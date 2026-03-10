COEDO KAWAGOE F.Cが令和7年度「SAITAMA社会貢献賞」を初受賞　スマートゴミ箱「SmaGO」の設置支援が評価される

株式会社フォーステック

株式会社フォーステック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：竹村陽平、以下フォーステック）が展開する環境配慮型スマートゴミ箱「SmaGO（スマゴ）」の川越市内への導入に際し、スポンサードする形で設置・運用を支援しているCOEDO KAWAGOE F.C株式会社（本社：埼玉県川越市、代表取締役：有田和生、以下COEDO KAWAGOE F.C）が、埼玉県主催の令和7年度「SAITAMA社会貢献賞」を受賞しました。

今回の受賞は、川越一番街商店街「鍛冶町広場」へのSmaGO設置支援を含む、地域活性化および環境保全活動が評価されたものです。

COEDO KAWAGOE F.Cプレスリリース：https://c-kawagoe.com/other-announcements/12398/

埼玉県プレスリリース：https://www.pref.saitama.lg.jp/a0302/syakaikouken_pt/r7hyosyou.html

■ 受賞の概要

「SAITAMA社会貢献賞」授賞式の様子

令和7年度「SAITAMA社会貢献賞」は、埼玉県が主催する「SAITAMA社会貢献プロジェクト」の一環として、県内企業・団体の優れた社会貢献活動を表彰する制度です。令和7年度は5団体が選出され、COEDO KAWAGOE F.Cが初受賞しました。

埼玉県川越市をホームに活動するCOEDO KAWAGOE F.Cは、多分野にわたる社会貢献活動を展開しています。今回の受賞は、川越一番街商店街「鍛冶町広場」における、パートナー企業を巻き込んだSmaGO設置支援の取り組みが評価されたものです。表彰内容は、「スマートゴミ箱『SmaGO』を川越観光中心地へ設置。日本ウエスト関東株式会社とともに」とされています。

授賞式では、大野元裕埼玉県知事より表彰が行われました。

■川越一番街商店街におけるSmaGO設置の背景

埼玉県内屈指の観光地である川越一番街商店街では、観光客の増加に伴い、食べ歩きによるゴミのポイ捨てや道路へのゴミの散乱などが課題となっていました。

川越市役所および川越クリーンアップ委員会は、その具体的な対策としてSmaGOの設置を検討していましたが、回収・処分など運用における予算確保が課題となっていました。

こうした状況を受け、COEDO KAWAGOE F.Cはスポンサー企業である日本ウエスト関東株式会社と連携し、川越一番街商店街「鍛冶町広場」に設置されたSmaGO3台に協賛し運用費を支援。地域・スポーツクラブ・企業が協力する形で、観光地の環境改善に向けた取り組みが実現しました。

■SmaGOを核とした地域連携モデルの評価

今回の受賞は、スポーツクラブが地域課題解決のハブとなり、パートナー企業と連携して環境インフラを実装した点が評価されたものです。

フォーステックは、企業・自治体・地域団体が連携し、持続可能な形で社会インフラを実装できる仕組みづくりを支援しています。今後も各地域において、環境課題の解決と企業価値向上の両立を目指す取り組みを推進してまいります。

■スマートゴミ箱SmaGOについて

SmaGOは、フォーステックが展開する、地球環境に配慮し開発されたIoTスマートゴミ箱です。太陽光で稼働してゴミを約5分の1に自動圧縮し、蓄積したゴミの量を通信機能で通知する仕組みを持つため、ゴミ溢れを防ぎながら回収業務を大幅に効率化することが可能です。また、ラッピングは自由にデザイン可能で、分別等の啓発や、協賛を募ることで運用コストを削減することができます。SmaGOの設置は、国連が定めたSDGsの17のゴールのうち、6つのゴールに対応しています。

【導入効果例】

東京都 表参道・原宿エリア：回収回数を約70％削減（3~4回/日→1回/日）

大阪府 道頓堀エリア：周辺のポイ捨てゴミを約90％削減（吸い殻を除く）

■関連企業について

IoTスマートゴミ箱SmaGOとは

【COEDO KAWAGOE F.Cについて】

2020年設立、埼玉県川越市をホームタウンとし設立10年以内のJリーグ加盟を目標とするフットボールクラブ。「フットボールクラブを通じて、 川越に夢と感動を創出し続け、100年続くクラブへ」をミッションに活動。勝利にこだわり、90分間観客を魅了し続けられるフットボールを目指すだけでなく、「スポンサー」「チケット」「グッズ」に頼らない新たなビジネスモデルの構築、そしてクラブを取り巻く全ての人たちが胸を張って自慢できるクラブ作りを通して川越市の更なる発展へ貢献を目指す。

公式サイト: https://c-kawagoe.com/

【日本ウエスト関東株式会社について】

日本ウエスト関東株式会社は、埼玉県川越市に本社を置き、「2050年のカーボンニュートラル実現」に向け活動。廃棄物の再資源化を通じて、地球環境に優しい技術により、環境への負荷の低減と環境破壊の防止に努める事業を展開。 ”フットボールクラブを通じて、川越に夢と感動を創出し続け、100年以上続くクラブへ”というミッションを掲げ、川越に根ざしたフットボールクラブの形を目指すCOEDO KAWAGOE F.Cの方向性に共感し、2024年よりCOEDO KAWAGOE F.Cとのパートナー(スポンサー)契約を締結。

公式サイト: https://japanwaste.jp/jwk/

■フォーステックについて

会社名：株式会社フォーステック

設立 ：2019年4月15日

所在地：〒100-0004 東京都千代田区大手町1-2-1 Otemachi Oneタワー6階

代表者： 代表取締役社長 竹村 陽平

事業内容：日本各地へのスマートゴミ箱「SmaGO（スマゴ）」の設置を通した、街と企業と人々が一体となった環境活動の提案

公式サイト：https://forcetec.jp

■お問い合わせ

株式会社フォーステック 広報担当

電話: 03-3453-7140

お問い合わせフォーム: https://smago.jp/contact/