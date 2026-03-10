ホイール式モバイルコーンクラッシャー調査レポート：市場規模、シェア、動向、予測2026-2032「GlobalInfoResearch」
建設業界や鉱業界において、資材処理の「その場完結型」ソリューションへの需要が高まっています。この流れを背景に、モバイルクラッシング機器の中でも特に注目を集めているのが、ホイール式モバイルコーンクラッシャーです。当社、Global Info Research（本社：東京都中央区）がこのたび発表した最新調査レポート 「ホイール式モバイルコーンクラッシャーの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 は、このニッチでありながら急成長を遂げるセグメントの全貌を浮き彫りにしました。
ホイール式モバイルコーンクラッシャーは、採石場での一次破砕から、都市鉱山とも呼ばれる建設廃棄物のリサイクル処理に至るまで、その用途を急速に広げています。クローラ式（無限軌道式）と比較し、ホイール式が持つ最大の強みは、「道路法規に準拠した高い機動性」と「導入コストの低さ」にあります。サイト間の移動が頻繁なリサイクル事業者や、複数の現場を効率的に回りたい請負業者にとって、トラックでの牽引が可能なホイール式は、資産効率を最大化するための理想的な選択肢となりつつあります。
業界再編の兆しと主要プレイヤーの戦略
当レポートでは、定量データの分析に留まらず、競合環境のダイナミクスを定性的に深掘りしています。市場の成長に伴い、主要メーカー各社は製品ポートフォリオの強化と技術革新でしのぎを削っています。
市場をリードする顔ぶれを見ると、Kleemann、Sandvik、Metsoといった欧州発の総合建機メーカーに加え、Terex Corporation、Astec Industriesなどの米国勢、さらにはKomatsuといった日本勢も存在感を示しています。特筆すべきは、これらの企業が単に機械を販売するだけでなく、デジタル化や自律運転技術の統合を進めている点です。例えば、近年の業界動向として、SandvikやMetsoは、遠隔監視システムや稼働データ解析サービスを強化することで、単なるハードウェア供給から「トータルソリューションプロバイダー」への転換を加速させています。
また、成長著しいアジア太平洋市場においては、Shanghai Shibang（中国）などの地元有力企業が、コストパフォーマンスの高い製品を武器に市場シェアを拡大しています。これにより、従来の圧倒的なブランド力だけでは市場を維持できなくなりつつあり、各社は製品の多機能化とローカライズ戦略の見直しを迫られています。
技術的進化と市場セグメンテーションの変化
本調査レポートでは、市場を処理能力（Feed Capacity）別に「500t/h未満」「500t/h-1000t/h」「1000t/h超」の3つのセグメントに分類しています。
近年の特徴的な動きとして、中間セグメントである「500t/h-1000t/h」の伸びが顕著です。これは、大規模鉱山向けの超大型機種だけでなく、中規模の採石事業やインフラプロジェクトにおいて、過不足のない適正規模の機器を求める「ライト層」の需要が増加しているためです。また、ハイブリッド駆動システムの採用が進み、燃費効率と環境性能を両立したモデルが増えてきたことも、このセグメントの成長を後押ししています。
