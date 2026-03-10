吸収式冷凍機世界市場レポート2026-2032：企業調査、販売量、売上推移、平均価格
吸収式冷凍機世界総市場規模
吸収式冷凍機とは、主として水と臭化リチウムなどの吸収剤を組み合わせた作動媒体を利用し、熱エネルギーを駆動源として冷水を生成する冷凍装置の一種でございます。一般的な圧縮式冷凍機が電動コンプレッサーによって冷媒を循環させるのに対し、吸収式冷凍機は蒸発・吸収・再生・凝縮といった一連の熱化学プロセスを通じて冷却作用を実現する点が特徴です。特に蒸気、温水、排熱、ガス燃焼熱など多様な低～中温の熱源を利用できるため、エネルギー有効利用や省電力化の観点から、地域冷暖房設備、大型ビル空調、工場の排熱回収システムなどに広く導入されております。さらに、吸収式冷凍機は作動時の騒音や振動が比較的小さく、フロン系冷媒の使用量を抑制できることから、環境負荷の低減にも寄与する冷却技術として注目されております。
図. 吸収式冷凍機の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343706/images/bodyimage1】
市場の成長ドライバー
1、省エネルギーおよび脱炭素政策の推進
各国でカーボンニュートラルや省エネルギー政策が強化される中、電力消費を抑制できる冷却設備への関心が高まっております。吸収式冷凍機は蒸気、温水、排熱などの熱エネルギーを利用して冷却を行うため、電動コンプレッサーを主体とする機械式冷凍機と比較して電力使用量を大幅に削減できる点が評価されています。そのため、エネルギー効率向上やCO?排出削減を目指す施設において、吸収式冷凍機の導入が重要な選択肢として市場拡大を後押ししております。
2、産業排熱の有効活用ニーズの拡大
製造業や発電施設では、多くの未利用排熱が発生しております。これらの排熱を冷却用途に再利用できる設備として吸収式冷凍機の需要が高まっています。特に化学工業、製鉄、発電所などでは排熱回収システムの一環として吸収式冷凍機を導入する事例が増えており、エネルギー効率の向上と運用コスト削減の両立が市場成長を支える重要な要因となっております。
3、ガス・蒸気エネルギー利用設備の普及
都市ガスや蒸気をエネルギー源とするコージェネレーションシステムの普及に伴い、これらの熱源を有効活用できる冷却設備として吸収式冷凍機の導入が進んでおります。発電と同時に発生する排熱を冷房用途に転用できるため、エネルギー利用効率を高めるシステムとして評価されています。このような分散型エネルギーシステムの拡大が、吸収式冷凍機市場の成長を促進しております。
今後の発展チャンス
1、脱炭素社会の実現に向けた導入拡大
世界各国でカーボンニュートラルの実現に向けた取り組みが加速しており、エネルギー効率の高い冷却設備への需要が高まっております。吸収式冷凍機は電力消費を抑えつつ熱エネルギーを有効活用できるため、CO?排出削減を重視する施設や都市インフラにおいて導入機会が拡大すると期待されています。特に公共施設や大型ビル、地域冷暖房システムにおいて、環境配慮型設備として吸収式冷凍機の採用が進む可能性があります。
2、未利用排熱の高度活用による市場拡大
産業分野では製造工程や発電設備から多くの未利用排熱が発生しております。これらの排熱を冷却用途に再利用する技術として、吸収式冷凍機の活用が今後さらに拡大すると見込まれます。特に製鉄、化学、石油精製などのエネルギー多消費型産業において、排熱回収システムと組み合わせた吸収式冷凍機の導入が進むことで、エネルギー利用効率の向上とコスト削減の両立が期待されています。
