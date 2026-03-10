レポートオーシャン株式会社プレスリリース : シンガポールHVAC（暖房、換気、空調）システム市場は2033年までに46億米ドルに達すると予測CAGR5.88%持続的成長を支える省エネ・グリーン建築需要
シンガポールHVAC（暖房、換気、空調）システム市場は、都市開発の継続的な進展と高密度都市における空調インフラ需要の高まりを背景に、安定した成長軌道を描いています。市場規模は2024年の28億米ドルから2033年には46億米ドルへ拡大すると予測されており、2025年から2033年の予測期間において年平均成長率（CAGR）5.88％で成長すると見込まれています。シンガポールは高温多湿の気候条件を持つ都市国家であり、住宅、商業施設、交通インフラ、医療施設など幅広い建築物においてHVACシステムが不可欠な設備となっています。この市場の成長は単なる設備需要の増加にとどまらず、都市インフラの高度化と建築技術の進化を背景に、より効率的でスマートな空調ソリューションへの需要拡大を示しています。
室内環境管理の中核として進化するHVACシステムの役割
HVACシステムは、建物内部の温度、湿度、空気清浄度を管理する重要な環境制御技術として、都市生活と産業活動を支える基盤となっています。特にシンガポールのような都市型経済では、オフィスビル、ショッピングモール、ホテル、空港、医療施設などの大型建築物において、快適性と衛生環境を維持するための空調設備が不可欠です。HVACシステムの中でも換気機能は重要な役割を担い、室内の臭気や湿気、煙を除去しながら新鮮な空気を供給することで、健康的な室内空間を維持します。近年では、パンデミックを契機として空気質管理への関心が高まり、換気性能や空気循環技術の重要性が一層認識されるようになりました。こうした背景から、HVACは単なる温度管理装置ではなく、都市の生活品質を支える環境インフラとして位置付けられています。
建設産業の成長がHVAC市場需要を牽引
シンガポールHVAC（暖房、換気、空調）システム市場の拡大を支える最大の要因の一つが、建設産業の継続的な発展です。低金利環境と安定した経済成長を背景に、ホテル、テーマパーク、政府庁舎、民間オフィス、コンベンションセンターなどの大型建設プロジェクトが増加しています。これにより、新築建物へのHVACシステム導入需要が拡大しており、市場成長の主要な原動力となっています。さらに、既存建物の改修・改装プロジェクトも重要な収益源となっており、エネルギー効率の向上や設備更新を目的としたHVACのリプレース需要が増加しています。シンガポール建設庁（BCA）は、2024年における建設契約の総額が320億米ドルから380億米ドルの範囲に達すると予測しており、この建設投資の拡大がHVAC設備市場の需要基盤を長期的に支えると見られています。
高額な設置コストが市場拡大の課題として浮上
一方で、HVACシステム市場には導入コストの高さという課題も存在しています。HVAC設備にはダクト、サーモスタット、冷媒ライン、屋内外ユニットなど複数の高価な部品が含まれており、初期設置費用が高額になる傾向があります。一般的にHVACシステムの導入費用は5,000米ドルから12,000米ドル程度とされ、さらに約500米ドルの労働費が追加されることが多く、特に小規模施設や住宅分野では導入の障壁となる可能性があります。加えて、HVACシステムは長期的な運用において定期的なメンテナンスが必要であり、継続的な運用コストも発生します。このような設備投資負担は市場拡大の抑制要因となり得るため、効率性の向上や省エネルギー型設備の開発が業界の重要な課題として認識されています。
