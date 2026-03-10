センサーライトと防犯カメラを1台に集約、スマホ連動のソーラー屋外カメラを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、高輝度LEDライトとスマホ連動機能で夜間の防犯対策を強化できるソーラー充電式屋外用防犯カメラ「400-SSA013」を発売しました。

【掲載ページ】

防犯カメラ 屋外 ソーラー センサーライト ワイヤレス スマホ連動 防水防塵IP65 人感センサー LED 録画 双方向通話 バッテリー内蔵 600ルーメン

型番：400-SSA013 販売価格：11,636円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SSA013

【おすすめポイント】

・ソーラー充電で電源不要、屋外に簡単設置

・人感センサー×高輝度LEDで夜間の防犯対策

・スマホ連動で外出先からリアルタイム確認

【電源不要のソーラー充電で簡単設置】

本製品はソーラーパネル一体型設計を採用した防犯カメラです。電源工事や配線が不要なため、玄関や駐車場、勝手口などの屋外スペースに手軽に設置できます。内蔵バッテリーを搭載しており、日中に太陽光で充電することで夜間の監視を継続。USB Type-Cによる充電にも対応しているため、日照条件が十分でない場所でも柔軟に運用できます。

【高輝度LEDライトで夜間の防犯対策】

最大約650ルーメンの高輝度LEDセンサーライトを搭載。人の動きを検知すると自動でライトが点灯し、周囲を明るく照らします。夜間でも玄関や駐車場の視認性を高めると同時に、不審者への威嚇効果を発揮します。防犯カメラとセンサーライトを1台に集約しているため、設置スペースを抑えながら効率的に防犯対策を行えます。

【人感センサーで自動録画・自動通知】

専用アプリ「Sanws Connect」に対応し、スマートフォンからリアルタイム映像の確認や録画データの再生が可能です。離れた場所からでも自宅周辺の状況をチェックできるため、防犯対策の安心感が高まります。録画データはmicroSDカードに保存でき、クラウド契約不要で手軽に運用できます。

【スマホ連携でリアルタイム確認】

【双方向通話で来訪者対応も可能】

本体にはマイクとスピーカーを内蔵しており、スマートフォンアプリを通じて双方向通話が可能です。来訪者への応答や宅配業者との簡単なコミュニケーション、不審者への警告などに活用できます。防犯カメラとしての役割だけでなく、日常のセキュリティコミュニケーションツールとしても活躍します。

【製品仕様】

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。