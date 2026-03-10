プロの滑り抵抗試験機産業の成長フェーズを検証：市場規模の拡大と新たな機会
プロの滑り抵抗試験機世界総市場規模
プロの滑り抵抗試験機とは、床材、舗装材、タイル、塗装面などの表面における滑りにくさ（滑り抵抗）を定量的に測定・評価するための専門的な試験装置です。主に建築材料、公共施設、工業製品の安全性評価や品質管理の分野で広く利用されており、人の歩行時や車輪接触時に発生する摩擦特性を模擬しながら測定を行います。プロの滑り抵抗試験機は、規格化された荷重条件、接触材質、移動速度などを精密に制御することで、動摩擦係数や滑り抵抗値を高い再現性で取得できる点が特徴です。また、各国の安全基準や試験規格（建築・スポーツ施設・公共空間など）に基づいた評価にも対応できるため、転倒事故防止や材料性能評価において重要な役割を果たす試験機として位置付けられています。
図. プロの滑り抵抗試験機の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343713/images/bodyimage1】
市場の成長ドライバー
1、安全規制および事故防止意識の高まり
近年、公共施設、商業施設、工場などにおける転倒事故の防止が重要な社会課題となっており、床材や舗装材の滑り性能を客観的に評価する必要性が高まっています。このような背景から、材料表面の摩擦特性を定量的に測定できるプロの滑り抵抗試験機の需要が拡大しています。特に、労働安全規制や建築安全基準の強化は、滑り抵抗評価の重要性を高め、市場成長の大きな推進要因となっています。
2、建築・インフラ分野における品質管理需要の増加
都市化の進展やインフラ整備の拡大に伴い、道路舗装、駅構内、商業施設床材などの安全性評価が重視されています。これらの分野では、施工前後の材料性能を評価するために摩擦特性試験が不可欠であり、プロの滑り抵抗試験機の導入が進んでいます。特に交通インフラや建設分野では、滑り抵抗評価が品質管理プロセスの一部として広く採用されています。
3、製造業における材料評価ニーズの拡大
自動車、電子機器、包装、医療機器などの製造業では、製品の安全性や耐久性を確保するために摩擦特性の測定が重要視されています。こうした産業では、材料表面の滑り特性を精密に測定するプロの滑り抵抗試験機が研究開発や品質検査に利用されています。製造業の高度化とともに試験機器への需要も増加しており、市場拡大の主要な要因となっています。
今後の発展チャンス
1、製造業における材料評価用途の拡大
自動車、電子機器、包装材料、医療機器などの製造業では、製品表面の摩擦特性や滑り性能を評価する重要性が高まっています。これらの産業では安全性と耐久性の確保が求められており、材料開発や品質管理の工程で摩擦試験が不可欠となっています。そのため、研究開発用途や品質検査用途におけるプロの滑り抵抗試験機の導入が拡大し、将来的な市場成長の大きな機会になると見込まれています。
2、スマート試験機・デジタル化技術の導入
近年、試験機器分野ではセンサー技術、IoT、データ解析技術の導入が進んでおり、試験装置の自動化や高精度化が加速しています。これにより、試験データのリアルタイム取得やクラウド管理などが可能となり、試験効率が大幅に向上しています。こうした技術革新により、高度な測定機能を備えた次世代型プロの滑り抵抗試験機の開発が進み、新たな市場機会を生み出しています。
3、環境対応材料・新素材評価需要の増加
近年、環境配慮型舗装材やリサイクル材料などの新素材の開発が進んでおり、これらの材料の摩擦特性や滑り安全性を評価する必要性が高まっています。新素材は従来材料と表面特性が異なるため、精密な摩擦評価が不可欠です。このような材料開発の進展に伴い、研究機関や企業においてプロの滑り抵抗試験機の利用機会が拡大していくと考えられます。
プロの滑り抵抗試験機とは、床材、舗装材、タイル、塗装面などの表面における滑りにくさ（滑り抵抗）を定量的に測定・評価するための専門的な試験装置です。主に建築材料、公共施設、工業製品の安全性評価や品質管理の分野で広く利用されており、人の歩行時や車輪接触時に発生する摩擦特性を模擬しながら測定を行います。プロの滑り抵抗試験機は、規格化された荷重条件、接触材質、移動速度などを精密に制御することで、動摩擦係数や滑り抵抗値を高い再現性で取得できる点が特徴です。また、各国の安全基準や試験規格（建築・スポーツ施設・公共空間など）に基づいた評価にも対応できるため、転倒事故防止や材料性能評価において重要な役割を果たす試験機として位置付けられています。
図. プロの滑り抵抗試験機の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343713/images/bodyimage1】
市場の成長ドライバー
1、安全規制および事故防止意識の高まり
近年、公共施設、商業施設、工場などにおける転倒事故の防止が重要な社会課題となっており、床材や舗装材の滑り性能を客観的に評価する必要性が高まっています。このような背景から、材料表面の摩擦特性を定量的に測定できるプロの滑り抵抗試験機の需要が拡大しています。特に、労働安全規制や建築安全基準の強化は、滑り抵抗評価の重要性を高め、市場成長の大きな推進要因となっています。
2、建築・インフラ分野における品質管理需要の増加
都市化の進展やインフラ整備の拡大に伴い、道路舗装、駅構内、商業施設床材などの安全性評価が重視されています。これらの分野では、施工前後の材料性能を評価するために摩擦特性試験が不可欠であり、プロの滑り抵抗試験機の導入が進んでいます。特に交通インフラや建設分野では、滑り抵抗評価が品質管理プロセスの一部として広く採用されています。
3、製造業における材料評価ニーズの拡大
自動車、電子機器、包装、医療機器などの製造業では、製品の安全性や耐久性を確保するために摩擦特性の測定が重要視されています。こうした産業では、材料表面の滑り特性を精密に測定するプロの滑り抵抗試験機が研究開発や品質検査に利用されています。製造業の高度化とともに試験機器への需要も増加しており、市場拡大の主要な要因となっています。
今後の発展チャンス
1、製造業における材料評価用途の拡大
自動車、電子機器、包装材料、医療機器などの製造業では、製品表面の摩擦特性や滑り性能を評価する重要性が高まっています。これらの産業では安全性と耐久性の確保が求められており、材料開発や品質管理の工程で摩擦試験が不可欠となっています。そのため、研究開発用途や品質検査用途におけるプロの滑り抵抗試験機の導入が拡大し、将来的な市場成長の大きな機会になると見込まれています。
2、スマート試験機・デジタル化技術の導入
近年、試験機器分野ではセンサー技術、IoT、データ解析技術の導入が進んでおり、試験装置の自動化や高精度化が加速しています。これにより、試験データのリアルタイム取得やクラウド管理などが可能となり、試験効率が大幅に向上しています。こうした技術革新により、高度な測定機能を備えた次世代型プロの滑り抵抗試験機の開発が進み、新たな市場機会を生み出しています。
3、環境対応材料・新素材評価需要の増加
近年、環境配慮型舗装材やリサイクル材料などの新素材の開発が進んでおり、これらの材料の摩擦特性や滑り安全性を評価する必要性が高まっています。新素材は従来材料と表面特性が異なるため、精密な摩擦評価が不可欠です。このような材料開発の進展に伴い、研究機関や企業においてプロの滑り抵抗試験機の利用機会が拡大していくと考えられます。