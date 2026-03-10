春のフレンチコースとワインのマリアージュを楽しむ季節限定ペアリングを開始【BOUROU LAKE TOYA/洞爺湖温泉】
（北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉7-8/取締役 総支配人佐原 誠）からのご案内です。
BOUROU LAKE TOYAでは、季節ごとに内容が変わるフレンチコースをご提供しています。
2026年3月より、春の食材を取り入れたフレンチコースの提供開始に合わせ、ワインペアリングも春仕様へと変更いたしました。
春の訪れを感じる旬の食材を使用した料理に合わせ、厳選したワインを一皿ごとに提案。
料理とワインが互いの魅力を引き立て合う、季節限定のマリアージュをお楽しみいただけます。
2026年春メニュー アミューズです。
ペアリングワインイメージ
ワインセラー
春の味覚とワインが織りなす特別なひとときを、ぜひご体験ください。
※提供は2026年5月末迄の予定です。
■2026年度洞爺湖ロングラン花火大会■
洞爺湖温泉湖畔にて、4月から10月までの約半年間にわたって行われる花火大会。洞爺湖の空に大輪の花火が打ち上がる光景は圧巻です。夏の風物詩をお楽しみくださいませ！
開催／2026年4月28（火）～10月31（土） まで
時間／20:45～約20分間
客室からの花火イメージです。
ルーフトップテラスからの花火イメージです。
