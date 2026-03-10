春のフレンチコースとワインのマリアージュを楽しむ季節限定ペアリングを開始【BOUROU　LAKE　TOYA/洞爺湖温泉】

野口観光マネジメント株式会社

野口観光マネジメント株式会社 BOUROU LAKE TOYA

（北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉7-8/取締役 総支配人佐原 誠）からのご案内です。

BOUROU LAKE TOYAでは、季節ごとに内容が変わるフレンチコースをご提供しています。

2026年3月より、春の食材を取り入れたフレンチコースの提供開始に合わせ、ワインペアリングも春仕様へと変更いたしました。

春の訪れを感じる旬の食材を使用した料理に合わせ、厳選したワインを一皿ごとに提案。

料理とワインが互いの魅力を引き立て合う、季節限定のマリアージュをお楽しみいただけます。

2026年春メニュー アミューズです。ペアリングワインイメージワインセラー

春の味覚とワインが織りなす特別なひとときを、ぜひご体験ください。

※提供は2026年5月末迄の予定です。

■2026年度洞爺湖ロングラン花火大会■

洞爺湖温泉湖畔にて、4月から10月までの約半年間にわたって行われる花火大会。洞爺湖の空に大輪の花火が打ち上がる光景は圧巻です。夏の風物詩をお楽しみくださいませ！

開催／2026年4月28（火）～10月31（土） まで

時間／20:45～約20分間

客室からの花火イメージです。ルーフトップテラスからの花火イメージです。

是非共この機会にお越しくださいませ。