UCC業務用ラグジュアリーコーヒーブランド 『Largo』 から、その年ならではの特別な体験をお届けする 『Largo Limited』 2026年モデルを数量限定で発売！

UCCグループで業務用サービス事業を展開するUCCコーヒープロフェッショナル株式会社（本社：東京都港区、社長：橋本樹一郎）は、UCC業務用レギュラーコーヒーのラグジュアリーブランド 『Largo』（ラルゴ）から、毎年形を変えて特別な体験をお届けする 『Largo Limited』 シリーズの2026年モデルを3月10日（火）に数量限定で発売します。

『Largo Limited』 2026年モデル

“心を満たす。人生を奏でる。” 体験をお届けするエスプレッソブランド 『Largo』。そのラグジュアリーなコーヒー体験をさらに特別なものにする 『Largo Limited』 は、UCCの歴史と技術によってその年ならではの体験を詰め込んだ、年に一度の数量限定ボトルです。

『Largo Limited』 2026年モデルでは、「グアテマラ グアルバドール農園 パーカス アナエロビックナチュラル6デイズ」を採用しました。「アナエロビック（嫌気性発酵）」は、あえて酸素を遮断した環境で発酵させることで、豊かな風味を引き出す精製方法です。高度な管理が求められるため、希少性の高いコーヒーとして知られています。今回の「6デイズ（6日間・144時間）」という発酵時間は、幾多の比較検証を経て導き出された、最も華やかで複雑な香味が生まれる最適値です。

試行錯誤の末に生まれた一杯は、カカオニブのような発酵由来の濃厚な香りと、スモモのような華やかさが調和した円熟した風味が特長です。温度が変化するにつれて、ウイスキーバレルのようなアルコール感やハイカカオの印象が現れ、ミルクと合わせると、チョコレートテリーヌを思わせる味わいへと変化します。パッケージには、果実が発酵に身を委ねるリズムと、味わいの深みを重ねていく様子を表現しました。

なお、原料の選定および焙煎方法の監修には、国際的にTAKA ISHITANIとして活躍する日本バリスタチャンピオンの石谷貴之氏を招聘しました。3月10日（火）からスタートするUCCグループの業務用展示商談会『UCC Smile Festa 2026』 内のブースでは、同氏の監修・抽出による「コーヒーフライト（飲み比べセット）」にて、その魅力をいち早くご体験いただけます。(事前予約制・数量限定)

UCCコーヒープロフェッショナルは、今後も 『Largo』 ブランドを通して、お店を訪れるお客さまの心が満たされ、人生に彩りが生まれるコーヒー体験を、飲食業界のお客さまと共に創り上げてまいります。

製品詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/100349/table/24_1_8d79f4fd1a5c0689984c7ab12e852504.jpg?v=202603101151 ]

【UCCグループについて】

UCCグループは1933年の創業以来、生産国での栽培から、原料調達、研究開発、焙煎加工、販売、品質保証、そして、文化、教育に至るまでを一貫して手がける独自の事業モデルを構築してきました。2024年12月期の売上高は3,979億円にのぼり、日本、アジア、欧州、オセアニア、北米を含むグローバルなネットワークで事業を推進しています。

「より良い世界のために、コーヒーの力を解き放つ。」というパーパスのもと、2040年までのカーボンニュートラル実現やサステナブルなコーヒー調達の推進を掲げ、持続可能な社会の実現と事業成長を両立させる活動を加速させています。また、世界初の缶コーヒーの開発、教育機関「UCCコーヒーアカデミー」やコーヒーの知を継承・創造する「UCCコーヒー博物館」の運営、さらにコーヒーを“飲む”から“食べる”へ進化させた『YOINED』、世界初となる「水素焙煎コーヒー」の量産開始など、既存の枠にとらわれない独自の価値創造に挑戦し続けています。

【UCCコーヒープロフェッショナル株式会社】（https://www.ucccoffeeprofessional.co.jp/）

代表者：代表取締役社長 橋本 樹一郎

本社所在地：〒107-8688 東京都港区赤坂8-5-26 住友不動産青山ビル西館

設立： 1978年8月26日

事業内容：UCCグループの中で業務用サービス事業の中核を担い、コーヒーにおいてはメーカー機能を有する独自性と、コーヒーにまつわるトータルソリューションを強みに、飲食に携わるお客さまの課題を解決しながら共に新しい価値を創ることに挑戦しています。

