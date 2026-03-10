NANO・universe、英国老舗ブランド「Barbour（バブアー）」モアバリエーションイベントを開催！

株式会社TSIホールディングス

株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）のナノ・ユニバースは、ルミネ大宮店・札幌ステラプレイス店・仙台エスパル店にて、Barbour(バブアー)モアバリエーションイベントを開催。

ブリティッシュトラッドにおけるアウターの代表選手として、長く厚い支持を受ける老舗ブランド、Barbour(バブアー)。 そんなバブアーの商品をより豊富なバリエーションでご覧いただける期間限定イベントのお知らせです。

※開催場所毎に開催期間が異なるのでご注意くださいませ。 NANO universeでは普段お取り扱いのない商品が並ぶ大変貴重な機会となっております。 この機会に是非お立ち寄りくださいませ。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

【会期＆店舗】

・ルミネ大宮 ＜3/12-3/18＞

・札幌ステラプレイス＜3/13-3/18＞

・仙台エスパル＜3/13～3/22＞

＊このイベントにて「アウターご購入のお客様」へ特典として、＜Barbourタータンオリジナルノート＞をプレゼント！

■Barbour(バブアー) バブアーは、 1894年、ジョン・バブアーによりイングランド北東部のサウスシールズで創業。 北海の不順な天候の元で働く水夫や漁 師、港湾労働者のために、 オイルドクロスを提供したのが始まりでした。 その革新的なオイルドクロス製の防水ジャケットは耐久性が 高く、 瞬く間にバブアーの名声を広めていきました。 英国でロイヤルワラントを授かるブランドは数々ありますが 3つ全てを受賞している ものは少なく、英国を代表するブランドの 一つと言えます。 ブランドを代表するアイテムであるBedale(ビデイル)や BEAUFORT(ビューフォート)など現代でも性別・年齢を問わず愛されています。