AIエージェントが24時間365日システムを監視し、運用・保守コストを最適化する「AIワープ」を提供開始

株式会社システムエグゼ（本社：東京都中央区、代表取締役 社長執行役員：大場康次）は、システムを24時間365日横断監視・診断するAIエージェントを搭載した、SaaS型基盤「AIワープ」の提供を開始します。これにより、属人化しがちな運用保守業務の自動化を促進し、運用コストの最適化とエンジニア不足の解消を支援します。

背景

ビジネスのデジタルシフトが加速する一方、企業の情報システム部門では、多層化したシステムの運用保守や、外部ベンダーへの依存によるコスト高騰が深刻な課題となっています。

特に、インフラ、データベース、アプリケーションの各階層が複雑化し、分断された現状ではトラブル時の原因特定に各分野の専門家が必要となり、解決までの時間とコストを増大させています。

こうした課題をうけ、システムエグゼは長年のSI事業で培った運用・保守のノウハウをAIエージェントに学習させ、専門家不在でも24時間365日、迅速かつ正確な判断を可能にする「AIワープ」の開発に至りました。

AIワープの特長

■エンタープライズ級の安全性

お客様の環境に閉域接続するため、入力されたデータがAIモデルの学習に再利用されることはなく、企業独自の機密情報やログデータを安全に保護した環境でAI利活用が可能です。

またEDR（Endpoint Detection and Response）とAIエージェントによる二重のセキュリティを実装し、高い信頼性が求められるシステムでも安心して導入いただけます。

■SaaSによるスピーディーな導入

AIワープは、API等を利用して既存のシステムを大きく変更することなく、複数の業務システムへ一括してAI機能を導入できます。各システムに個別にAIを実装する手間を省き、ベンダーへの都度の調査依頼や属人的な保守業務を削減します。

■プロの知見を継承した、24時間365日稼働のAIエージェントを搭載

数多くのミッションクリティカルなシステムを支えてきたシステムエグゼの技術的知見をAIに注入。深夜・休日を問わず、経験豊富なエンジニアのような多角的な視点でシステムを常時監視・自動診断します。人手に頼らない高度な監視体制を構築することで、システムのダウンタイムを最小化し、安定稼働を支え続けます。

■サポート分野を横断した監視・診断機能

インフラ・データベース・アプリを網羅するクロスレイヤー監視を行い、サーバ、データベース、アプリケーションの挙動を、横断的にリアルタイムに統合監視します。トラブル発生時には、これまで専門家が時間をかけて行っていた切り分け作業を自動化し、原因特定を即座に行います。

■自然言語による運用・保守の指示

「サーバの負荷状況を教えて」「特定のデータベースセッションを終了して」といった指示を、日常の言葉（自然言語）でAIに伝えることが可能です。専門的なコマンドや複雑な操作を不要にし、誰もが直感的にシステム運用を行える環境を提供します。

▽「AIワープ」の詳細は下記をご覧ください

https://www.system-exe.co.jp/solution/aiwarp

今後の展開

今後も、AI技術の活用を通じたソリューション開発を継続し、お客様のシステム運用における業務負荷の軽減や、本質的な業務効率化に貢献してまいります。日々進化するAIテクノロジーを迅速に取り入れ、企業の変化し続けるビジネスニーズに柔軟に対応できるパートナーとして、最適なIT環境の実現をサポートしてまいります。

【日本マイクロソフト株式会社様からのエンドースメント】

日本マイクロソフトは、株式会社システムエグゼ様が「AIワープ」の提供を開始されたことを心より歓迎申し上げます。

ＡＩワープ は Microsoft AzureのAI・セキュリティ・データの様々なサービスを組み合わせてお客様の環境を迅速にAI化するソリューションです。

株式会社システムエグゼ様が培われてきたアプリケーション構築からシステム基盤の運用保守までを一貫したワンストップサービスで提供してきた専門知識と経験が、Azureの様々な先進的なAI技術と組み合わさることにより、日本のお客様の業務アプリケーションをAIで高度化し、生産性を飛躍的に向上させ、創出した時間をより付加価値の高い業務や利益創出に振り向けられるようにします。さらに、運用領域にもAIを適用することで、近年深刻化するランサムウェアへの備えを強化し、万一被害を受けた場合でも迅速に復旧できる自動DRの実現を目指します。攻めと守りの両面からAIでシステムを進化させる「AIワープ」に、大きな期待を寄せています。

日本マイクロソフトは今後も株式会社システムエグゼ様とAI領域で協力し、お客様のデジタルトランスフォーメーションを共に推進してまいります。



日本マイクロソフト株式会社

執行役員 常務 パートナー事業本部長 兼 ISVビジネス統括本部長

浅野 智

会社概要

会社名：株式会社システムエグゼ

代表者：代表取締役 社長執行役員 大場康次

所在地：東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL日本橋ビル7階

設立：1998年2月

事業内容：システムインテグレーション事業、製品・サービス 開発・販売事業、グローバルソリューション事業

資本金：4億7,500万円

▽企業HP

https://www.system-exe.co.jp

※本リリースに記載されている会社名、製品名、サービス名は、当社または各社、各団体の商標もしくは登録商標です。

※Microsoft、Azureは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

