マーケティング市場におけるAI：ソリューションタイプ別、業界別、導入形態別、組織規模別- 世界の予測2026-2032年
マーケティング市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均8.52%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、マーケティング市場調査レポートを発行・販売します。
「マーケティングレポート」では現代のマーケティング組織が、測定可能な競争優位性を実現するために、機械知能を顧客エンゲージメントと業務ワークフローに統合する方法を言及するほか、ソリューションの種類、導入形態、組織規模、業界別優先事項が、導入状況、リスク、価値実現をどのように決定するかを示す包括的なセグメンテーション視点を分析します。
世界のマーケティング市場規模は、2025年に257億2,000万米ドルと評価され、2026年の277億9,000万米ドルから2032年には456億米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1925800-ai-marketing-market-by-solution-type-industry.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 マーケティング市場ソリューションタイプ別
第9章 マーケティング市場：業界別
第10章 マーケティング市場：展開モード別
第11章 マーケティング市場：組織規模別
第12章 マーケティング市場：地域別
第13章 マーケティング市場：グループ別
第14章 マーケティング市場：国別
第15章 米国マーケティング市場
第16章 中国マーケティング市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・マーケティングにおけるAIの変革はどのようなものですか？
人工知能は、マーケティングを単発的なソリューションの集合体から、顧客体験、業務効率、戦略的意思決定を再構築する統合的な能力へと変革しています。
・マーケティング技術スタックにおける最近の変化は何ですか？
データソースの統合とプラットフォームアプローチの台頭により、エンドツーエンドのキャンペーンオーケストレーションを求める企業にとっての障壁が低減されました。
・2025年の米国新関税政策はAIインフラにどのような影響を与えますか？
新関税措置は、マーケティングAIエコシステムに多面的な影響を及ぼし、ハードウェア調達、クラウド経済性、サプライチェーン設計に影響します。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
