株式会社サンクユー、BtoB-EC未導入企業が抱える3つの経営リスクを解説 ― 表面化しない問題が企業の競争力を蝕む理由を初心者向けにわかりやすく解説 ―
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB-ECを導入していない企業が直面しやすい 経営リスクの本質 をわかりやすく解説した最新コラム『BtoB-ECを導入しない企業が抱える3つの経営リスク｜今は問題ないが最も危険な理由をわかりやすく解説』を公開しました。
本コラムは、これから BtoB-EC の導入を検討する企業や導入に懐疑的な経営層・現場担当者に向けて、「導入していないこと自体がどのようなリスクを生んでいるのか」を整理し、現場目線だけでは見えにくいリスクの構造を丁寧に解説しています。
■ なぜ今、BtoB-EC未導入企業の隠れたリスクが注目されているのか
多くの企業では、FAX・電話・メールによる受注がいまだ現役で運用されています。
しかし、このアナログ受注フローは目立った障害がないために放置されがちである一方、次のような見えにくい経営リスクが潜んでいます。
・受注処理の属人化・残業増
・競合他社との差別化ができない
・顧客体験・リピート率の低下
・効率改善・利益機会の損失
このコラムでは、こうした現状を「今は問題ない」と見過ごしてしまうことの危険性と、ビジネス成長を阻害する構造的な問題点を具体的に整理しています。
■ コラムで解説している主なリスク
リスク１：業務効率の低迷と人件費圧迫
アナログ受注は転記・確認・再処理といったコストを隠れコストとして積み上げ、利益率を圧迫します。
リスク２：競争力とスピードの低下
EC化やデータ活用が進む競合企業に比べて、受注スピード・柔軟な商習慣対応力・顧客体験で劣後する可能性が高まります。
リスク３：顧客ロイヤルティと継続率の低下
顧客自身が簡単に自己発注できる仕組みがないと、使い勝手の悪さが離脱につながるリスクが増大します。
各リスクに対して「なぜ起きるのか」「どのような影響があるのか」を、実務レベルで理解できるようにまとめています。
■ コラムはこちら
BtoB-ECを導入しない企業が抱える3つの経営リスク｜今は問題ないが最も危険な理由をわかりやすく解説
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/btob-ec-not-introducing-risk-management-guide/
■ サンクユーが支援する リスクを回避する BtoB-EC 導入
サンクユーでは、BtoB-EC を単なる受注システムとして導入するだけでなく、経営課題として捉えた 戦略的な BtoB-EC 導入支援 を提供しています。
ご提供可能な支援
・現状受注業務の可視化・KPI整理
・業務負荷とコストの見える化
・戦略的ロードマップ策定
・EC-CUBE を中心とした BtoB-EC 構築・カスタマイズ
・基幹システム・MA/CRM 連携設計
・定着化支援・標準化運用設計
「いまの受注業務が本当に最適なのか分からない」
「BtoB-EC を導入すべきか判断できない」
といった悩みを抱える企業様からのご相談をお待ちしています。
■ こんな企業様におすすめ
・FAX・電話・メール受注が主流で非効率が見えていない
・競合他社との差が開いている
・顧客の利便性向上を実現したい
・受注処理や人的リソースに悩んでいる
・BtoB-EC を導入して成果につなげたい
上記の課題をお持ちの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
【株式会社サンクユーについて】
EC-CUBEのインテグレートパートナーとして、ECサイトの新規構築からカスタマイズ、保守・運用までをワンストップで提供。
特に、事業者様ごとの細やかな要望に応える柔軟なカスタマイズ開発を得意とし、BtoB-ECからBtoCサイトまで、多くのECサイトの成功を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立 ：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【EC-CUBEについて】
株式会社イーシーキューブが開発・提供する、日本で最も利用されているオープンソースのEC構築パッケージです。
無料でダウンロードできるソースコードをベースに、事業者のニーズに合わせてデザインや機能を自由にカスタマイズできる高い柔軟性が特長です。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー 担当：広報担当
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
