補整下着のブラデリスからホームケアブランド「BRADELIS Maison606」がデビュー！ シルクナイトウェアや衣類用洗剤など、日常を内側から美しく整える上質なアイテムを展開

ゴールドフラッグ株式会社

独自の３ステップ機能でボディメイクする補整下着ブランド『ブラデリスニューヨーク(BRADELIS New York)』を展開するゴールドフラッグ株式会社（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役社長：平久保 晃世）は、ホームケアブランド『BRADELIS Maison606』を立ち上げます。2026年3月11日(水)より、ブラデリスの店舗とECサイトにて、シルクを使用したナイトウェアや衣類用洗剤などを発売いたします。

BRADELIS Maison606は、ニューヨークに住むスタイリッシュな女性のお部屋をイメージしたブランド。「肌と心を解きほぐす、“整える”ホームライフ」をコンセプトに、日常を内側から美しく整える上質なアイテムを展開します。

計量しやすい液体タイプのランジェリーソープや、シルクまで洗えるデリケート衣類専用洗剤、そして、“繊維の女王”と呼ばれるシルクを使用したアイテムが登場します。最高級6Aランクのシルクにこだわり、ナイトウェアやピローカバー、アイマスクに仕立てました。

眠っている間もきれいになりたい――そんな願いをかなえます。

- ブランド紹介

BRADELIS Maison606は、ニューヨークに住むスタイリッシュな女性のお部屋をイメージしたブランド。

「肌と心を解きほぐす、“整える”ホームライフ」をコンセプトに、日常を“内側”から美しく整える上質なアイテムを展開。

“美しさは家の中から始まる”という新しい価値観を提案します。

※部屋番号の 606 はゴールドフラッグの創立記念日に由来します

＜デジタルカタログはこちら＞

https://my.ebook5.net/by_lookbook/bradelismaison606/

- 商品ラインナップ※シルク生地に使用される生糸のランクにおいて、最高品質の素材を使用していますシルクロングスリーブパジャマ

希少価値が高い最高級6A ランク※のシルクをセレクト。生地は、ほど良い厚みの22匁です。

”繊維の女王“と呼ばれるシルクは、上品な光沢感でなめらかな肌ざわり。吸湿性と放湿性に優れ、季節を問わず快適にご着用いただけます。

袖や裾のパイピングでデザインにアクセントを加えながら、肌側は就寝中の肌あたりに考慮したやさしい縫製です。

価格：\39,600(税込)

サイズ展開：M・L

カラー展開：シャンパンピンク・ネイビー

シルク枕カバー

表面に22匁のシルク100％サテン生地を使用した、上質を知る大人のためのシルク×コットンの両面枕カバー。天然素材のなめらかなシルクは、睡眠中の摩擦を軽減し、髪や肌を優しくいたわります。

裏側はコットン面で、枕のずれを抑え、ふんわりとした安心感で包み込みます。スムーズに交換できるファスナー仕様です。

サイズ／価格

43cm×63cm／\3,850(税込)

50cm×70cm／\4,620(税込)

カラー展開：グレージュ・シャンパンピンク

シルクアイマスク

とろみのある質感のシルク生地で、デリケートな目元をやさしく包み込むアイマスク。

睡眠時はもちろん、飛行機・新幹線・ホテル滞在時の休息にも、やわらかなフィット感で上質なリラックスタイムへ導きます。

価格：\1,980(税込)

カラー展開：ブラック・シャンパンピンク

(左)ランジェリーソープ (右)シルクウォッシュランジェリーソープ

下着の補整機能を保つことにこだわったオリジナルの洗剤です。柔軟剤不使用で、生地のハリをキープし、下着の形状を守ります。また、高い洗浄力で、短時間でも皮脂やタンパク質汚れ、経血までしっかり洗い落とします。

サイズ／価格

450mL／\2,530(税込)

シルクウォッシュ

ヘアケア商材にも使用される「シルクエキス」と「コラーゲンエキス」を配合した中性洗剤です。シルクエキスが生地のシルク成分を補いながら洗い、コラーゲンエキスが生地の風合いをなめらかに保ちます。ウールやカシミヤなどデリケート衣類にもお使いいただけます。

サイズ／価格

450mL／\3,740(税込)

＜販売店舗＞

2026年 3 月 11日 （水）より、BRADELIS New Yorkの店舗と各種ECサイト(ブランド公式/楽天市場/Yahoo!ショッピング)にて販売開始いたします。

▽店舗一覧はこちら

https://www.bradelisny.com/jp/store/

▽ご来店予約はこちらから

https://shorturl.at/Setl1

店頭での待ち時間を軽減し、より快適にご利用いただけるよう事前来店予約を承っております。

- BRADELIS New York(ブラデリスニューヨーク)とは

1994年にニューヨークで生まれ、日本女性の体型や好みに合わせて改良された補整下着ブランド。独自の3ステップシステムでボディメイクする“おしゃれ”と“補整”をかなえる新感覚ランジェリーです。

◆公式WEBサイト

・公式ブランドサイト

https://www.bradelisny.com/jp/

・公式オンラインストア

https://www.bradelis.shop/