Liberaware、「パシフィックコンサルタンツ共創プログラム2025」のパートナー企業に選定

株式会社Liberaware

株式会社Liberaware（本社：千葉県千葉市、代表取締役：閔 弘圭、以下「当社」）は、パシフィックコンサルタンツ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員：大本修、以下「パシフィックコンサルタンツ」）が主催するオープンイノベーションプログラム「パシフィックコンサルタンツ共創プログラム2025」において、最終選考の結果、共創パートナーとなるスタートアップ企業6社のうちの1社として選定されましたことをお知らせいたします。

今後は、パシフィックコンサルタンツが長年培ってきた建設コンサルタントとしての高度な技術・知見と、当社が培ってきた画像処理・データ解析技術、およびハードウェア・ソフトウェアの垂直統合的なソリューション開発力を掛け合わせ、「未来をプロデュースする」新たな価値創出に向けた検討を開始いたします。

■本プログラム選定の背景と目的

パシフィックコンサルタンツは、安心・安全で持続可能な社会の実現を目指し、革新的なアイデアを持つパートナーとの共創を求めています。

当社は「誰もが安全な社会を作る」をミッションに掲げ、独自の画像処理技術やデータ解析技術、さらには特殊環境下でのソリューション開発ノウハウを蓄積してまいりました。

これらのリソースをパシフィックコンサルタンツの広範な知見と融合させることで、既存の枠組みにとらわれない社会課題解決が可能であると評価され、今回の選定に至りました。

「パシフィックコンサルタンツ共創プログラム2025」公式サイト：

https://growth.creww.me/e1301a1e-80e4-11f0-8e40-d5fb4bfcba4a.html

■今後の共創に向けた展望

本プログラムを通じて、パシフィックコンサルタンツが掲げるテーマの中でも特に「社会経済を止めない災害レジリエンスビジネスの共創」に注力し、以下の領域における検証・検討を進めてまいります。

両社の強みを融合させることで、不測の事態においても社会機能を維持し続ける、強靭なインフラ管理体制の構築に貢献してまいります。

■パシフィックコンサルタンツ株式会社について

パシフィックコンサルタンツは、1951年の創立以来、建設コンサルタントの先駆者として、日本の社会インフラ整備を牽引してきました。「未来をプロデュースする」というビジョンのもと、志を同じくする企業とのオープンイノベーションを推進し、複雑化する社会課題の解決に取り組んでいます。

URL：https://www.pacific.co.jp/

▼株式会社Liberawareについて

株式会社Liberawareは、「誰もが安全な社会を作る」をミッションに掲げ、世界でも珍しい「狭くて、暗くて、危険な」かつ「屋内空間」の点検・計測に特化した世界最小級のドローン開発と、当該ドローンで収集した画像データを解析し顧客に提供するインフラ点検・維持管理ソリューションを行っております。弊社は、ビジョンでもある「見えないリスクを可視化する」ことに邁進し続け、人々に安全で平和な社会をお届けします。

会社名：株式会社Liberaware（リベラウェア）

代表者：閔弘圭（ミン・ホンキュ）

所在地：千葉県千葉市中央区中央3-3-1

設立：2016年8月22日

事業内容：

・ドローン事業：ドローン等を用いた調査・点検・測量サービス、自社開発のドローン等の販売・

レンタルサービス

・デジタルツイン事業：ドローン等により取得したデータの画像処理、データ解析サービス、及び当社画像処理技術のライセンス提供

・ソリューション開発事業：ハードウェアからソフトウェアまで幅広いソリューションを提供する受託開発事業

ＵＲＬ：https://liberaware.co.jp/

Ｘアカウント：https://x.com/liberaware