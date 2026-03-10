溶接ロボットの世界市場調査レポート:競合分析、予測2026-2032 【GlobalInfoResearch】
電子機器の小型化・高密度化が進む現代において、その製造現場を陰で支える「溶接ロボット」市場に熱い視線が集まっています。当社、GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区）がこのたび発表した最新調査レポート 「溶接ロボットの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 により、この専門性の高い市場の驚くべき実態が明らかになりました。
溶接ロボットとは、電子基板や精密部品のはんだ付け作業を自動化する産業用ロボットです。母材を溶かさずに接合する「はんだ付け」の特性上、温度制御の精密さ、微細な動作の再現性、そして鉛フリー化への対応が求められる高度な技術領域です。
本レポートの分析により、この市場において日本が圧倒的な存在感を示していることが浮き彫りになりました。日本の市場シェアは約46% と世界の半分近くを占め、続く中国（約40%）と合わせて、アジア勢が市場の86%を掌握する特異な構造となっています。
市場分析：日本と中国が支配する二極構造の実態
地域別市場分析：なぜ日本が46%ものシェアを獲得できたのか
溶接ロボット市場における日本の圧倒的な強さは、長年にわたる電子部品産業の発展と、精密加工技術の蓄積に起因しています。日本の強みは以下の点にあります：
温度制御技術の高さ：HAKKOに代表されるはんだごて技術の世界的優位性
微細動作の再現性：Janome（蛇の目ミシン工業）などの精密機械技術の応用
長年の顧客関係：家電・自動車エレクトロニクスメーカーとの強固なサプライチェーン
一方、中国が40%のシェアを獲得している背景には、世界の家電・電子機器生産の拠点としての地の利と、政府主導の製造業高度化政策「中国製造2025」があります。中国国内の電子機器工場における自動化需要の高まりが、地場メーカーの成長を促進しているのです。
主要企業の市場シェアと競争環境：上位5社で47%を占める寡占市場
業界をリードする9つのキープレイヤー
溶接ロボット市場の主要企業には、以下の企業が含まれます：
Japan Unix、Quick、Apollo Seiko、Tsutsumi Electric、HAKKO、Janome、Cosmic、Unitechnologies、Flex Robot
注目すべきは、上位5社で市場全体の約47%を占めるという寡占構造です。特に日本企業の存在感が顕著で、Japan Unix、Apollo Seiko（アポロ精工）、Tsutsumi Electric（堤電機）、HAKKO（白光）、Janome（蛇の目ミシン工業）など、日本の精密機器メーカーが名を連ねています。
これらの企業は、単なるロボット製造に留まらず、はんだ材料、温度制御技術、ソフトウェアまで含めたトータルソリューションを提供することで、顧客の囲い込みを図っています。
製品タイプ別市場分類：多様化するニーズに対応する軸数バリエーション
2軸から6軸まで：用途に応じて使い分けられる製品群
溶接ロボット市場は、製品タイプ別に以下のセグメントに分類されます：
6軸ロボット：最高度の自由度を持ち、複雑な三次元形状への対応が可能。航空宇宙や医療機器など高精度が求められる分野で需要増加
5軸ロボット：汎用性の高いモデル。自動車エレクトロニクス向けに広く採用
4軸ロボット：水平多関節型（スカラロボット）が中心。家電製品の基板実装に最適
