションを提供していますが、引き継ぎには個別に購入されたコンテンツのみが対象となります

■引継ぎ開始日

2026/4/13（月）

※引継ぎの詳細条件、対象作品、申請方法等につきましては、「Manga Planet」からのダイレクトメールにてご案内いたします。

当社は、本対応を通じてユーザー様の利便性およびコンテンツ利用の継続性を確保するとともに、英語圏の電子漫画市場の拡大に向けて引き続き運営体制の強化を図ってまいります。

今後も、英語圏のユーザー様が安心してご利用いただけるサービスの提供に努めてまいりますので、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

■英語圏向け電子書籍サイト「英語版Renta!」について

URL:https://www.ebookrenta.com/

英語圏のユーザー向けの電子書籍サイトとして、2011年にサービス開始いたしました。

2017年5月に運営体制強化のためサンフランシスコ（アメリカ）に子会社PAPYLESS GLOBAL, INC.を設立。

2021年には掲載シリーズ1万作品を突破、2026年には累計会員数75万人を突破いたしました。

今後も英語圏の電子漫画市場の拡大に向けてサービスの充実を図ってまいります。

