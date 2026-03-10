建設業界の人材育成をDXで推進　1級施工管理技士 1次検定対策アプリ「STADIV」提供開始

株式会社ウィルグループ

株式会社ウィルグループ（本社：東京都中野区、代表取締役社長 角 裕一）は、建設業界における人材育成課題の解決を目的に、1級施工管理技士 1次検定対策アプリ「STADIV（スタディブ）」（https://stadiv.com/）の提供を、2026年4月から一般企業向けに開始します。まずは電気工事および管工事の施工管理技士試験から展開します。

1級施工管理技士 1次検定対策アプリ「STADIV（スタディブ）」

STADIVは、施工管理技士試験に特化した“分解型学習”を実現する次世代型資格対策アプリです。サービスサイトURL：https://stadiv.com/

過去問の選択肢や出題要素を最小単位まで分解し、一問一答形式で再構成しています。理解→定着→演習へと段階的に導く独自設計により、限られた時間でも合格水準まで到達できる学習体験を提供します。従来の「とにかく過去問を繰り返す」学習ではなく、“理解の分解”から段階的に積み上げる設計により、挫折しにくく、再現性の高い合格を目指します。

主な特徴

１. 過去問を分解したオリジナル一問一答形式

過去問の4択を一度に理解するのではなく、知識を最小単位に分解した一問一答形式で基礎を構築。短時間でも理解が進み、学習効率を大幅に向上させます。

２. 学習時間を約1/3に削減

従来の過去問中心学習では合格者平均122時間を要するのに対し、「一問一答＋過去問」学習では約40時間まで短縮。約80時間の削減を実現しました。

３. AI×資格講師による出題傾向分析

AI分析と資格講師の知見を掛け合わせ、出題確率の高いテーマを特定。優先順位をつけて効果的な学習が可能です。また個人毎の学習履歴や正答率を可視化し、苦手分野を抽出。効率的な弱点克服を支援します。

４. 企業向け学習管理機能

管理者画面から従業員ごとの学習進捗や正答率の把握が可能。データ活用により、育成施策の高度化と資格取得率向上を実現します。

開発背景

─── 採用から「育成競争」へ

建設業界では、少子高齢化や若年層の業界離れを背景に技術者不足が深刻化しています。採用環境が厳しさを増す中、今後は既存人材の高度化と資格取得支援が企業競争力を左右する重要な要素となっています。

採用環境が厳しさを増す中、外部からの人材確保だけに依存するモデルには限界があり、既存人材の育成強化や資格取得支援を通じた組織力の底上げが求められています。資格保有者の確保は受注体制の維持や事業拡大にも直結するため、企業単位での計画的な育成が不可欠になりつつあります。

一方で、施工管理技士は時間的にも地理的にも制約が多い職種であり、十分な学習時間の確保が難しい現実があります。

─── 資格試験の不合格者の多くは「勉強していない」のではなく、「過去問理解でつまずいている」

資格試験の不合格者の多くは「勉強していない」のではなく、「過去問理解でつまずいている」という実態も明らかになっており、学習効率が上がらず、学習が継続しにくいという課題も顕在化していました。

従来は「本人のやる気」や「努力量」に課題があると捉えられることもありましたが、現在は前提条件そのものが変化しています。

かつては現場経験を積んだ理工系人材が中心で、過去問演習と自己学習によって合格を目指すモデルが一般的でした。しかし近年では、文系出身者や未経験入職者の比率が高まり、入社時点での前提知識が多様化しています。さらに、働き方改革の進展により長時間学習に依存する方法は現実的ではなくなり、学習時間の確保や効率的な育成設計は企業側の責任領域へと移行しつつあります。

こうした背景を受け、当社は資格取得を“個人の努力”に委ねるのではなく、“企業が支援する育成基盤”へ転換する必要があると考え、STADIVを開発しました。

今後の展望

まずは電気工事および管工事の施工管理技士試験から企業導入を進め、今後は他分野への拡充も視野に入れています。ウィルグループは、STADIVを通じて建設業界における育成DXを推進し、資格取得を“組織戦略”として支える基盤づくりを進めてまいります。

＜申し込み受付中＞

『STADIV』の利用申込を受け付けております。

下記申込フォームよりお申込ください。

申し込みフォーム： https://stadiv.com/(https://stadiv.com/)

【導入検討企業様またはサービスに関するお問い合わせ先】

株式会社ウィルグループ ビジネスデザイン本部

STADIV担当者宛

TEL: 03-6859-8981（平日10:00-19:00） e-mail : info_stadiv@willgroup.co.jp

株式会社ウィルグループ

当社グループは『個と組織をポジティブに変革するチェンジエージェント・グループ』をミッションに掲げ、私たち自身が成長し続け、全てのステークホルダーのワークスタイル、ライフスタイルの変革につながる“ポジティブな選択肢”を増やしていきたいという思いのもと、セールス分野、コールセンター分野、 ファクトリー分野、介護分野、建設分野など、カテゴリー特化型の人材サービス（人材派遣、業務請負、人材紹介）を主とする人材ビジネスを国内外で展開しています。



【会社概要】

商 号 ： 株式会社ウィルグループ

本 社 ： 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー27階

設 立 ： 2006年4月

代 表 ： 代表取締役社長 角 裕一

資 本 金 ： 22億（2025年3月末現在）

従 業 員 数 ： 7,949名(2025年3月期：連結)

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://willgroup.co.jp/