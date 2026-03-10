冷水メーターの世界市場2026年、グローバル市場規模（機械式水道メーター、電磁式水道メーター、超音波式水道メーター）・分析レポートを発表
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「冷水メーターの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、冷水メーターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
市場概要
本レポートによると、世界の冷水メーター市場規模は2024年に4465百万ドルと評価されています。今後、市場は安定した成長を続け、2031年には5860百万ドル規模に達すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は4.0%と見込まれています。
本調査では、現在の米国の関税制度と国際的な政策対応を分析し、それらが市場競争構造、地域経済の動向、そしてサプライチェーンの強靭性に与える影響について検討しています。市場は技術革新、都市化の進展、水資源管理の高度化などの要因により継続的に拡大していると考えられます。
冷水メーターとは、配管を流れる冷水の体積を測定するために設計された装置です。通常は建物や施設の給水入口に設置され、水使用量の測定や料金計算に利用されます。また、水漏れの検知や水利用効率の改善を目的とした監視にも重要な役割を果たします。
近年の産業動向としては、測定精度の向上、運用効率の改善、そしてスマート技術の導入が挙げられます。メーカーは高度なセンサー技術やデータ処理機能を搭載した製品を開発し、リアルタイム監視や遠隔管理を可能にしています。さらに、低消費電力設計や環境配慮型材料の採用など、持続可能性を重視した製品開発も進んでいます。
市場分析と調査内容
本レポートは、世界の冷水メーター市場について定量分析と定性分析の両面から詳細に調査した包括的な市場調査資料です。メーカー別、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の多角的な分析を行い、市場の構造や競争状況を明らかにしています。
市場は継続的に変化しているため、本レポートでは競争環境、需給動向、そして市場需要の変化に影響を与える主要要因についても検討しています。また、主要企業の企業概要、製品事例、そして2025年時点の市場シェア推計も掲載されています。
調査では2020年から2031年までの期間を対象に、消費額、販売数量、平均販売価格などの指標を用いて市場規模の推移と将来予測を提示しています。地域別および国別の市場動向も分析されており、世界各地域の成長機会や市場特性を把握することが可能です。
主要企業の動向
本レポートでは、世界の冷水メーター市場における主要企業の競争状況を詳細に分析しています。企業分析では、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ、地域展開、最新の事業動向などが整理されています。
調査対象企業には、Kamstrup、Zenner、Sagemcom、Iskraemeco Group、Badger Meter、Pietro Fiorentini、Diehl Group、Arad Group、Xylem、Itron などが含まれています。これらの企業は高度な技術力と幅広い製品ラインアップを持ち、市場競争を主導しています。
さらに、Roper Industries (Neptune)、Bmeters、Donghai Group、Goldcard、Qingdao iESLab、Hiwits、Suntront、Viewshine、Sanchuan、Ningbo Water Meter、Ploustock、Metter、Huizhong、Panda なども市場において重要な役割を担っています。これらの企業は地域市場での強みや価格競争力を活かし、市場拡大に貢献しています。
