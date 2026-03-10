Atsuko Matanoの人気テキスタイルが日常雑貨に。新生活や夏のお出かけに寄り添う、新作3アイテムが登場

ブルーミング中西株式会社

1879年（明治12年）創業のブルーミング中西株式会社（本社：東京都中央区／取締役社長：中西 一）は、「Atsuko Matano」より、日々の暮らしを楽しく彩る雑貨アイテムを新発売いたします。Atsuko Matanoならではの、どこか遊び心がありながらも大人の暮らしに馴染むデザインはそのままに、新生活やこれからの季節に活躍する実用的なアイテムをラインアップ。Atsuko Matanoファンはもちろん、ギフトにもおすすめのコレクションです。

■企画背景

これまでハンカチーフやタオルを通して親しまれてきたマタノアツコの世界を、雑貨へと展開することで、日常のさまざまなシーンでトータルに楽しんでいただきたい。それらは単なるモノとしての役割に留まらず、ひとつのアートとして存在し、人々の生活を豊かにするアイテムです。

シンプルで飽きのこないデザインと、さりげない赤のアクセント。

毎日使うものだからこそ、気分が上がる一品を――そんな想いが詰まったコレクションです。

■商品一覧

AMA ステンレスボトル

価格：\3,850（税込） 柄数：2柄各1色 サイズ：約16.9×5.8×5.8cm

黒とベージュの落ち着いた本体カラーに、蓋の赤が映えるステンレスボトル。

シンプルモダンな仕上がりが大人可愛い「ゆるうさ」と、ブランドのアイコン的キャラクター「MEME」がおしくらしている「おしくらMEME」。存在感抜群の人気者がステンレスボトルで登場です。

Atsuko Matanoらしいミニマルで洗練されたデザインは、オフィスや外出先でも使いやすく、新生活を始める方へのギフトにもおすすめです。

日常に自然と溶け込み、長く愛用できる一本に仕上がっています。

左：ゆるうさ 右：おしくらMEME飲みやすさに配慮した、3つ穴構造の飲み口新生活ギフトなどにおすすめのパッケージ入り



AMA ハンディファン

価格：\4,400（税込） 柄数：2柄各1配色 サイズ：約20.5×10.5×4.2cm（スタンド含まず）



Atsuko Matanoで人気のテキスタイルが、ハンディファンとして登場。 ポップで目を引くカラーリングは、持つだけで気分を明るくしてくれます。

子猫の「MEME BEBE」と大胆な木のかわいい「子猫の散歩」と、白いイチゴをデザインしたスタンドにMEMEがスプーンとフォークでイチゴを食べるような「MEMEランチ」。持つほどに愛着のわくデザインです。

幅広い年代の方に使いやすく、通勤・通学や夏のお出かけに活躍するアイテムです。

左：子猫の散歩 右：MEMEランチ手持ち・スタンド使用の２WAY仕様デザインを揃えたパッケージ入りでギフトに最適

AMA 扇子

価格：\4,180（税込） 柄数：3柄各1配色 サイズ：全長 約22cm

黒とベージュのシックな扇面に、骨部分の赤がアクセントになった大人のための扇子。

控えめながらも印象に残る配色で、Atsuko Matanoらしい飽きのこないデザインが魅力です。

シンプルモダンな仕上がりが大人可愛い「ゆるうさ」と、ブランドのアイコン的キャラクター「MEME」がおしくらしている「おしくらMEME」、Atsuko Matanoらしい「大胆なドット柄」の3柄展開。シックで大人っぽい配色もポイントです。

涼を楽しみながら、夏をオシャレに快適に過ごせるアイテムとして、ギフトにもおすすめです。

左から「ゆるうさ」、「大胆なモノトーン」、「おしくらMEME」骨部分の赤がアクセント同デザインのセンスケース付き

毎日の暮らしに寄り添い、使うたびにちょっと嬉しくなる――

Atsuko Matanoの世界観を、ぜひ雑貨アイテムでもお楽しみください。

ホームページ :https://www.blooming.co.jp/news/20260310-atsuko-matano

■販売先

オンラインショップ ハンカチーフギャラリー

URL：https://www.handkerchief-gallery.com/view/category/ct314

全国一部百貨店ハンカチ売場

■Atsuko Matano ブランドコンセプト

作家、画家、デザイナーとして幅広いファンに支持され続けている総合クリエーター俣野温子の世界を表現したハンカチーフ & 雑貨。これらは、単なるモノとしての役割に留まらず、ひとつのアートとして存在し、人々の生活を豊かにするものです。独創的な世界観をお楽しみください。

■ブルーミング中西株式会社

1879年(明治12年)東京 日本橋葺屋町(現在の人形町)で欧米雑貨商として創業。以来、140余年一枚の布にこだわり、世界中の人々にモノづくりを通して潤いと豊かさを提供することを企業理念とし、ハンカチーフ、テーブルクロス、ホテルリネンまで幅広い繊維製品を中心に扱っています。全国百貨店、専門店などへの卸売りや、自社ブランドの開発、小売り事業、OEM事業も展開しております。

■会社概要

社 名：ブルーミング中西株式会社

創 業：1879年11月16日

代 表 者：取締役社長 中西 一

本 社：東京都中央区日本橋人形町3-2-8 TEL 03-3663-2331（代表）

事業内容：繊維製品企画販売

【企業ホームページ】 https://www.blooming.co.jp/

【X】 https://twitter.com/blooming1879?lang=ja

【Instagram】 https://www.instagram.com/blooming1879/?hl=ja

【YouTube】 https://www.youtube.com/channel/UCJarMZYWCCoN97SdZ5eTzaw

【オンラインショップ】ハンカチーフギャラリー https://www.handkerchief-gallery.com/

【オンラインショップ】クラシクス・ザ・スモールラグジュアリ https://classics-the-small-luxury.com/