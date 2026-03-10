11種類の豆、3つの焙煎度から1,600万通り以上のオリジナルブレンドを提案　6kgから作れる業務用オリジナルブレンドコーヒーシステム「F.O.B.」をリブランディング

UCCコーヒープロフェッショナル株式会社

UCCグループで業務用サービス事業を展開するUCCコーヒープロフェッショナル株式会社（本社：東京都港区、社長：橋本 樹一郎）は、お店のオリジナルブレンドを6kgから作ることができる業務用オリジナルブレンドコーヒーシステムを今春リブランディングし、「F.O.B.」（エフ・オー・ビー）に名称を変更しました。また、新たに診断機能を備えたWEBサイトを開設し、好きな時間に好きな場所でオリジナルブレンドの作成が可能になりました。3月10日（火）から名古屋を皮切りに全4会場にて開催する、飲食業界のお客さまを対象とした展示商談会 『UCC Smile Festa 2026』 でお披露目します。

■リブランディングの背景

「F.O.B.」は、理想の一杯にたどり着ける、飲食店向けオリジナルブレンドコーヒーシステムです。「フレッシュオーダーブレンド」の名称で20年以上の歴史を誇り、熟練のブレンド技術や、コーヒーと食事の相性を科学的に分析する独自開発の「UCCフードマッチングシステム」など、UCCグループが培ってきたプロフェッショナルの知見を結集しています。6kg単位という小ロットから対応可能、11種類の厳選されたコーヒー豆から理想のオリジナルブレンド作成が可能、コーヒー豆を工場から直送することを特長としており、「栽培から1杯のコーヒーに至るまで」一貫して手がけるUCCグループだからできるご提案です。



昨今、独自性の高いオリジナルブレンドへのニーズは高まる一方、従来は対面での提案に限られていました。そこで、より多くのお客さまのニーズに柔軟に応えるため、「Fresh（新鮮）」「Order (オーダー)」だけでなく、「Flexible(フレキシブル)」「Originality(独自性)」の多義的な意味を込め、ブランド名「F.O.B.」へと刷新いたしました。

■ 「F.O.B.」（エフ・オー・ビー）の魅力

この度のリブランディングの一環として、診断機能を備えたWEBサイトを新たに開設しました。従来の対面型では、提案場所や時間に制約があり、営業時間中はお忙しい飲食店さまとの商談が難しい場合も多くありました。今回、従来の仕組みをWEB診断へと応用したことで、オンラインでいつでもどこでも、直感的な操作でオリジナルブレンドの作成、検討が可能になります。客単価アップの鍵となる「こだわりの一杯」を、より身近でスムーズに実現するための新たな仕組みです。

●＜NEW＞6問のWEB診断で、いつでもどこでもオリジナルブレンドを作成可能に

WEB診断では、お店のコンセプトや提供したいコーヒーの味覚のイメージ等の設問6問に回答いただきます。たった6問の診断で、UCCグループ独自のノウハウを凝縮したシステムにより、お店に最適なブレンドを提案します。

【オリジナルブレンド導入までの流れ】

STEP1・2（診断～お届け）： スマホやPCからWEB診断を実施。結果に基づいたベースのブレンド豆をお届けします。（※お試し価格：180g / 1,080円・税込）

STEP3（ご試飲）： 豆が届きましたら、普段お店で行っている抽出方法でご試飲いただき、香り・コク・後味などが理想の味わいかをご確認いただきます。

STEP4（味わいの調整）： 微調整をご希望の場合は、簡単なWEBアンケートにご回答いただくことで、最適な配合を再設計いたします。（※味わい調整サービス1回付き）

STEP5（配合決定・発注）： ブレンド内容が決定後、サービス利用開始となります。以降はWEBからいつでも必要な分だけ発注が可能です。

※ご導入後は、発注単位6kg（1袋あたりの内容量1kg、賞味期限4ヶ月 *5月以降出荷分から変更予定）からのお届けとなります。

※サービスのご利用には、UCCコーヒープロフェッショナル運営の「UCC PORTAL」への登録が必要です。

■「F.O.B.」のポイント

●計6kg単位の使い勝手の良い小ロットお店にぴったりのオリジナルコーヒーがカスタマイズ可能

6kg単位という小ロットから、提供メニューやスイーツとの相性に合わせた自在なカスタマイズが可能です。こだわりの1杯を求める飲食店はもちろん、独自のブランディングを大切にするホテル、オフィス、ライフスタイルショップなど、幅広いシーンで「お店独自の味」をOEM設計します。

計6kg単位となるご注文であれば数種類の組み合わせが可能。ホット、アイス、エスプレッソ用のコーヒー豆もお作りいただけます。(例：ホット3kg+アイス3kg)

●11種類の厳選されたコーヒー豆から理想のオリジナルブレンドが作れる

コーヒー鑑定士が厳選した11種類のコーヒー豆。時間と手間をかけ、それぞれのコーヒー豆の個性に合わせた焙煎方法で、豆のおいしさや特長を最大限に活かし、よりおいしく、深みの増した味わいを実現できます。掛け合わせは1,600万通り以上！

●コーヒー豆を工場から直送

オーダーごとにUCC工場で製造し、注文から1週間以内に工場よりコーヒー豆を直送します。

●＜NEW＞オリジナルブレンドを500杯分単位でワンドリップコーヒーに

お店のオリジナルブレンドを500杯分単位でワンドリップコーヒーとして製品化することができます。レジ横の物販や、ECアイテムなどとしてもご活用いただけます。

UCCコーヒープロフェッショナルは 『F.O.B.』 を通して、お店の新たな価値創造に取り組んでまいります。

関連URL

■F.O.B.について詳しくはこちら：https://foodsfridge.jp/pages/fob

【UCCグループについて】

UCCグループは1933年の創業以来、生産国での栽培から、原料調達、研究開発、焙煎加工、販売、品質保証、そして、文化、教育に至るまでを一貫して手がける独自の事業モデルを構築してきました。2024年12月期の売上高は3,979億円にのぼり、日本、アジア、欧州、オセアニア、北米を含むグローバルなネットワークで事業を推進しています。

「より良い世界のために、コーヒーの力を解き放つ。」というパーパスのもと、2040年までのカーボンニュートラル実現やサステナブルなコーヒー調達の推進を掲げ、持続可能な社会の実現と事業成長を両立させる活動を加速させています。また、世界初の缶コーヒーの開発、教育機関「UCCコーヒーアカデミー」やコーヒーの知を継承・創造する「UCCコーヒー博物館」の運営、さらにコーヒーを“飲む”から“食べる”へ進化させた『YOINED』、世界初となる「水素焙煎コーヒー」の量産開始など、既存の枠にとらわれない独自の価値創造に挑戦し続けています。

【UCCコーヒープロフェッショナル株式会社】（https://www.ucccoffeeprofessional.co.jp/）

代表者：代表取締役社長 橋本 樹一郎

本社所在地：〒107-8688 東京都港区赤坂8-5-26 住友不動産青山ビル西館

設立： 1978年8月26日

事業内容：UCCグループの中で業務用サービス事業の中核を担い、コーヒーにおいてはメーカー機能を有する独自性と、コーヒーにまつわるトータルソリューションを強みに、飲食に携わるお客さまの課題を解決しながら共に新しい価値を創ることに挑戦しています。

業務用食品・食材の仕入れ、ご購入ならUCCグループのネット通販「フーヅフリッジ」https://foodsfridge.jp/

【お取引に関するお問い合わせ先】

UCCコーヒープロフェッショナル株式会社

〒107-8688 東京都港区赤坂8-5-26 住友不動産青山ビル西館

＜WEB＞https://www.ucccoffeeprofessional.co.jp/transaction.html