コールマンの定番「タフシリーズ」から新作テント登場！簡単設営「タフスピードドーム」アルペン限定モデル4月10日(金)発売開始

株式会社アルペン

スポーツ・アウトドア用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野敦之）は、コールマン定番の「タフシリーズ」より、2ルームテントの新モデル「タフスピードドーム」のアルペン限定カラーを、4月10日（金）より全国のアルペンアウトドアーズ、スポーツデポ、アルペンおよび公式オンラインストアにて販売開始いたします。

定番の「タフシリーズ」から登場した2ルームテントの新モデル「タフスピードドーム」は、広々とした居住空間と雨風に強い耐久性を備えた、ファミリーキャンプに適したモデルです。

従来の「タフシリーズ」の特長を継承しながら、シンプルなフレーム構造を採用することで、スピーディーで簡単な設営を実現しました。

また、ルーフフライやフルスカート、リビングスペースを最大限に開放できるハイビューシステムなど、快適性を高める機能も充実。インナーテントを取り外せば、大型シェルターとしても使用でき、季節やシーンを問わず活躍します。

年間を通して、さまざまな環境下でも快適なアウトドアリビングを提供するオールマイティなテントです。

■アルペン限定モデルが登場！

コールマン定番の「タフシリーズ」から登場した2ルームテントの新モデル「タフスピードドーム」に、アルペン限定モデルとして落ち着きのあるグレーカラーが登場します。知的でスタイリッシュな印象を与え、森や海辺など、あらゆるロケーションに美しく馴染みます。アルペン公式オンラインストアでは3月19日より先行予約を開始いたします。

■暑い夏も快適なダークルームテクノロジーを採用

通常品にはない特別仕様として、ルーフ部分にダークルームテクノロジーを使用。また、遮光性に優れた素材を生地に施し、光を90％以上ブロックします。日光の透過を防ぐことでテント内の温度上昇を大きく抑えることができ、シェードでも暑い夏のアウトドアでも涼しく快適に過ごせます。

■設営の手軽さと雨風への耐性を両立

「タフスピードドーム」は、センターポールに自立する A フレームを採用し、最初に自立させた状態で設営が出来るので、素早い簡単設営が可能になりました。大型テントの設営に慣れていない方や苦手意識のある方も組立てやすい２ルームテントです。日傘の下にいるような快適空間を作り出す夏に最適なテントです。

■大型シェルターとしても使用可能なワイドスペース

「タフスピードドーム」は、ワイドなリビングスペースも確保しており、インナーテントは吊り下げ式になっています。インナーテントを外すと、大型シェルターとして使用することもでき、さらに開放的な空間の創出が可能です。バーベキューなどのデイレジャーやグループキャンプ時のリビングスペースとしても活躍するので、幅広い用途でご利用いただけます。

インナーテントありインナーテントなし

■キャノピー止めの「ハイビューシステム」で開放感アップ

巻き上げたキャノピーをさらにバックルで止めることができる「ハイビューシステム」を採用。テント内からの景色が大きく広がるだけでなく、天井の高さとリビングスペースも確保できます。

■強力な換気機能で夏でもさらに涼しく快適に

「タフスピードドーム」は、フロントキャノピー部分にキャノピーアンダーベンチレーション、インナーテントフロント部分にアンダーベンチレーションがあり、上部のベンチレーションと併せて開くことで効率的に換気を行うことが可能です。

フロントキャノピーのキャノピーアンダーベンチレーションインナーテントのフロント部分にはアンダーベンチレーション上部のアンダーベンチレーション

また、インナーテントの上部にコールマンの電動ファン「リバーシブルファンベンチレーション」（別売り）を取付けることができるメッシュハンガーを設置することで、より強力な空気循環を促し、テント内の湿度が気になる夏場でも涼しく快適に過ごすことができます。

メッシュハンガーリビングのサイドパネルを開くとさらに開放感抜群

キャノピーを張り出せば、より広い空間を創出可能 ※キャノピーポールは別売りフルクローズの状態側面

商品名：タフスピードドームDRルーフ

販売価格：\94,900(税込)

使用時サイズ：約360 x 620 x 210(h)cm

収納時サイズ：約o31 x 75cm

耐水圧：約2,000mm(フロア約2,000mm)

重量：約18kg

材質：フライ/75D ポリエステル

インナー/68D ポリエステル

フロア/210D ポリエステルオックスフォード

付属品：ペグ、ロープ、収納ケース

商品URL：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=7015108406-0001(https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=7015108406-0001)

取扱店舗：

アルペンアウトドアーズ（エッセンシャルストア含む）

アルペンマウンテンズ

スポーツデポ・アルペン（トレッキング用品取扱店）

アルペン公式オンラインストア

■先行予約が3/19(木)より受付開始

予約期間：3/19(木)～4/9(木)

予約特典：テントシートセットプレゼント

※16,500円(税込)相当

限定先着200張り

販売開始：4/10(金)

予約受付店舗：

21店舗、アルペン公式オンラインストア

Alpen TOKYO

Alpen NAGOYA

Alpen FUKUOKA

アルペンアウトドアーズフラッグシップストア 札幌発寒店

アルペンアウトドアーズ ザ・モール仙台長町店

アルペンアウトドアーズ 宇都宮インターパーク店

アルペンアウトドアーズフラッグシップストア 柏店

アルペンアウトドアーズ イオンモール羽生店

アルペンマウンテンズ 練馬関町店

アルペンアウトドアーズ トレッサ横浜店

アルペンアウトドアーズ イオンモール浜松市野店

アルペンアウトドアーズ春日井店

アルペンアウトドアーズフラッグシップストア ららぽーと愛知東郷店

アルペンアウトドアーズ 宇多津店

アルペンアウトドアーズ京都宇治店

アルペンアウトドアーズ なんばパークス店

アルペンアウトドアーズ 鶴見緑地公園店

アルペンアウトドアーズ 明石大蔵海岸店

アルペンアウトドアーズ 広島ラクア緑井店

アルペンアウトドアーズ 広島アルパーク店

アルペンアウトドアーズ 熊本New-S店

株式会社アルペンについて

創業：1972年7月

資本金：151億

業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）

事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売

・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営