ニッテン健康経営優良法人認定 2026（大規模法人部門）を取得

日本甜菜製糖株式会社

日本甜菜製糖株式会社（本社 東京都中央区、取締役社長 石栗秀、以下「ニッテン」）は、 経済産業省と日本健康会議が運営する健康経営優良法人認定制度において、「健康経営優良 法人 2026（大規模法人部門）」に認定されました。

■ニッテン健康経営宣言

日本甜菜製糖株式会社は、多くの「人」との信頼関係を大切に、地域社会への貢献と企業の 持続的な発展を目指します。

企業としての存在意義を発揮するためには、原動力となる従業員の健康が不可欠であると捉 え、従業員一人ひとりが心身ともに健康で、いきいきと働ける環境づくりを推進してまいり ます。

■ニッテンについて

日本甜菜製糖株式会社は、1919 年の創業以来、北海道の畑で採れたてん菜から、砂糖をはじ め様々な製品を製造・販売しているてん菜のプロフェッショナルです。国産糖のトップ企業 であるだけでなく、食品、飼料、農業資材、不動産など幅広く事業を展開しています。創業 の地である北海道の地域社会と密接に関わりながら、企業として多くの信頼を得てきました。

「畑から、食卓へ。てん菜から広がる可能性を見いだし、人と環境にやさしいものづくりで、 北海道、そして日本の未来に貢献します。」のパーパスを掲げ、100 年以上国産糖の安定供給 と北海道農業の発展に努めてきた経験を活かしながら、この先も多くの方に支持され続ける 企業への成長を目指します。