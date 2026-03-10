ぷるぷる杏仁と濃厚桜あん！お花見気分を凝縮した「和のアサイーボウル」が期間限定で解禁。話題のドバイチョコボウルも春仕様に【DELISH KOSO】

株式会社エーキャンバス

株式会社エーキャンバスが運営する飲食店DELISH KOSO（所在地：東京都港区三田3-1-19 第12シグマビルディング三田1階、代表取締役：杉江 創）は、2026年3月16日(月)から5月6日(水)までの期間限定で、春特別メニュー「桜杏仁（さくらあんにん）アサイー」、「ホワイトショコラアサイー」、「ホワイトドバイアサイー」の3種類を販売いたします。新商品の詳細は、https://www.instagram.com/delishkoso/ にてご覧頂けます。配達圏内の方は、UBER EATSでもご購入可能です。

商品概要

今シーズンの主役は、スーパーフードのアサイーを「和スイーツ」へと昇華させた全く新しい体験。桜の豊かな香りが五感を満たす一杯は、まさにアサイーボウルの常識を塗り替える、この春最大の注目作です。

さらに、SNSで世界的なトレンドとなっている「ドバイチョコレート」をリッチにアレンジした「ホワイトドバイアサイー」や、苺とホワイトチョコのハーモニーに愛らしいクマのビスケットが寄り添う「ホワイトショコラアサイー」など、圧倒的なビジュアルと満足感を両立したラインナップが勢揃い。

自分へのご褒美や、新生活の始まりを彩る特別な一杯として、DELISH KOSOがこの春、アサイーの新境地を提案します。

商品詳細

1. 桜杏仁（さくらあんにん）アサイー

お花見気分をいっぱいに詰め込んだ春爛漫のアサイーボウル。

ぷるぷるの「みるく杏仁」と香り高い「桜あん」、そしてもちもちの三色団子をトッピングした、和洋折衷の特別な味わいです。

2. ホワイトショコラアサイー

甘酸っぱい苺と、口の中でとろけるホワイトチョコレートをたっぷり使用。

春を迎えたクマのビスケットたちがお花見を楽しんでいるような可愛らしいデザインに仕上げました。

3. ホワイトドバイアサイー

ピスタチオ好きにはたまらない、SNSで話題の「ドバイチョコレート」をアレンジ。

濃厚な自家製ドバイチョコレートと旬の国産苺やマスカットが楽しめる贅沢なアサイーボウル。

春のお祝いや自分へのご褒美にもぴったりな、リッチなフレーバーです。

提供期間：2026年3月16日(月)から5月6日(水)

価格

商品の価格（テイクアウト税込）はこちら。

1. 桜杏仁アサイー S \1,690 M \1,990

2. ホワイトショコラアサイー S \1,590 M \1,790

3. ホワイトドバイアサイー S \1,790 M \2,290

キャンペーンも随時実施しています。

今後の展開

DELISH KOSOでは産地直送のフルーツをはじめ、酵素入りのアサイーボウルやスムージー、スーパーフードサラダボウルなど健康食材にこだわった食事を提供しています。ランチメニューや会社での利用にぴったりなメニューを販売予定です。

担当者コメント

DELISH KOSO／店舗マネージャー 後藤 美輝

今回の春限定シリーズでは、単なるスイーツとしてのアサイーボウルではなく『器の中でお花見を愉しむ』という体験をお届けしたいと考えました。

濃厚なアサイーに繊細な桜の香りが消されてしまわないよう、試作を重ねて完成した桜杏仁アサイーは、心華やぐ一品。

新感覚の『和風アサイー』で、一味早い春の訪れを感じていただければ幸いです。