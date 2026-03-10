Vans “Off The Wall” Campaign ブランドの原点「Authentic」にフォーカス“Off The Wall”の精神を新たな視点で発信

VFジャパン株式会社

URL: www.vans.co.jp/ss26-off-the-wall-campaign.html(https://www.vans.co.jp/ss26-off-the-wall-campaign.htm)

アクションスポーツフットウェア＆アパレルブランドのVans (ヴァンズ) は、ブランドの原点である「Authentic」にスポットライトを当てた新ブランドキャンペーン「Off The Wall」を、2026年3月13日 (金) より開始いたします。

本キャンペーンにあわせ、Authenticの歴史を称え次世代へと繋ぐ2つのコレクションを順次発売いたします。

本キャンペーンは、ブランドのスローガンでもある「Off The Wall」のキーメッセージのもと、Authenticとともに自分らしく生きてきたすべての人を称え、今を生きる型破りな人たちとともにその精神を表現します。

1966年の創業当初から展開されてきたAuthenticは、自己表現の象徴へと進化していき、世代やジャンルを超えて支持され続けています。そのシンプルなデザインは、履く人の個性によって無限の表情を見せてきました。創業60周年を迎えた今年、Authenticがこれからも時代のアイコンであり続けることを、改めて世界に発信します。

デッキシューズをルーツに持つAuthenticは、サーフカルチャーを経てスケートシーンへと広がり、

60年の歴史を纏った2つのコレクションを展開します。

Vansのアイコニックなチェッカーボード柄を採用した「Checkerboard Collection」と、Vans発祥の地・カリフォルニアのスピリットを体現した「California Heritage Collection」です。

またキャンペーン開始に合わせて、Vans Store Shibuya PARCOでは、普段からAuthenticを着用した人物作品を数多く手掛けているアーティスト・サイトウユウスケ氏による書き下ろしアートワークを展示。

彼のフィルターを通し、これまでと異なるアプローチでAuthenticの新たな魅力を表現します。

Authenticをお買い上げの方への限定アイテムプレゼントや、3月13日 (金) にキャンペーンローンチイベントを開催いたします。

「Checkerboard Collection」は3月13日 (金) より、「California Heritage Collection」は4月2日 (木) より、Vans公式オンラインストア、Vans Store Shibuya PARCOをはじめとするVans Store各店、Vans正規取扱店で展開いたします。

キャンペーンについて

本キャンペーンは、Authenticとともに "Off The Wall"を新たな視点で描いています。60年間、Off The Wallな人たちに選ばれてきたAuthentic。彼らの足元を支え、自分らしく突き抜ける自由を与えてきた一足です。

キャストには、それぞれのシーンで独自の存在感を放つ6人が集結。いずれもグラミー賞受賞歴を持つシンガー・ソングライター SZA、ポップ・パンク・バンド「Paramore」のボーカル ヘイリー・ウィリアムズ、ハードコア・バンド「Turnstile」のベーシスト フランツ・ライオンズ。さらにパンク・バンド「Blink-182」のドラマー トラヴィス・バーカー、Vans Skateboardingチームライダーのリジー・アーマントとT-ファンクが参加。共通するのは、自分らしく騒がしく生きるというマインド。

ビジュアルのストーリーでは、退屈で窮屈な日常空間にキャストたちが突如として現れます。待合室にヘイリー・ウィリアムズ、静かな郊外にトラヴィス・バーカー、ネットカフェにSZA、会議室にフランツ・ライオンズ - 創造性と抑圧のコントラストの中で、静かなシューズが、騒がしい人生を彩ります。

SZA(シザ)Travis Barker (トラヴィス・バーカー)Hayley Williams (ヘイリー・ウィリアムス)Franz Lyons (フランツ・ライオンズ)T-Funk (ティー・ファンク)Lizzie Armanto (リジー・アーマント)

Photographer: Rosie Marks

商品詳細 - 1st Drop

＜ Checkerboard Collection：3月13日（木）販売開始 ＞

Premium Authentic Shell Knit

(Black/Egret)

品番：VN000Y0RFDB

自店販売価格：\14,300 (税込)

オリジナルのクロシェニット技法を駆使し、チェッカーボード柄を新たな表情で再解釈。

商品詳細 - 2nd Drop

Premium Authentic Needlework

(Multi)

品番：VN000Y0S448

自店販売価格：\14,300 (税込)

オリジナルのクロシェニット技法に、モダンな解釈をプラス。

ヘリテージに着想を得たプリントとカラーを採用。

■ “Authentic” Artwork by Yusuke Saitoh

本キャンペーン開始に合わせて、Vans Store Shibuya PARCOでは、アーティスト・サイトウユウスケ氏による書き下ろしアートワークの展示をスタートいたします。

期間中にAuthenticをお買い上げの方に、本アートワークをプリントした限定アイテムをプレゼントいたします。

（第一弾2026年3月13日から巾着、第二弾4月2日からキーチェーン）※なくなり次第終了

キャンペーン初日の2026年3月13日 (金) 18時より、同店でキャンペーンローンチイベントを開催いたします。

■“Off The Wall” キャンペーンローンチイベント 概要

日程：2026年3月13日 (金) 18:00 - 21:00

内容：サイトウ氏のアートワークの限定ステッカー、ドリンク配布

※入場無料、どなたでもご参加いただけます。

■ About Yusuke Saitoh

サイトウユウスケ / Yusuke Saitoh

1978年生まれ。2003年バンタンデザイン研究所イラストレーション専攻卒業後、フリーのイラストレーターとして活動。これまでにミュージックマガジン表紙（2008年4月号～2014年3月号)、Nulbarich、ELLEGARDEN、Kroi他のCDジャケットや映画宣伝美術、アパレルブランドとのコラボレーションなどメディアを問わず活動。近年は作家として個展も多数開催。著作に作品集「YOUTHQUAKE」、コミック作品「チャック・アンド・ザ・ガール」など。

■取扱店舗情報

Vans公式オンラインストア(https://www.vans.co.jp/)

Vans Store Shibuya PARCO・原宿・アクアシティお台場・ イーアス沖縄豊崎店

Vans正規取扱店



■About Vans

VF Corporation (NYSE: VFC) のブランドである Vans(R) は、1966年にカルフォルニア・アナハイムで誕生以来、アクションスポーツのフットウェア、アパレル、アクセサリーのオリジナルブランドとして100以上の国と地域で販売されています。Vans(R) ブランドは、枠にとらわれない自由な精神性で「Off The Wall」を体現しているすべての人の背中を押し、アクションスポーツ、アート、音楽、ストリートカルチャーにおけるクリエイティビティあふれる自己表現を促進し、「Vans Pipe Masters」やVansのカルチャーハブおよびライブハウスである「House Of Vans」などの革新的なプラットフォームを展開しつづけています。

Vans, “Off The Wall” Since ’66

https://www.vans.co.jp/

Instagram: @vansjapan

#offthewall