AstroX、KDDI宇宙共創プログラム「MUGENLABO UNIVERSE」へ参画決定

AstroX株式会社

AstroX株式会社（本社：福島県南相馬市、代表取締役CEO：小田翔武、以下「AstroX」）は、KDDI株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：松田 浩路、以下「KDDI」）が2024年5月30日より開始した宇宙共創プログラム「MUGENLABO UNIVERSE」への参画が決定したことをお知らせします。本参画を通じてAstroXは、宇宙を活用した新たな価値創出を目指す企業・研究者等との共創を加速し、成層圏から宇宙に至る領域での実証機会の拡大に取り組んでまいります。

「MUGENLABO UNIVERSE」とは

「MUGENLABO UNIVERSE」は、KDDIが2024年5月に開始した、宇宙事業に取り組むスタートアップ・異業種スタートアップ・大企業・有識者による、宇宙事業の共創や、宇宙技術を活用した地上の課題解決を目指すプログラムです。

多様な実証環境や企業間のマッチング機会の提供、宇宙領域の有識者によるナレッジシェアなど、企業が宇宙を活用した事業創出に挑戦しやすい環境を整備します。

東京都のグローバルイノベーションに挑戦するクラスター創成事業「TIB CATAPULT」に採択され、スタートアップの事業化を目指した取り組みに対する経済的な支援や、宇宙を活用した事業開発を目指す大企業や他参画事業者との連携支援、東京都のイノベーションプラットフォーム「Tokyo Innovation Base」をベースにした支援などを通じて、スタートアップの事業成長と企業価値向上に対する支援をより強化します。

プログラム詳細：https://www.kddi.com/open-innovation-program/mugenlabo/universe/

「TIB CATAPULT」とは

東京都の強みとなるインダストリーやテクノロジーの領域において、イノベーションを巻き起こすために組成された複数企業からなる「クラスター」と、東京都が協定を締結し、クラスター領域におけるスタートアップとの連携・協働を推進、イノベーション創出を目指します。

採択されたクラスターはそれぞれ、グローバルに成長するスタートアップ創出に向け、3カ年で20件以上の大企業などとスタートアップによる協働実績の創出を目指します。

プログラム詳細：https://tibcatapult.metro.tokyo.lg.jp/

AstroXが提供する実験環境について

AstroXが今回、実験環境として提供するのは以下のとおりです。

- 成層圏と宇宙への実証・観測・PRペイロード輸送

気球を用いて成層圏までロケットを運び、空中発射するロックーン技術により、企業や研究機関が持つ技術・アイデア・コンテンツを、成層圏および宇宙領域へ届ける実証機会として提供します。あわせて、観測・検証の高度化や新しいユースケース創出に向けた取り組みを推進します。

今後の展望

AstroXは「宇宙開発で “Japan as No.1” を取り戻す」をビジョンに掲げ、宇宙へのアクセスをより身近にし、挑戦の総量を増やすことを目指しています。「MUGENLABO UNIVERSE」への参画を機に、共創パートナーとの連携を深めながら、実証・観測・PRといった多様なニーズに応える実験環境を整備し、社会実装につながる共創プロジェクトを推進してまいります。

一緒に宇宙空間到達を目指す仲間を募集中

AstroXはロケット開発に携わる人材を募集しています。当社の取り組みに共感いただける方、少しでも宇宙開発に興味を持った方はぜひお気軽にご連絡ください。

採用サイトURL：https://astrox.jp/recruit/

会社概要

会社名：AstroX株式会社(AstroX, Inc.)

本社所在地：福島県南相馬市小高区本町1-87

代表者：代表取締役CEO 小田翔武

設立：2022年5月20日

事業内容：宇宙輸送事業

企業URL：https://astrox.jp



