マネーツリー、肥後銀行の法人向け総合デジタルプラットフォーム「肥銀ビジネスポータル」と「Moneytree LINK」を連携

マネーツリー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：ポール チャップマン、以下 マネーツリー）は、このたび株式会社肥後銀行（本社：熊本市中央区、代表取締役頭取：笠原 慶久、以下 肥後銀行）が提供を開始した法人向け総合デジタルプラットフォーム「肥銀ビジネスポータル」において、当社の「Moneytree LINK」が採用されたことを発表しました。

このデータ連携により、肥銀ビジネスポータルにおいて利用者は他行を含む口座連携によって包括的な資金管理が可能になります。

肥後銀行は、法人・個人事業主の方々をサポートし、非対面チャネル接点を新たに創出するため、法人向け総合デジタルプラットフォーム「肥銀ビジネスポータル」を提供しています。

経営課題解決に役立つ様々な情報提供、来店予約や各種セミナー予約、取引店とのチャット機能、銀行口座の残高や取引照会を始めとした様々な非対面取引・サービスやコンタクト機能を利用することができます。

「Moneytree LINK」の採用により、利用者は他行を含む口座連携によって包括的な資金管理が可能になります。法人・個人事業主は口座情報の可視化によって資金管理を効率化できるほか、肥後銀行としても法人インターネットバンキングの普及促進やサービスのデジタル化などを通じて、オンライン支援につなげることができます。

マネーツリーは、金融機関における金融データの利活用を推進し、デジタルチャネルを通じた顧客とのコミュニケーション強化、よりパーソナライズされたサービス提供に貢献していきたいと考えています。

法人向け総合デジタルプラットフォーム「肥銀ビジネスポータル」について

「肥銀ビジネスポータル」は、経営支援機能、コミュニケーション機能、資金管理機能を備えた、WEB上の会員専用サイトです。また法人向けサービスの窓口として、より身近で便利にご利用いただけるよう多様なサービス提供および連携をし、お客さまの事業サポートに繋げてまいります。

ウェブサイト：https://www.higobank.co.jp/business/portalsupport/

株式会社肥後銀行について

社 名：株式会社肥後銀行

代表者：取締役頭取 笠原 慶久

創 立：1925年7月25日

所在地：熊本市中央区練兵町1番地

事業内容：預金業務、貸付業務、内国・外国為替業務、信託銀行代理店業務ほか

ウェブサイト：https://www.higobank.co.jp/

Moneytree LINKについて

Moneytree LINKは、国内2,500以上の銀行口座、クレジットカード、電子マネー、マイル・ポイントカード、証券口座の金融データを集約するAPIを提供しています。マネーツリーのコアバリューはサービスにおける業界最高水準のセキュリティ、プライバシー保護、透明性の実現。Moneytree LINKは金融業界を中心に、新しい価値を提供する中立性の高い金融データプラットフォームとして認知され、現在、ゆうちょ銀行、第一生命、ソニー生命、TKC、地方銀行、信用金庫など合計130社以上に採用されています。

ウェブサイト：https://getmoneytree.com/jp/link/about

マネーツリーについて

2012年に日本で創業。金融データプラットフォーム「Moneytree LINK(R)︎」をベースに、個人資産管理サービス「Moneytree(R)︎」および、中小企業・個人事業主向け財務管理ソリューション「Moneytree Business(R)︎」、与信審査ソリューション「Moneytree Verify(R)︎」を提供しています。国内では現在、金融・会計業界の標準APIとして認知され、人々に信頼されるデータプラットフォームの構築を目指しています。

会社概要

会社名：マネーツリー株式会社

代表取締役：ポール チャップマン

資本金：1億円 (2022年3月末時点)

設立日：2012年4月23日

ウェブサイト： http://www.getmoneytree.com