ジザイエ、SXSW 2026に出展

株式会社ジザイエ

株式会社ジザイエ（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：中川 純希、以下「ジザイエ」）は、米国テキサス州オースティンで開催される世界最大級のテック＆クリエイティブイベントSXSW 2026に出展いたします。

本出展では、遠隔業務に必要な映像・操作・制御を統合した「現場OS」において、未発表の新機能を現地にて世界初公開いたします。

SXSWとは

SXSW（サウス・バイ・サウスウエスト）は、テクノロジー、スタートアップ、映像、音楽など多様な分野が融合する世界的イベントです。

世界中の起業家、投資家、メディアが集まり、次世代の技術やビジネスが発信される場として知られています。

グローバル展開を目指す企業にとって、SXSWは世界市場への挑戦を示す象徴的な舞台のひとつです。

公式サイト：https://sxsw.com/

SXSW Japan 公式サイト：https://sxsw.miraiyoho.com/

会場で体験できる内容

ジザイエブースでは、世界初公開となる未発表新機能を中心に、現場OSの可能性をご体感いただけるプログラムを実施します。

・未発表新機能のライブデモ

・プロダクトの機能紹介および詳細解説セッション

・グローバル展開に向けたディスカッション

遠隔就労の未来を、ぜひ会場でご体感ください。

海外展開への取り組み

今回のSXSW出展は、ジザイエにとって世界市場に向けた重要な一歩となります。

国内の建設・製造・インフラ領域で培ってきた遠隔業務基盤を、より多様な産業・地域へと拡張していくための出発点です。

本イベントを通じて、

・北米を中心としたパートナー候補との接点構築

・国際市場におけるユースケース検証

・海外ニーズを踏まえたプロダクト進化

を推進していきます。

ジザイエが目指すのは、単なる遠隔操作技術の提供ではありません。

物理的な距離や環境制約に左右されない、新しい働き方の基盤を世界標準へと育てていくことです。

SXSWという国際的な舞台から、 “現場OS”をグローバルインフラへ。

ジザイエは、世界と共にプロダクトを進化させていきます。

ジザイエについて

ジザイエは、「すべての人が、時空を超えて働ける世界へ」をミッションに、遠隔業務に必要な映像・操作・制御を統合した「現場OS」を展開する東京大学稲見研究室発スタートアップです。

独自の映像圧縮伝送技術により、通信環境が不安定な現場でも高精細・低遅延の映像伝送を実現しています。屋外対応の固定設置型ネットワークカメラ「JizaiEyes」と、作業者視点の映像をリアルタイム共有できるウェアラブルクラウドカメラ「JizaiHands」を展開。さらに、遠隔操作基盤「JizaiBase」と統合ビューイングプラットフォーム「JIZAIPAD」を通じて、映像取得から遠隔操作・機器制御までを一体化した産業向け遠隔業務プラットフォームを提供しています。

建設・製造・インフラ・災害対応など、物理的制約の大きい現場において、距離や環境の制約を超えた新たな就労基盤の構築を目指しています。

会社概要

会社名：株式会社ジザイエ

設 立：2022年11月

代表者：中川 純希

所在地：東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル5F Inspired.Lab 569

公式サイト：https://jizaie.co.jp/

note：https://note.com/jizaie

X（旧：Twitter）：https://twitter.com/jizaie

コーポレートムービー：https://youtu.be/cnRYRXzXdWI

本件に関する問い合わせ先

担当：株式会社ジザイエ 広報

メール：pr@jizaie.co.jp