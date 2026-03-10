再エネ急拡大で「蓄電」時代へ。系統用蓄電のNExT-e Solutions、「NEXTES」に社名変更。

NExT-e Solutions株式会社

再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、日本国内でも電力系統を安定させる「系統用蓄電池」の需要が急増しています。こうした中、独自の制御技術を手掛けるNExT-e Solutions株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役：井上 真壮、以下当社）は2026年4月1日をもちまして「株式会社NEXTES（ネクテス）」に社名変更いたします。

本変更は、当社の独自技術が系統用蓄電池などの社会インフラとして実装・拡張期を迎えるにあたり、社会へのさらなる貢献を目指す「大きな変革」の意思を表明し、信頼性の高いブランド基盤の確立を目的としたものです。

■ 技術を社会の共有資産へ：実装フェーズへの転換

当社はこれまで、独自性の高い技術開発に特化し、その革新性を特定の関係者に深く理解されることを重視してまいりました。しかし、エネルギー問題という地球規模の課題に対し、蓄電技術が真の価値を発揮するのは、一部の専門領域を超えて社会の隅々にまで普及したときです。

今後、系統用蓄電池をはじめとする社会インフラの実装・拡張期を迎えるにあたり、「より多くの人々に認知され、信頼され、選ばれる存在」への進化を決意いたしました。今回の社名変更は、当社が技術開発の枠を超え、社会実装の主役としての未来を切り拓くための、大きな変革の第一歩です。

■新ミッション「The ADVENTURERS」の策定

社名変更と同時に、当社は新ミッション「The ADVENTURERS ～人と地球の両立のため、エネルギー問題を解決する冒険者たち～」を策定いたしました。

本ミッションは、技術そのものではなくエネルギー問題という正解のない問いに挑み続ける私たちの「在り方」を定義するものです。社内外のパートナーとともに、持続可能な未来を実装するための指針として掲げます。

■新社名「NEXTES」に込めたメッセージ

「NEXTES」はNEXT（次なる未来・進化した姿）とEnergy & Sustainability（エネルギーと持続可能性）を融合させたアイデンティティです。

すべての文字を大文字とすることで、過去の限界を超え、日本から世界へ「大きく成長・展開・貢献」するという私たちの3つの覚悟を象徴しています。

これまでの歩みを土台に、より大きな責任を担い、私たちの持続可能な未来の創造に向けて邁進してまいります。

■代表取締役 井上 真壮 コメント

再生可能エネルギーの拡大により、エネルギーの安定供給には新しい仕組みが求められています。社名変更とともに、新ミッション「The ADVENTURERS」を制定しました。NEXTESは、エネルギー問題に挑み続ける“冒険者たち”として、私たちの持続可能な社会の実現を目指します。

■当社について

2008 年の創業以来、リチウムイオン電池を効率的に制御するための先進的なデバイスを自社開発し、同デバイスを搭載した各種リチウムイオン電池製品を生産。バッテリーリユースにも力を入れています。特に、独自技術により⾧寿命化を実現した蓄電池システムは、再生可能エネルギーの普及に伴い、系統用蓄電所などに採用されています。エネルギー問題に真っ向から向き合い、プロフェッショナルの確かな技術力で、持続可能な未来に向けた事業創造に取り組んでいます。

【会社概要】

新社名：株式会社NEXTES

旧社名：NExT-e Solutions株式会社

変更日：2026年4月1日

代表取締役：井上 真壮

本社所在地：東京都世田谷区若林一丁目18番10号 京阪世田谷ビル6F

設立：2008年5月8日

HP：https://www.nextes.jp/

事業内容：リチウムイオン電池の次世代バッテリーマネジメントシステム（BMS）及び同BMSを用いた蓄電池システム等の設計・開発・製造・販売、アグリゲーター事業、エネルギークラウドサービス

