センサーライトと防犯カメラを1台に集約、スマホ連動のソーラー屋外カメラを発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、高輝度LEDライトとスマホ連動機能で夜間の防犯対策を強化できるソーラー充電式屋外用防犯カメラ「400-SSA013」を発売しました。
【おすすめポイント】
・ソーラー充電で電源不要、屋外に簡単設置
・人感センサー×高輝度LEDで夜間の防犯対策
・スマホ連動で外出先からリアルタイム確認
【電源不要のソーラー充電で簡単設置】
本製品はソーラーパネル一体型設計を採用した防犯カメラです。電源工事や配線が不要なため、玄関や駐車場、勝手口などの屋外スペースに手軽に設置できます。内蔵バッテリーを搭載しており、日中に太陽光で充電することで夜間の監視を継続。USB Type-Cによる充電にも対応しているため、日照条件が十分でない場所でも柔軟に運用できます。
【高輝度LEDライトで夜間の防犯対策】
最大約650ルーメンの高輝度LEDセンサーライトを搭載。人の動きを検知すると自動でライトが点灯し、周囲を明るく照らします。夜間でも玄関や駐車場の視認性を高めると同時に、不審者への威嚇効果を発揮します。防犯カメラとセンサーライトを1台に集約しているため、設置スペースを抑えながら効率的に防犯対策を行えます。
【人感センサーで自動録画・自動通知】
専用アプリ「Sanws Connect」に対応し、スマートフォンからリアルタイム映像の確認や録画データの再生が可能です。離れた場所からでも自宅周辺の状況をチェックできるため、防犯対策の安心感が高まります。録画データはmicroSDカードに保存でき、クラウド契約不要で手軽に運用できます。
【スマホ連携でリアルタイム確認】
専用アプリ「Sanws Connect」に対応し、スマートフォンからリアルタイム映像の確認や録画データの再生が可能です。離れた場所からでも自宅周辺の状況をチェックできるため、防犯対策の安心感が高まります。録画データはmicroSDカードに保存でき、クラウド契約不要で手軽に運用できます。
【双方向通話で来訪者対応も可能】
本体にはマイクとスピーカーを内蔵しており、スマートフォンアプリを通じて双方向通話が可能です。来訪者への応答や宅配業者との簡単なコミュニケーション、不審者への警告などに活用できます。防犯カメラとしての役割だけでなく、日常のセキュリティコミュニケーションツールとしても活躍します。
【製品仕様】
