全米で大人気のサンケアブランド「Sun Bum（サンバム）」がついに日本上陸！

アルコ株式会社

アルコ株式会社本社：大阪府大阪市 代表取締役社長：降幡昌弘）は、アメリカ・カリフォルニアを中心に絶大な人気を誇るライフスタイル・サンケアブランド「Sun Bum（サンバム）」の日本公式サイト（URL：[日本サイトURL]）を本日[3月10日]よりローンチし、国内での製品販売を正式に開始することをお知らせいたします。

「Sun Bum（サンバム）」とは

2010年、フロリダの小さなビーチタウンで誕生したSun Bumは、「海を愛する友人や家族のために、本当に良いものを作りたい」というシンプルな想いからスタートしました。

トレードマークの「Sonny（サニー）」とともに、現在では全米のサーフショップやライフスタイルショップで最も信頼されるサンケアブランドへと成長。単なるコスメブランドではなく、ビーチカルチャーに根ざした「Trust The Bum」というメッセージを提唱し、世界中の人々に愛されています。

Sun Bumが大切にする3つの約束（Sun Education）

私たちは、太陽の下で安全に楽しむための啓蒙活動を「Sun Education」として掲げています。

- Protect Your Skin（肌を守る） UVA/UVBから肌を守る広範囲なプロテクション。ベタつかず、白浮きしない使い心地を実現。- Love Your Body（体にやさしく） パラベンフリー、クルエルティフリー（動物実験なし）。肌への刺激を抑え、低刺激な処方を追求しています。- Save The Reef（海を守る） サンゴ礁への影響が懸念される成分「オキシベンゾン」や「オクチノキサート」を使用しない、ハワイの海洋法規などにも準拠したリーフフレンドリーな処方です。

展開ラインナップ（一部抜粋）

日本上陸の第一弾として、ブランドを象徴するシグネチャーアイテムを展開いたします。

Original Sunscreen Lotion (SPF30/50) ：Sun Bumの原点。南国を感じさせる甘いココナッツの香りと、驚くほど軽い付け心地。Original Sunscreen Spray (SPF30/50) ：手が届きにくい背中なども一吹きでケア。アクティブなシーンに最適。Sunscreen Lip Balm (SPF30) ：「バナナ」「ココナッツ」「スイカ」など豊富なフレーバーで、デリケートな唇を紫外線から守ります。Cool Down Lotion：日焼け後の肌に潤いを与え、健やかに整えるアフターサンケア。

日本公式サイト・オンラインストア概要

本日公開された公式サイトでは、商品の購入はもちろん、正しい日焼け止めの知識や、太陽の下での健康的なライフスタイルを提案するコンテンツを発信してまいります。

公開日： 2026年3月10日（火）

・ ・ URL：https://sunbum.jp/