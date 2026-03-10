シンクスマイル代表の新子明希が「ANHAホテル産業フォーラム大阪」に登壇
チームワークアプリ「RECOG（レコグ）」を提供する株式会社シンクスマイル本社：東京都港区、代表取締役：新子明希、以下「当社」）は、一般社団法人 全日本ホテル連盟（ANHA）が2026年3月10日に主催する「ANHAホテル産業フォーラム大阪」にて、当社代表取締役社長 新子明希が講演を行うことをお知らせいたします。
■「ANHAホテル産業フォーラム大阪」とは
ANHAホテル産業フォーラム大阪は、一般社団法人 全日本ホテル連盟（ANHA）が主催するホテル業界向けフォーラムです。「人・組織・地域で紡ぐホテル経営の新時代 ～関西がミャクミャクと創り続ける"選ばれるホテル"へ～」をテーマに掲げ、観光立国の実現と地域の発展を目指し、ホテル業界の持続的な成長と価値創造について議論する場として開催されます。当日は、大阪観光局理事長をはじめとする業界有識者によるパネルディスカッション、講演会、ANHA活動報告、意見交換会など多彩なプログラムが予定されています。
イベントページ：https://anhaosaka.hotel.actor/
■当社が登壇する講演内容について
タイトル：従業員同士が高め合う職場環境づくり３つのポイント
登壇内容：
観光立国の実現に向けて、ホテル業界においてはサービス品質の維持・向上と人材の確保・育成が重要なテーマとなっています。当社が提供するチームワークアプリ「RECOG」は、従業員同士が称賛・感謝を贈り合う仕組みにより、組織内のコミュニケーションを活性化し、働きがいのある職場づくりを支援するサービスです。ホテル業界においても、従業員一人ひとりが認められ、やりがいを持って働ける環境づくりが「選ばれるホテル」への第一歩であると考え、本フォーラムでの講演を通じて、その実践的な手法をお伝えいたします。
■RECOGとは
従業員同士が感謝や称賛を「レター」として贈り合うことで、組織内の信頼関係を構築し、チームワークを強化します。バッジ機能やランキング機能を通じて、企業の行動指針の浸透やエンゲージメントの可視化を実現。従業員一人ひとりの貢献が「見える化」されることで、モチベーション向上や離職率の低減、組織文化の醸成に寄与します。
2018年のβ版リリース以降、RECOGは地方自治体、学校法人、民間企業など幅広い業界で採用され、前身のサービスを含め導入実績は1,600組織を突破しました。ホテル業界をはじめ、サービス品質の向上と人材定着を両立させたい企業に幅広くご活用いただいています。
WEBサイト：https://www.recog.works/ja
■株式会社シンクスマイルについて
会社名：株式会社シンクスマイル
代表者：代表取締役 新子明希
設立日：2007年6月6日
所在地：東京都港区芝大門1丁目2-14 H?O浜松町 10F
事業内容：チームワークアプリ「RECOG」の開発・提供
＜報道関係者からのお問い合わせ先＞
株式会社シンクスマイル 広報担当
E-mail：info@recog.works
配信元企業：株式会社シンクスマイル
