老舗「おにぎり ぼんご」店主直伝の技を全国へ ファミマこども食堂「親子おむすび教室」45周年を記念して実施規模を拡大！ ～福島県を皮切りに全国5か所で順次開催～

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷 建夫、以下ファミリーマート）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび「地域に愛される」を目指した取り組みの一環として、地域交流の活性化を目的とした「ファミマこども食堂」において、おにぎり専門店「おにぎり ぼんご」（所在地：東京都豊島区、店主：右近 由美子、以下「ぼんご」）と共同で、ファミマこども食堂「親子おむすび教室」を2026年3月15日（日）の福島県での開催を皮切りに全国5か所で順次開催いたします。

■ 開催の背景と目的

「ファミマこども食堂」は、店舗のイートインスペースを活用し、地域のこどもたちやそのご家族の皆さまを対象に、参加者同士が一緒に楽しく食事をしたり、コミュニケーションを図ることで、地域交流の活性化を応援する取り組みです。こうした活動の一環として、「親子おむすび教室」は、ファミリーマートの地域社会への貢献の想いと、「ぼんご」店主の右近氏の次世代へおむすび文化を継承したいという想いが合致し、2024年から開催しています。これまでの開催では「親子で楽しく参加させていただきました。また企画がありましたら参加させてください。」「直接女将さんに教えてもらえると思わず、おいしくて嬉しかったです！」など、ご好評の声を多数いただいたことから、2026年は実施規模を拡大し、全国5か所の地域へ「ぼんご」直伝の技と、おむすびを通じた温かい心の交流を届けてまいります。

■ イベント概要

当日は、右近氏が自ら講師を務め、おむすび文化に関するお話や、米の握り方ひとつで変わる「秘伝のふんわり食感」を作るコツを、こどもたちのペースに合わせて伝授し、参加者は様々な具材を使い、それぞれ思い思いのおむすびを作ります。

本イベントの参加者は3月～11月にかけて地域ごとに順次募集され、店舗のイートインスペース等を活用しながら、1会場あたり約20名の親子にご参加いただく予定です。

＜おむすび文化のお話＞＜おむすびの握り方を伝授＞

※画像は前回開催時の様子

■福島県での開催概要

（1）実施日時

2026年3月15日（日）

※福島県での募集は終了しました。

（2）参加者

ファミリーマート店舗近隣にお住まいのおこさま（小学生まで）とそのご家族

（3）開催場所

ファミリーマート郡山中町店

（4）開催内容

「ファミマこども食堂」親子おむすび教室（10:00～12:00）

・ オリエンテーション、自己紹介など

・おむすび文化のお話

・おむすび教室

・ 一緒にお食事会（おむすび、飲み物など）

・「弟子認定証」の授与

■ 「ぼんご」店主 右近由美子氏のコメント

おむすびとは、心と心を結ぶもの。ファミリーマートさんと共に、次世代を担うこども達へこの文化を伝えられることを嬉しく思います。愛情を込めて握ったおむすびの味を楽しみながら、家族の絆を深めるひとときを過ごしてほしいと願っています。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

＜参考情報＞

2025年11月

【開催報告】老舗の秘技を次世代へ！ 「おにぎり ぼんご」店主直伝の"ふんわり食感"

親子おむすび教室を『家族の日』に開催

https://www.family.co.jp/sustainability/topics/2025/s2025111902.html

2024年11月

ファミリーマート＋「おにぎり ぼんご」11月17日『家族の日』に、親子おむすび教室を共同開催 ～親子で思いを込めておむすびを握ろう～

https://www.family.co.jp/company/news_releases/2024/20241112_01.html

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html