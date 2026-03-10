「健康経営優良法人2026(大規模法人部門)」に認定されました

サインポスト株式会社

サインポスト株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：蒲原 寧、以下「サインポスト」)は、

経済産業省と日本健康会議が進める健康経営優良法人認定制度において、「健康経営優良法人2026(大

規模法人部門）」に認定されましたのでお知らせします。

健康経営優良法人認定制度は従業員の健康管理を経営的視点で捉え、戦略的に実践する企業を経済

産業省が評価・認定する制度です。優良な取り組みを実践することで、組織の活性化や生産性の向上な

ど企業価値の向上につながることが期待されています。

当社では、従業員一人ひとりが心身ともに健康で活躍できる職場づくりを目指し、以下の取り組みを

推進しています。

＜主な取り組み＞

- 健康診断及び再検査の受診勧奨を行い、予防・早期発見につなげています。- 女性の健康課題に対応し、がん検診費用の全額補助や研修提供を実施しています。- 社内交流費の補助やイベントを通じ、コミュニケーション活性化を図っています。- ストレスチェック等の結果を基に、メンタルヘルスとエンゲージメント向上に取り組んでいます。

サインポストはこれからも、従業員の健康と活躍を支える職場づくりを通じて、企業価値の向上に努

めてまいります。

(ご参考)

健康経営をはじめ、サインポストの人的資本に関する取り組みについては、当社ホームページ「人的

資本」をご参照ください。

URL：https://signpost.co.jp/sustainability/humancapital

会社名：サインポスト株式会社

代表者：代表取締役社長 蒲原 寧

住所：東京都中央区日本橋本町四丁目12 番20 号

事業内容：

金融IT コンサルティングを中核に、戦略策定から要件定義・PMO・実装まで一貫支援しています。また、EC 関連DX ソリューションを企画・開発・提供しています。

(本件に関するお問い合わせ先)

サインポスト株式会社 コーポレート本部

TEL：03-5652-6031

E-mail：front@signpost.co.jp

URL：https://signpost.co.jp/