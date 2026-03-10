株式会社 ちゅらら

ちゅららのホームページでは、ご好評いただいておりますちゅらら モイスチャーシャンプーとちゅらら モイスチャートリートメントをより多くのお客様にご利用いただきたいと考え、「沖縄贅沢成分たっぷり！ちゅら髪キャンペーン」を実施いたします。

本キャンペーンは、開始日の2026年3月12日（木）から2026年5月31日（日）までの期間中、キャンペーン対象商品となるモイスチャーシャンプー、モイスチャートリートメント関連商品をご購入いただくと、ポイント10倍＆送料無料でご購入いただけます。また、すでに定番としてお使いいただいているお客様には、まとめ買いに便利なセット商品をご用意いたしました。この商品も期間中はポイント10倍＆送料無料ですので、お得にご購入いただけます。まだお使いいただいていないお客様はもちろん、すでにご利用いただいているお客様も、この機会をぜひご利用ください。

キャンペーン内容

名称

沖縄贅沢成分たっぷり！ちゅらら髪キャンペーン

対象商品

ちゅらら モイスチャーシャンプーおよびちゅらら モイスチャートリートメントに関連する商品。対象商品はこちら(https://chulala.co.jp/products/303.html)

＜対象商品一覧＞

- ちゅらら モイスチャーシャンプー 250mL 2,178円（税込）- ちゅらら モイスチャートリートメント 250g 2,178円（税込）- ちゅらら モイスチャーシャンプー＆トリートメントセット 4,356円（税込）- 【定期便】10％OFF モイスチャーシャンプー＆トリートメントセット 3,920円（税込）- 【初回】モイスチャーシャンプー＆トリートメントセット 250mL／250g 3,484円（税込）- 【Shampoo】2か月チャレンジ2本セット 3,920円（税込）：キャンペーン期間限定商品。- 【Treatment】2か月チャレンジ2本セット 3,920円（税込）：キャンペーン期間限定商品。- 【Shampoo】髪質改善4本セット 7,405円（税込）：キャンペーン期間限定商品。- 【Treatment】髪質改善4本セット 7,405円（税込）：キャンペーン期間限定商品。- 【Shampoo】集中ケア6本セット 10,454円（税込）：キャンペーン期間限定商品。- 【Treatment】集中ケア6本セット 10,454円（税込）：キャンペーン期間限定商品。特典

ポイント10倍（通常1％の商品は10％、通常2％の商品は20％プレゼント。ちゅららポイントについてはこちら(https://chulala.co.jp/points.html)）、送料無料。

期間

2026年3月12日（木）から2026年5月31日（日）まで。

販売窓口

ちゅららのホームページのみ。

モイスチャーシャンプー、モイスチャートリートメントについて

制限事項- 【初回】モイスチャーシャンプー＆トリートメントセット 250mL／250g：初回限定商品。お一人様1回限り。- 【Shampoo】2か月チャレンジ2本セット：同時購入2セットまで。- 【Treatment】2か月チャレンジ2本セット：同時購入2セットまで。- 【Shampoo】髪質改善4本セット：同時購入2セットまで。- 【Treatment】髪質改善4本セット：同時購入2セットまで。- 【Shampoo】集中ケア6本セット：同時購入2セットまで。- 【Treatment】集中ケア6本セット：同時購入2セットまで。微細な二酸化炭素の泡が、すみずみまでやさしく洗い上げる。艶やかに、指どおりなめらかに

二酸化炭素を封入したウルトラファインバブルで洗浄力、保湿を強化し、血行も促進。

トステアの配合でダメージヘアも補修しながら髪にツヤを与えます。

うねりやくせもセットしやすく指どおりなめらか。

パラベンフリー、合成着色料フリー、鉱物油フリーで地肌にも優しい仕様です。

二酸化炭素のウルトラファインバブルで洗浄力、保湿を強化し、血行も促進

ちゅらら モイスチャーシャンプー、ちゅらら モイスチャートリートメントのウルトラファインバブルには、二酸化炭素を封入しています。

ウルトラファインバブルの微細な泡が毛穴の奥まで浸透。保湿しながら汚れをやさしく包み込んで、すっきりと洗い上げます。

さらに、ウルトラファインバブルの浸透力が、二酸化炭素を頭皮のすみずみまで送り届けます。二酸化炭素の持つ血行促進作用は、髪と頭皮を健やかに整えます。

髪質改良が期待できるヘアケア成分トステアを配合

トステア（アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム）は、髪内部に浸透するとタンパク質を構成するアミノ酸と結合し、髪のダメージを補修してハリやコシを与えるほか、キューティクルを引き締めて髪にツヤを与えます。

また、ドライヤーやアイロンで熱を加えることで結合状態を安定させ、うねりやくせを抑えます。カールやストレートなどのスタイルも長時間保持します。

沖縄由来の天然素材ゲットウ葉エキス配合

ゲットウ葉エキスにはポリフェノールが含まれており、健やかな肌づくりをサポートする成分として、ハリやツヤを保ちたい方の美容習慣にも注目されている植物由来成分です。

フコイダン、ミネラル*配合

フコイダンはオキナワモズク、メカブなどの海藻（褐藻類）が持つヌメリ成分。抗酸化作用、保湿効果が注目されています。また、植物灰エキス、天然鉱物の金属塩などのミネラルを配合*。洗浄力を高めると同時に、頭皮や髪に潤いを与え、健康に保ちます。

*モイスチャーシャンプーのみミネラルを配合

詳しくは対象商品のページへ(https://chulala.co.jp/products/303.html)

配合成分

モイスチャーシャンプー 水、ココイルメチルタウリンNa、コカミドメチルMEA、ラウレス-4カルボン酸Na、コカミドプロピルベタイン、テトラオレイン酸ソルベス-30、ヤシ油脂肪酸PEG-7グリセリル、ポリクオタニウム-10、植物灰エキス、二酸化炭素、グリチルリチン酸2K、シロキクラゲ多糖体、クラドシホンノバエカレドニアエ多糖体、クラドシホンノバエカレドニアエエキス、アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム、塩化アンモニウム、加水分解コラーゲン、パンテニルヒドロキシプロピルステアルジモニウムクロリド、ポリクオタニウム-52、PEG-32、ゲットウ葉エキス、セテアレス-60ミリスチルグリコール、ポリソルベート20、ペンテト酸5Na、乳酸、安息香酸Na、香料モイスチャートリートメント 水、シクロペンタシロキサン、セテアリルアルコール、ビスセテアリルアモジメチコン、ステアルトリモニウムクロリド、ジメチコン、アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム、塩化アンモニウム、加水分解コラーゲン、クラドシホンノバエカレドニアエ多糖体、クラドシホンノバエカレドニアエエキス、コレステロール、クオタニウム-33、セラミドEOP、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAG、セラミドAP、加水分解ケラチン（羊毛）、γ-ドコサラクトン、フクロフノリエキス、（加水分解シルク／PGプロピルメチルシランジオール）クロスポリマー、ゲットウ葉エキス、二酸化炭素、グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド、乳酸、BG、イソノナン酸イソノニル、アルギニン、アモジメチコン、（アミノエチルアミノプロピルメチコン／ジメチコン）コポリマー、ポリクオタニウム-37、ペンチレングリコール、イソプロパノール、フェノキシエタノール、香料水、水添ファルネセン、プロパンジオール、パパイン、ゲットウ葉エキス、ニガリ、カニナバラ果実エキス、アーモンド油、コーン油、クエン酸、クエン酸ナトリウム、塩化ナトリウム、BG、デシルグルコシド、エチルヘキシルグリセリン、香料

容量

モイスチャーシャンプー 250mL

モイスチャートリートメント 250g

ちゅららについて

『ちゅらら』は、沖縄由来の天然原料を使用した自然派化粧品として1999年に発売を開始した沖縄コスメのパイオニアです。『ちゅらら』には、古くからの沖縄の知恵を生かし、殺菌・防腐効果に優れたゲットウ葉エキスや、不純物の少ない海洋深層水など、美しい生命力あふれる自然を誇る沖縄ならではの素材を配合しております。

会社概要

商号 ：株式会社ちゅらら

代表者 ：代表取締役 小野田 一博

所在地 ：〒901-2223 沖縄県宜野湾市大山6丁目8番1号 エヌエイチオフィスビル 1F

設立 ：2012年9月13日

事業内容 ：化粧品の製造、卸、販売及び輸出入業

化粧品小物の製造、卸、販売及び輸出入業

健康食品の製造、卸、販売及び輸出入業

医薬部外品の製造、卸、販売及び輸出入業

資本金 ：3,000万円

URL ：https://chulala.co.jp/

【本件に関するお客さまからのお問い合わせ先】

株式会社ちゅらら お客様相談窓口

TEL：0120-544-250

お問い合せフォーム：https://chulala.co.jp/contact/